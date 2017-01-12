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Более 120 тысяч человек выступили против передачи РПЦ Исаакиевского собора

18:14. 12 января 2017 Просмотров - 394 11 коммент. Опубликовал:

Более 120 тысяч человек выступили против передачи РПЦ Исаакиевского собора

Петицию против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви менее чем за два дня подписали более 25 тысяч человек. Всего обращение на сайте change.org, созданное год назад, поддержали более 120 тысяч человек.

Авторы петиции полагают, что передача музея в ведение церкви приведет к ограничению его посещения туристами. «Существуют небезосновательные опасения, что усилий РПЦ будет недостаточно для проведения масштабных реставраций уникальных объектов культурного наследия, просто поддержания их в надлежащем состоянии. Будет полностью ликвидирована образовательная и просветительская составляющая», — отмечается в тексте.

Также жители города 11 января создали сайт, на котором размещено обращение с призывом не передавать Исаакий РПЦ. За сутки его подписали более 12 тысяч человек.

По сообщению Национальной службы новостей (НСН), в пятницу, 13 января, противники передачи Исаакиевского собора церкви проведут акцию на ступенях храма. Мероприятие пройдет в формате встречи с депутатами, не требующей предварительного согласования.

Решение о передаче власти Петербурга приняли 10 января. При этом, по словам губернатора Георгия Полтавченко, хотя дальнейшее содержание собора будет возложено на церковь, музейные функции должны полностью сохраниться. Однако в Минкульте усомнились в подобной возможности.

В конце июля 2015 года Петербургская епархия обратилась к городским властям с просьбой передать Исаакиевский собор церкви в безвозмездное пользование. Предложению тогда воспротивился глава музейного комплекса Николай Буров, а также ряд деятелей культуры. В результате РПЦ отказали.

Исаакиевский собор строился с 1818 по 1858 год по проекту архитектора Огюста Монферрана. В настоящее время музейный комплекс собора принадлежит Санкт-Петербургу и имеет статус памятника культуры федерального значения. На его территории согласовано проведение более двухсот богослужений в год.

Более 120 тысяч человек выступили против передачи РПЦ Исаакиевского собора

Передача музеев-памятников, визитных карточек Санкт-Петербурга в ведение РПЦ приведет к ограничению посещения их обычными туристами.

Существуют небезосновательные опасения, что усилий РПЦ будет недостаточно для проведения масштабных реставраций уникальных объектов культурного наследия, просто поддержания их в надлежащем состоянии.

Будет полностью ликвидирована образовательная и просветительская составляющая (вряд ли РПЦ будет проводить экскурсии,организовывать разнообразные выставки и концерты классической музыки). Исаакиевский собор также является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно храм посещают более трех миллионов туристов из разных стран. Музей является третьим по посещаемости в Санкт-Петербурге.

Источник: nnm.me

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11 коммент.»

  • 8570 5728
    слободан 12 января 2017 в 18:25 Ссылка Пометить
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    Ни черта не понимаю
    зачем?
    Что хотят все эти махинаторы?
    Войны? Раскачки ситуации? -Хотят чтоб у нас в России аукнулась смерть сионо саксонсокй королевы!?
    Блиа! – - Опять через свои ДУРМАНЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ сионисты действуют в России!

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  • 861 901
    Вячеслав 12 января 2017 в 19:19 Ссылка Пометить
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    Что интересно, – этот собор НИКОГДА не принадлежал иудо-христианам. И к чему эта махина попам, одному иегове известно… В настоящее время ПОВСЕМЕСТНО наблюдается отток прихожан из христианства, а эти толстозадые да сладкоголосые всё никак не утихомирятся…

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    Следует констатировать, что более чем 1000-летняя оккупация Европы и России иудохристианскими адептами не смогла сама себя закрепить. Наследие славянского прошлого до сих пор не только живо в сердцах и душах русов и европейцев, что его не смогли сломить даже самые дикие и самые извращённые пытки иудохристианской инквизиции – ни католической в Европе, ни ортотдоксальной в России.

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  • 2783 2081
    Яра 12 января 2017 в 19:44 Ссылка Пометить
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    Попам бы только сливки снимать. А содержание собора, в случае передачи, так бы и осталось на плечах государства.

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  • 9341 3631
    Gringo 12 января 2017 в 20:43 Ссылка Пометить
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    Может мне кто-то объяснить на каком основании РПЦ не платит налогов? И чем они отличаются от любой другой секты?

    136 000 за петицию

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    • 8599 5741
      слободан Gringo 12 января 2017 в 20:45 Ссылка Пометить
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      Все вопросы к её “величеству” матери всея сионо саксов -королеве екатирине второй -усопшей и отпетой Кириллом Гундяевым втихоря чтоб вся чернь не знала и спала спокойно.

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      Яра Gringo 12 января 2017 в 21:07 Ссылка Пометить
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      РПЦ от других сект отличается многочисленностью паствы.
      Здесь не один раз уже писалось, что во время обрядов, проводимых в церкви, на прихожан сбрасывается негатив, который наработали власть имущие. Это не пустые слова, а горькая правда.

      В древности иудеи проводили такой магический обряд: брали козла,магически сбрасывали на него свои кармические долги и отпускали беднягу на съедение волкам.
      Но много ли грехов можно сбросить на животное?
      То ли дело целые народы в качестве козла отпущения.

      А почему же ещё власть поддерживает церковников? В то время, когда сокращается финансирование всех соц. проектов, церковь вполне себе жирует и наглеет.

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  • 5 5
    Николай Игнатьев 12 января 2017 в 22:46 Ссылка Пометить
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    А что собор ваш или был таковым??? не поддается логике ваша сатанинская трескотня. подобные вам только и могут делить и забирать чужое…!!!

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  • 3457 2551
    Oleg 12 января 2017 в 23:17 Ссылка Пометить
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    Статью читаю “Цивилизация богов возвращается на Землю”?
    В ней автор делится мыслями о цивилизации, которая создала на этой планете континенты и ландшафт пригодный к жизни: реки, горы, леса, видимо живые формы растений, животных и человека … после того, как эта цивилизация улетела продолжать свою работу в других системах, нашу планету окупировала другая цивилизация – “псевдобогов”.
    …В общем, создатели решили вернуться.

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