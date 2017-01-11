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Николай Второй-Владимир Последний. Евгений Именитов (Освобождение России) [Нейромир-ТВ]

21:23. 11 января 2017 Просмотров - 114 Один комментарий Опубликовал:

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Конспирология? или секреты начала 20-го века?
Бьют слабых! Роль Николая II в ослаблении России.
Гибель национальных империй и восхождение всемирной
торгово-финансовой империи. Двор финансовой империи...Банк,
император ... банкир. Самоуправление-враг императоров,
национальных и финансовых, а также чиновничества.
Деньги ФРС как причина почему Россию нужно уничтожить.
Международное право держится на силе оружия.
Почему Путин готовит фундамент новой Революции.
Отречение "царя" Владимира.... Источник: http://neuromir.tv , помощь каналу http://neuromir.tv/info/donations



* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

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Один комментарий»

  • 2777 2077
    Яра 11 января 2017 в 22:07 Ссылка Пометить
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    Ещё вчера посмотрела эту программу на Нейромир-тв.
    Есть несколько интересных моментов.
    Оказывается, 88% акций ФРС принадлежит России. До 25.02.2016 можно было потребовать дивиденды, но П. этого не сделал.

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