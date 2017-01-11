Николай Второй-Владимир Последний. Евгений Именитов (Освобождение России) [Нейромир-ТВ]

Конспирология? или секреты начала 20-го века?

Бьют слабых! Роль Николая II в ослаблении России.

Гибель национальных империй и восхождение всемирной

торгово-финансовой империи. Двор финансовой империи...Банк,

император ... банкир. Самоуправление-враг императоров,

национальных и финансовых, а также чиновничества.

Деньги ФРС как причина почему Россию нужно уничтожить.

Международное право держится на силе оружия.

Почему Путин готовит фундамент новой Революции.

Отречение "царя" Владимира.... Источник: http://neuromir.tv , помощь каналу http://neuromir.tv/info/donations





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Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php