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9 привычек людей, у которых дома идеальная чистота

12:26. 11 января 2017 Просмотров - 159 Нет комментариев Опубликовал:



Эта статья посвящается всем, кто краснеет при неожиданных нашествиях гостей или судорожно отнекивается, если друг просит заскочить к вам, чтобы попить воды. Потому что причина таких реакций — вовсе не негостеприимность, а просто бардак. Да, давайте называть вещи своими именами!


Только представьте, как чудесно жить в уютном, светлом, незахламленном жилище. Если ваш дом из такого разряда, то максимум вы потратите 15 минут на легкую “летучку” перед приходом даже не очень званых гостей. Вспомните хорошую советскую пословицу — “Чисто не там, где убирают, а там, где поддерживают чистоту!” 9 простых манипуляций не займут много времени, но вам будет гораздо проще и приятнее слышать слово “уборка”, если вы начнете претворять их в жизнь!

1. Заправляйте постель

С утра самое главное — заправить в постель. Многие психологи всерьез полагают, что именно аккуратная постель дает в мозг сигнал о начале трудового дня. А заодно и организует все пространство спальни/гостиной. Так что не ленитесь и как только встали с постели, сложите все белье, аккуратненько расставьте подушки и наслаждайтесь эффектом!

2. Пустая раковина по утрам

Многим это до боли знакомо. Встаете утром, а там — полная раковина грязной посуды. И никакой радости завтракать нет. И готовить что-либо тоже. Возьмите за правило мыть всю посуду с вечера, чтобы утром вас встречала чистая и сухая раковина. Разницу вы почувствуете очень быстро.
9 привычек людей, у которых дома идеальная чистота


3. Стирка и глажка

Два кита порядка в доме. Ни о какой упорядоченной схеме жизни не приходится говорить, когда в корзине для белья, равно как и в стопке с высохшим, тотальный перегруз. Вот вам небольшой совет: если вы не любите глажку — не садитесь за нее просто так. Включайте любимое кино и совмещайте приятное с полезным. А стирку делайте с определенной регулярностью — раза 2 в неделю.

4. Каждой мелочи — свое место

В этом плане хороший пример подает ИКЕА. Они очень четко понимают, что количество мест для хранения тесно связано с порядком. И чем больше всевозможных корзинок, коробок и ящиков, тем больше в доме порядка.
9 привычек людей, у которых дома идеальная чистота


5. Не откладывайте

Знаете такое страшное слово – прокрастинация? Это склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам. Естественно, вам она знакома, иначе проблема неубранного дома не стояла бы так остро. Разрубите гордиев узел не задумываясь, и жить станет легче.

6. Складывайте одежду

Да, после трудового рабочего дня последнее, что хочется делать — это педантично вешать на тремпель платья или брюки. Но это жизненно важно, уж поверьте. Потом в разы тяжелее собирать по углам те же вещи, отутюживать и раскладывать по местам.

7. Мойте сразу же
9 привычек людей, у которых дома идеальная чистота


8. Не ложитесь спать, пока кухня грязная

Золотое правило. Кухня — это такое место, которое призвано обогревать и кормить нас. Здесь мы больше чем где-либо набираемся сил. И не удивительно, что приходя утром в грязную кухню, мы чувствуем себя разбитыми. Да и запахи, и пятна, и грязь проще убирать не на следующий день. Это уж 100%!

9. Планируйте

И тогда неизвестность не будет вас пугать. Вы будете точно видеть, что и когда надо сделать и что вы уже сделали. И уборка больше не будет казаться вам непочатым краем!
Для многих это секрет, что если мыть посуду и плиту параллельно с приготовлением пищи, то потом не придется убираться на кухне до полуночи. Или вытереть зеркало окнолью после того, как вы в него посмотрели и увидели пятна. Не делайте из уборки ритуала, это лишнее.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: дом, кулинария, сад
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