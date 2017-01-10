Учимся уважать Нашу Родину. Пригодится. Захар Прилепин
В ломак было всё копировать, но вот подборчка из комментариев к посту про отопление в России. И прекрасный белый мир, где всё лучше, чем у нас, дикарей.
Вадим Степанцов:
Трогательную притчу рассказал мне житель Лондона Мехрдад Бади. По утрам, в холодное время года, в кафе и булочных британских городов сидят пенсионеры и пенсионерки, по-европейски опрятные и жующие всякие маленькие ништяки. Оказывается, не от радостной жизни сидят. Бегут к открытию кофеен из неотапливаемых своих скворечников, чтоб согреться и не сдохнуть.
Ядвига Лисевич:
Живу в Италии. Зимой в домах так холодно, что ходим закутанные с ног до головы. И у нас ещё самый тёплый дом по сравнению с теми, где бываем в гостях!
Татьяна Филиппова:
На Кипре также… Мама моя (пенсионерка) так вообще в уггах дома ходит. Ребенок всегда в теплом спальном комбинезоне спит, в капюшоне, короче все одеты по полной программе, кот тоже из домика своего не выходит особо. А в ванную комнату, перед мытьем ребенка, батарею на колесиках возим, прогреваем ее. Ну и естественно если уж не в могуту включаем кондей на тепло. Но накладно если шарашит долго…. Вот так.
Сейчас в Москве. Дома тепло. Батареи — не дотронешься! Ходим босиком. Даже окно на самую малость открываем проветривать!
Кот балдеет!
Лариса Гусева:
Брат живет в Новой Зеландии. Летом в жару невыносимую созваниваемся с ним по скайпу, я чуть прикрыта одеждой, а он в куртке теплой с капюшоном. Я чуть не упала. Только потом до меня дошло, что у них зима. Но отопление в домах не предусмотрено, ходят дома в куртках.
Вениамин Стрига:
В Черногории минус восемь. Полный коллапс.
Oleg Grinic:
За Европу. На севере Италии, ночью до -6°, называют » сибирскими морозами», малейший снежок и службы еле справляются. А в квартирах, ПО ЗАКОНУ, не может быть выше +20°, за нарушение — штрафы. А вообще, как сказал один мой приятель итальянец, какое-то время живший в России, русских только за то уважать надо, что в условиях русской зимы, они умудряются ещё и работать, учиться и вообще жить!
Artem Artemov:
Чтобы в болгарской квартире было боль-мень тепло, платим порядка 250 евро в месяц. А чтобы в ней было тепло так же как в нашем российском доме, платить нужно минимум от 400 евро в месяц. Аборигены тупо закрывают спальни и живут с ноября по март всем калганом в одной комнате. Икономия , матьиё :). А иначе у них денег на жизнь не остаётся.
Дарья Топадзе:
В Европе жгут дерево сейчас, повсюду дым, про это говорят ежеминутно в новостях. Во Франции всего минус 4, а они уже в отчаянии. То, как отапливается Россия при своих минусах — фантастика!
Olga Kuznetsova:
В Дании с 9 до 17.00 отопление выключают. В Бельгии выключают ночью, с 23 до 6 утра. На каждой батарее, при этом, счетчик стоит. В частных домах регулируют сами, но экономят, я в гостях коченела.
Елена Батурина:
Разговариваю по скайпу с родственницей из Португалии. Я в летнем халате, она, как капуста. Жалуется, что мерзнет. На улице +10. У нас — 27.
Liudmila Carvalho:
Жила в Португалии и Испании, там очень холодно в домах, если включать обогреватели, за свет бешеные деньги!
Yelena Markova:
Наше центральное отопление, «которое не зависит от электричества»- постоянный предмет восхищения живущих в Москве японцев.
Tatyana Dubrovskaya:
Из Финляндии в декабре. В гостинице холод собачий. Единственное спасение — перед сном в горячий душ, потом длинный рукав и спорт. брюки. Не припомню, чтоб дома так спала. Хорошо хоть, что горячая вода по-настоящему горячая была, а не как в Англии — бледно-тёплая.
***
Ну и так далее. Учимся уважать Нашу Родину.
Пригодится.
Источник: news-front.info
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И что?
Кто то будет думать что яуропейцы вспомнят как живет подавляющее большинство в России и зауважают их??
очень сомневаюсь! Наоборот! Будут говорить что это Россия виновата что у них так холодно! это 100%!
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Да срать на них.
Статья о том что СЕБЯ надо уважать а не гейропейцев.
СЕБЯ!!!!!
Уважать но не расслабляться.
Ибо у них все хуже и скоро ПОПРУТ к нам.
Найдется очередной Наполеон или Гитлер.
А потому бУджет для АРМИИ а не чтоб животики ростили “дАрагие рАсияне”
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Все это правильно. Но для полного счастья и уважения неплохо было бы ещё и все деревни газифицировать. А то на селе пока ещё, как в Испании. Хотя, теперь у нас у всех есть согревающий душу Ельцин-центр. Спасибо родному государству за тепло и заботу.
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Зачет. Очень аккуратно проведена мысль о необходимости повышения ЖКХ. Вот так надо работать, учитесь пропагандоны.
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Думаю, что вы абсолютно правы. Как-то мне очень сложно уважать себя и свою страну, получив квитанцию за декабрь на сумму 7800 рублей, при 80 метрах и трех прописанных гражданах. ПРИ ЭТОМ 3600 ТОЛЬКО ЗА ТЕПЛО. Как-то уж очень дорого с мне эта гордость начинает обходиться.
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Так вали нах к Гринго в Пиндостан
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Разумеется, что написано это для оправдания либо повышения тарифов, либо оправдания ухудшения оказания услуг по теплоснабжению, что эквивалентно одно другому.
Почему мы должны на кого-то там равняться? Какое отношение их обогрев вообще имеет к нашему? Почему не сравнить зарплату там и тут и говорить о разнице в получаемых доллара и евро нашим и их пенсионером? Ведь разница ОЧЕНЬ большая. Не в пример отоплению.
По уму всегда исходили из достигнутого, и искали путей улучшения достигнутого.
А здесь явная попытка оправдать ухудшения от достигнутого.
По уму вообще надо закрыть границы, закрыть экономику, самим жечь свою нефть как мы сами считаем нужным, и никому её не продавать!!! Есть свой хлеб и пить свою воду, и улучшения не заставят себя ждать, особенно если наплевать на все международные договоры и всю международную демократию. Чем защитить себя от демократов у нас всегда было и всегда будет. А совать демократам свой нос в наши дела – это не их дело вообще.
Что могут нам дать из-за бугра? их бумага нем не нужна, у нас самих лесов своих хватает. Как впрочем и всего остального. Дури у нас тоже своей хватает, но своя дурь – это своя, она нам близка и понятна, что с ней делать мы тоже знаем.