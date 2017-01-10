Учимся уважать Нашу Родину. Пригодится. Захар Прилепин

В ломак было всё копировать, но вот подборчка из комментариев к посту про отопление в России. И прекрасный белый мир, где всё лучше, чем у нас, дикарей.

Вадим Степанцов:

Трогательную притчу рассказал мне житель Лондона Мехрдад Бади. По утрам, в холодное время года, в кафе и булочных британских городов сидят пенсионеры и пенсионерки, по-европейски опрятные и жующие всякие маленькие ништяки. Оказывается, не от радостной жизни сидят. Бегут к открытию кофеен из неотапливаемых своих скворечников, чтоб согреться и не сдохнуть.

Ядвига Лисевич:

Живу в Италии. Зимой в домах так холодно, что ходим закутанные с ног до головы. И у нас ещё самый тёплый дом по сравнению с теми, где бываем в гостях!

Татьяна Филиппова:

На Кипре также… Мама моя (пенсионерка) так вообще в уггах дома ходит. Ребенок всегда в теплом спальном комбинезоне спит, в капюшоне, короче все одеты по полной программе, кот тоже из домика своего не выходит особо. А в ванную комнату, перед мытьем ребенка, батарею на колесиках возим, прогреваем ее. Ну и естественно если уж не в могуту включаем кондей на тепло. Но накладно если шарашит долго…. Вот так.

Сейчас в Москве. Дома тепло. Батареи — не дотронешься! Ходим босиком. Даже окно на самую малость открываем проветривать!

Кот балдеет!

Лариса Гусева:

Брат живет в Новой Зеландии. Летом в жару невыносимую созваниваемся с ним по скайпу, я чуть прикрыта одеждой, а он в куртке теплой с капюшоном. Я чуть не упала. Только потом до меня дошло, что у них зима. Но отопление в домах не предусмотрено, ходят дома в куртках.

Вениамин Стрига:

В Черногории минус восемь. Полный коллапс.

Oleg Grinic:

За Европу. На севере Италии, ночью до -6°, называют » сибирскими морозами», малейший снежок и службы еле справляются. А в квартирах, ПО ЗАКОНУ, не может быть выше +20°, за нарушение — штрафы. А вообще, как сказал один мой приятель итальянец, какое-то время живший в России, русских только за то уважать надо, что в условиях русской зимы, они умудряются ещё и работать, учиться и вообще жить!

Artem Artemov:

Чтобы в болгарской квартире было боль-мень тепло, платим порядка 250 евро в месяц. А чтобы в ней было тепло так же как в нашем российском доме, платить нужно минимум от 400 евро в месяц. Аборигены тупо закрывают спальни и живут с ноября по март всем калганом в одной комнате. Икономия , матьиё :). А иначе у них денег на жизнь не остаётся.

Дарья Топадзе:

В Европе жгут дерево сейчас, повсюду дым, про это говорят ежеминутно в новостях. Во Франции всего минус 4, а они уже в отчаянии. То, как отапливается Россия при своих минусах — фантастика!

Olga Kuznetsova:

В Дании с 9 до 17.00 отопление выключают. В Бельгии выключают ночью, с 23 до 6 утра. На каждой батарее, при этом, счетчик стоит. В частных домах регулируют сами, но экономят, я в гостях коченела.

Елена Батурина:

Разговариваю по скайпу с родственницей из Португалии. Я в летнем халате, она, как капуста. Жалуется, что мерзнет. На улице +10. У нас — 27.

Liudmila Carvalho:

Жила в Португалии и Испании, там очень холодно в домах, если включать обогреватели, за свет бешеные деньги!

Yelena Markova:

Наше центральное отопление, «которое не зависит от электричества»- постоянный предмет восхищения живущих в Москве японцев.

Tatyana Dubrovskaya:

Из Финляндии в декабре. В гостинице холод собачий. Единственное спасение — перед сном в горячий душ, потом длинный рукав и спорт. брюки. Не припомню, чтоб дома так спала. Хорошо хоть, что горячая вода по-настоящему горячая была, а не как в Англии — бледно-тёплая.

***

Ну и так далее. Учимся уважать Нашу Родину.

Пригодится.

Захар Прилепин

Источник: news-front.info