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Кадыров проклял Сталина за депортацию чеченцев

22:31. 10 января 2017 Просмотров - 185 4 коммент. Опубликовал:

Кадыров проклял Сталина за депортацию чеченцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров проклял Иосифа Сталина за депортацию чеченцев в 1944 году. «Иосиф Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти. Будь он вечно проклят!» — написал Кадыров в речи по случаю 60-летия возвращения чеченцев на историческую родину.

Кадыров проклял Сталина за депортацию чеченцев

«Новый руководитель государства Никита Хрущев добился восстановления справедливости и возвращения чеченцев на Родину! Мы за это искренне благодарны ему. По моему поручению одна из красивых площадей Грозного названа именем Никиты Хрущева», — написал Кадыров.
«Сегодня мы являемся хозяевами своей судьбы, строим мирную, стабильную, процветающую Чеченскую Республику», — заключил глава Чечни.
Кадыров проклял Сталина за депортацию чеченцев

23 февраля 2016 года в день памяти жертв депортации Кадыров также проклял Сталина и Лаврентия Берию.

Кадыров проклял Сталина за депортацию чеченцев

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Дорогие друзья! В Грозном состоялось торжественное собрание, посвященное Дню восстановления государственности чеченского народа. Ровно шестьдесят лет назад после долгой депортации, сопряжённой с суровыми испытаниями, наши предки получили возможность вернуться на землю отцов. Это событие стало торжеством исторической справедливости. Целый народ, голословно обвиненный в предательстве и отправленный в ссылку, был реабилитирован и восстановлен в правах. Наши предки столкнулись с нечеловеческими испытаниями, но проявили чудеса стойкости и мужества. После ужасов депортации они нашли в себе силы жить и созидать на родной земле. Иосиф Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти. Будь он вечно проклят! Новый руководитель государства Никита Хрущев добился восстановления справедливости и возвращения чеченцев на Родину! Мы за это искренне благодарны ему. По моему поручению одна из красивых площадей Грозного названа именем Никиты Хрущёва. Но мы должны чувствовать и собственную ответственность за трагические события. На протяжении долгих лет мы не имели настоящего народного лидера, который смог бы заслонить людей от потрясений. Но мы знаем много примеров, когда отдельные лжепатриоты пытались ввергнуть народ в хаос, выдавая себя за защитников национальных интересов, и прикрываясь благими лозунгами. Они создали почву для трагедий общенародного масштаба. Человеком, который объединил нацию и повел народ по пути мира и созидания, стал наш Первый Президент, Героя России Ахмат-Хаджи Кадыров. Он положил конец череде бед и страданий, которые тянулись на протяжении веков, и заложил прочный фундамент стабильности и процветания. Сегодня мы являемся хозяевами своей судьбы, строим мирную, стабильную, процветающую Чеченскую Республику! Её будущее завит от каждого из нас с вами!
#Кадыров #Россия #Чечня #Хрущёв

https://www.instagram.com/p/BPEOyNhgH00/

Источник: nnm.me

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4 коммент.»

  • 1617 1224
    Walentin 10 января 2017 в 23:37 Ссылка Пометить
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    Мы видим на примере украинского народа, на своём собственном примере, на примере немцев и других европейских народов – к чему приводит забвение уроков прошлого. Другого слова, как “отсталые народы” – я к ним подобрать немогу. Если к примеру чеченцы в своей массе, так и будут упорно проклинать Сталина, то их в будующем ждёт повторение пройденных уроков.

    Но проклинать Сталина с трибуны – это уже слишком даже сегодня! Мы ведь все знаем, как относятся мусульмане к надругательствам над их святынями. Так может нам ответить?

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    serjoza 11 января 2017 в 0:27 Ссылка Пометить
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    а что Кадыров ещё скажет? ведь с немцами соотрудничали с фронта дезертировали..жить хотели хорошо..и чтоб все давали им….паразиты..и что он может потом сказать7 конечно возмущаться будет.при всём уважении к нему,он видно историю плохо знает..он хотел был чтобы Сталин их по закону военного времени судил?так? думаю кадров бы вел бы уважительно да и 96 года не было…Пусть благодарит Сталина ,что он чеченцев как пособников фашистов не кончил.

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    • 260 202
      Svargan serjoza 11 января 2017 в 1:21 Ссылка Пометить
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      Сильный и гордый народ (уважаю их) сохраняющий свои традиции и обряды (нам у них уже поучиться надо), заслуживает уважения, но нарушая завет Шамиля – не воевать с русскими, чечены постоянно наступают на одни и те же грабли.
      Кстати, все кто помогал фашистам даже при благоприятном исходе кампании на Востоке, подлежали тотальному уничтожению.

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  • 2285 1569
    serjoza 11 января 2017 в 0:30 Ссылка Пометить
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    во так Кадыров что троцкист?((((((((((не думал не думал..разочарован.

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