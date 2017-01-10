Американцы мечтают о таком оружии. Самая мощная в мире система залпового огня РСЗО “СМЕРЧ”

...они на самом деле. «А что, если американцы всё-таки найдут ...третьих — и это самое страшное для американцев и не только — ... созданное мирскими советскими людьми ядерное оружие. С третьей стороны — неприхотливый... мечту чужую:За другого не прожить ни дня.Сам ...