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Американцы мечтают о таком оружии. Самая мощная в мире система залпового огня РСЗО “СМЕРЧ”

18:41. 10 января 2017 Просмотров - 133 Нет комментариев Опубликовал:

Дальнобойная реактивная система залпового огня (РСЗО) "Смерч" предназначена для поражения на дальних подступах любых групповых целей, уязвимыми элементами которых являются открытая и укрытая живая сила, не бронированная, легкобронированная и бронированная техника мотопехотных и танковых рот, подразделений артиллерии, тактических ракет, зенитных комплексов и вертолетов на стоянках, разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной структуры.

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