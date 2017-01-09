Проамериканская НГО „Вольное историческое общество” готовит мощную идеологичекую диверсию
18:48. 9 января 2017 Просмотров - 911 18 коммент. Опубликовал: brahman
Вот эта русофобская мразь, что поименована ниже, объединившись под сенью НГО „Комитет гражданских инициатив” (КГИ), готовит доклад „Какое прошлое нужно будущему России”. Всё бы ничего – бумага стерпит, да только этот доклад ляжет в основу рекомендации другой, не менее русофобской НГО „Вольное историческое общество” (ВИО), что черпает своё вдохновение в институтах Вашингтона.
В чём проблема? Об этом ниже. А для начала давайте освежим в памяти мерзкие фамилии членов КГИ вроде Ясина, Юргенса или Сванидзе (дело, понятно, не в самих фамилиях, а в делах тех лиц, что эти фамилии носят).
- Архангельский А. Н.
- Бегтин И. В.
- Белых Н. Ю.
- Борисов С. Р.
- Галиев А. А.
- Гозман Л. Я.
- Гонтмахер Е. Ш.
- Гордин Я. А.
- Гусман Ю. С.
- Дмитриев М. Э.
- Ермолин А. А.
- Кабанов К. В.
- Карелина И. А.
- Касамара В. А.
- Колесников А. В.
- Комаров Ю. М.
- Кудрин А. Л.
- Мельниченко В. А.
- Назаров В. С.
- Нечаев А. А.
- Орешкин Д. Б.
- Плескачевский В. С.
- Познер В. В.
- Потоцкий И. В.
- Райхельгауз И. Л.
- Рубцов А. В.
- Сванидзе Н. К.
- Травин Д. Я.
- Урнов М. Ю.
- Ушканов В. В.
- Цыпляев С. А.
- Юргенс И. Ю.
- Яковлева Я. В.
- Ясин Е. Г.
- Ясина И. Е.
(Кстати, заметьте: в списке членов ВИО нет фамилии достаточно антисоветски настроенной высокопоставленной российской чиновницы-историка, доктора ист. наук Н.А. Нарочницкой. Не захотела она пачкать своё имя русофобской грязью членов „Вольного исторического общества”. Показательно…)
А что потом? А потом этот доклад отдадут в Министерство образования и будут требовать воплощение его положений, смысла и рекомендаций в жизнь. Т.е. в школьные и вузовские программы. Госдеп при этом радостно потирает свои окровавленные ручонки: такой удар по России, по её будущему в советские или даже царские времена и присниться не мог! Ведь формируется сознание детей и подростков, которые впоследствии во взрослой жизни будут действовать на основании привитых им таким образом русофобских утверждений и положений.
Т.е. мемы типа „Россия – тюрьма народов”, „Сталин=Гитлеру”, „СССР развязал II Мировую”, „США с Великобританией победили фашизм”, „Иван Грозный – самый мрачный и кровожадный тиран планеты”, „Коммунизм – кровавое зло”, „Капитализм и демократия – воплощение добра”, „Пивоваров и Сванидзе – честнейшие историки современности”, „Учебник российского языка” и далее в том же духе – эти мемы будут намертво вбиты в головы наших детей. Страшно вообразить, что они, повзрослев, невольно сделают с Россией.
Если же посмотреть список членов „Вольного исторического общества”, которое будет пробивать на государственном уровне принятие доклада пивоваровых-сванидзе в качестве основополагающего документа, то фамилии эти весьма говорящие. Говорящие отнюдь не в пользу правдивой истории России.
Оцените: Бляхер, Бунтман, Гиппиус, Гнилорыбов, Гринберг, Гринцер, Гусман, Давидсон, Левинская, Пивоваров, Рабинович, Резник, Шнирельман, Эйлих, Эдельман, Юдин и т.п. И даже если вы встретите в списке фамилию типа Давыдов, то отчество скорее всего будет что-то вроде Абрамович.
И не надо думать, что всякий волен писать, что ему вздумается, и это останется без негативных последствий для страны. Для тех, кто не в курсе или подзабыл, напомним один факт, одно явление, один процесс – назовите как хотите – в общем, методику Совета Европы для НГО по перехвату управления в государственных органах.
Смотрите, повестка дня уже определена. Идёт стадия подготовки. Т.е. написание пресловутого доклада. Который затем пойдёт во власть, в Минобр, как-то будет выполнен (пусть даже всего на 10%), затем НГО проведут мониторинг и… потребуют от властей пересмотра столь малых десяти процентов! И далее по упрощённому кругу вплоть до практически полного внедрения вражеской американской версии истории в российский образовательный процесс.
Кому-то „американская версия” может показаться надуманной. А напрасно. Помимо обязательной стажировки в вашингтонском институте Кеннона (а это объявление лишь одно из последних и сейчас висит на сайте ВИО), можно использовать и метод случайной выборки. Из первых четырёх членов Совета ВИО лишь один не работал на американцев.
Трое, Анисимов (с 1989 года преподавал как приглашенный профессор в Джорджтаунском университете (Вашингтон), Университете Лос-Анджелеса, Чикагском университете, Университете Хопкинса (Балтимор), Гарвардском университете, Беркли университете, Стэнфордском университете, Университете Северной Каролины, Университете Виргинии; Лондонском университете, Кембриджском университете, Эдинбургском университете; Миланском университете; Гумбольдт-университете (Берлин)),
Голубовский (в 1991 1992 гг. Голубовский в качестве приглашенного научного сотрудника работал в Университете штата Вирджиния (США, г. Шарлоттсвилль, Center for the Study of Mind and Human Interaction)) и Иванчик (Центр эллинских исследований в Вашингтоне (1996—1997) и Институт перспективных исследований в Принстоне (США, 2001—2002)) прошли проверку на лояльность Западу, работая там и получая за это причитающиеся серебряники.
Понятно, что российским историкам с „неправильным” взглядом на русскую историю Запад платить не станет.
Метод работает, если пойти с конца списка. Тоже трое из четверых работали получали деньги на Западе. Можете сами в этом убедиться, взяв фамилии членов Совета ВОИ со страницы их сайта. А Соколов Никита Павлович к тому же и зам. директора „Ельцин-центра”.
Любопытно мнение историка Б.В. Юлина о ВОИ. Причём, и это, пожалуй, единственный плюс сайта „… Общества” – они это мнение не постыдились выложить на своих страницах.
„В данном случае это будет сулить фальсификации истории и бочки помоев на нашу страну, на нашу историю, потому что ничего другого ожидать в варианте финансирования от Кудрина невозможно. Дело в том, что либеральные круги постоянно занимаются фальсификацией истории, то есть задают четкий лейтмотив – про "кровавого тирана Сталина", про "бесчеловечные режимы", про "цену победы", и другие подобные моменты. И когда эти люди начинают финансировать создание такого сайта, разумеется, это вызывает очень большие сомнения в том, что этот сайт будет представлять собой что-то стоящее.”
И про Комитет Гражданских Инициатив:
„Зачем Комитету гражданских инициатив такая деятельность сложно сказать, а вот Кудрин – это вполне известный деятель, бывший министр финансов с очень своеобразной финансовой политикой, сейчас один из лидеров либеральной оппозиции. То есть он продвигает, собственно говоря, свою систему взглядов, которая оправдывает все его действия, и в глазах многих людей делает его совершенно правым.
Разумеется, очернять будут, в первую очередь, советский период”
А как пойдёт дело – можно будет оценить по другой схеме, рекомендованной тем же Советом .Европы (куда, напомним, входит и РФ!).
Т.е. перед нами ТЕХНОЛОГИЯ, отработанная на практике. Технология управления обществом. В данном случае – будущим России через внедрение на высокий управленческий уровень посредством механизма НГО разрушительных для нашего народа идей и концепций.
Мы все должны каждый на своём месте оказывать максимальное противодействие готовящимся разрушительным планам врагов России. Первое – создать широкую информационную кампанию против озвученного проекта. А второе обязаны исполнить партии и общественные организации: завалить Администрацию президента протестами в саязи с готовящейся масштабной фальсификацией истории а ля Сванидзе. В первую очередь – КПРФ, СР, ПВО, Суть времени и все подобные партии, радеющие за счастливое будущее России.
Не отдадим нашу страну под управление пивоваровых-сванидзе-гозманов!!!
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Искаженная либеральная история смертельно опасна
Источник: ss69100.livejournal.com
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Список есть?
Есть!
Кто будет исполнителем?
– - -А исполнитель ДОЛЖЕН БЫТЬ! (иначе будет беда)
– - -
Все из списка должны быть посажены в ТУ-154 -и упасть в море -Однозначно!
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что и этот год сидеть и возбуждаться от этих фамилий-на телик к соловьеву вас не пустят ,даже если петицию подпишут тысяч 50 человек и не уверена ,что соловей не сделает вас смешным,он умеет это.А они свои фонды ,проекты ,сейчас наверное ищут очередное лицо на доктора лизу,а то деньги без присмотра остались.
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Пока люди сами САМИ не поймут какую опасность именно для них представляют эти инопланетяне – -исполнителей не будет
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Пока есть возможность бороться с ними официально, то пусть живут пока. Но если переступят черту, то так и поступим как ты предложил. Их уничтожишь – придут другие. А так у людей иммунитет вырабатывается, да и знаем все их рожи.
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Двойное дно т.н. “оппозиции”.
Недавно услышал по радио одного деятеля оппозиции – некоего г-на Шендеровича. Он вещал про воровской режим и все такое. 50 и более процентов инфы было вполне достоверно. Но манера и стиль подачи, гнусавый голос характерной этнопринадлежности создавали полностью обратное впечатление. Любой нормальный человек будет отвращен такой “русофобской” агитацией и подсознательно примет другую сторону.
Замысел игры гениален. Те о которых не говорят, захватив всю власть в РФ, сами выступают в качестве рупора “оппозиции”, своей мерзкой манерой дискредитируя все начинания. Другого объяснения я не вижу.
Остается признать, что Они на голову смышленее остальных аборигенов и продумали все варианты наперед.
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цитата: ” Остается признать, что Они на голову смышленее остальных аборигенов и продумали все варианты наперед.-”
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Пока в их липких ручках будет россиянская вся СМИ -они будут “смышленее остальных аборигенов”
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не может быть ,вы прикидываетесь ,что не слышали про одиозного русофоба Шендеровича ,это второй Гозман или Каспаров по ненависти к русским,он немного опозорился с матрацами .притих немного ,но денег хочется же.Список настолько старый,что они будут искать новых наверное.
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Ещё есть такая глиста ганапольский – - Он переехал с фекалиями в организм вукраины -Теперь там по кишкам ползает и витамины высасывает
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Ещё его можно называть -гонококский – (есть такой вирус ГОНОКОК вызывающий поражения нервной системы и передающийся половым путем)
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Во глубине Сибирских руд – кайло и тачки ждут иуд .
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что то уж -ну очень до-о-о-о-о-олго ждут
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Бред.
Составят петицию,утвердят в Фашингтоне а потом “отдадут в Министерство образования и будут требовать воплощение его положений, смысла и рекомендаций в жизнь.”
Я в ШОКЕ что в это кто-то верит.
Люди Вам мало Лени Голубкова))))
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Вы возьмите фамилии из списка и в гуглю.
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И что.
Гугл мне подтвердит что Министерство образование подчиняется их ПРИКАЗАМ?
Вы серьезно?
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Товрисч , верь , не сумлевайся , народ воспрянет ото сна , и так накроет эту банду , не дожидаясь той звезды , что дикий зверь не смог бы лучше накостылять жидам ПИZDЫ . Извиняюсь за мой французский .
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Игорёк -Всё к этому идёт!
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Когда не гонишь гнид взашей , то будешь лакомством для вшей . Мораль для всех одна – завшивленность вредна .
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Иван Бегтин (из списка) “Открытые данные, открытое государство”
То есть они хотят знать о нас всё, а мы о них ничего знать не должны.
Пусть с себя начинают стороить “открытое государство”:
- Открытые выборы в органы управления через интернет;
- Возможность отзыва чиновников через интернет;
- Открытые народные голосования и референдумы через интернет.
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Товарисч , верь , взойдёт она звезда пленительного счастья . А на Руси пройдёт ненастье , когда ЖИ2 – ве дадут ПИZDЫ . Опять же , пардонте за французский .