Проамериканская НГО „Вольное историческое общество” готовит мощную идеологичекую диверсию

Зачем Комитету гражданских инициатив такая деятельность сложно сказать, а вот Кудрин – это вполне известный деятель, бывший министр финансов с очень своеобразной финансовой политикой, сейчас один из лидеров либеральной оппозиции. То есть он продвигает, собственно говоря, свою систему взглядов, которая оправдывает все его действия, и в глазах многих людей делает его совершенно правым.

Разумеется, очернять будут, в первую очередь, советский период ”

Не отдадим нашу страну под управление пивоваровых-сванидзе-гозманов!!!

А как пойдёт дело – можно будет оценить по другой схеме, рекомендованной тем же Советом .Европы (куда, напомним, входит и РФ!).Т.е. перед нами ТЕХНОЛОГИЯ, отработанная на практике. Технология управления обществом. В данном случае – будущим России через внедрение на высокий управленческий уровень посредством механизма НГО разрушительных для нашего народа идей и концепций.Мы все должны каждый на своём месте оказывать максимальное противодействие готовящимся разрушительным планам врагов России. Первое – создать широкую информационную кампанию против озвученного проекта. А второе обязаны исполнить партии и общественные организации: завалить Администрацию президента протестами в саязи с готовящейся масштабной фальсификацией истории а ля Сванидзе. В первую очередь – КПРФ, СР, ПВО, Суть времени и все подобные партии, радеющие за счастливое будущее России.