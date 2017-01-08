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Много шума из ничего: как фейковые новости влияют на общественное мнение

14:45. 8 января 2017 Просмотров - 142 Нет комментариев Опубликовал:

Западные журналисты неоднократно были замечены в некорректной подаче информации или вовсе в публикациях фальшивых новостей. О формировании общественного мнения с помощью подобных фейков и о связях ведущих СМИ с политической элитой — корреспондент RT Мурад Газдиев.

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Источник: www.kramola.info

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