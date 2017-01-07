В Китае впервые объявлен красный уровень опасности из-за смога

92% жителей Земли дышит загрязненным воздухом, и многие из них живут в Китае: в стране, на протяжении многих лет страдающей от смога, впервые на государственном уровне объявлен высочайший уровень экологической опасности.

Недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала отчет, посвященный уровню загрязнения атмосферы. По результатам исследования выяснилось, что 92% жителей Земли дышит воздухом, не соответствующим нормам. В соответствии со стандартами, содержание в воздухе микрограммов взвешенных частиц размером до 2,5 микрон (PM2,5) не должно превышать 25 микрограммов на кубометр, а максимально допустимый индекс чистоты воздуха (AQI) составляет 500 пунктов. В Китае эти показатели превышены многократно.

В Пекине уже в первый день 2017 года было зафиксировано 24-кратное превышение норм PM2,5. В аэропорту были отменены рейсы, междугородние автобусные перевозки приостановлены. Одновременно еще 24 города по всей стране сообщили о рекордно высокой концентрации вредных частиц в атмосфере. Правительство впервые объявило «красный» (самый высокий) уровень опасности на национальном уровне, а СМИ называют ситуацию «аэрокалипсисом» (airpocalypse, по аналогии с апокалипсисом).

Гражданин Великобритании, находящийся в эти дни в Китае, создал таймлапс-видео, на котором стена густого смога растет прямо на глазах. По его словам, 10-секундный ролик показывает события, развернувшиеся всего за 20 минут.

Причиной загрязнения воздуха в Китае являются выбросы промышленных предприятий и транспорта, а также использование угля при отоплении жилищ. Ни с одной из этих проблем государству справиться не удается. С наступлением холодов людям требуется отапливать помещения, но отказ от угля требует полной модернизации отопительной системы: даже электростанции в стране являются преимущественно угольными.

Регулирование потоков транспорта помогает лишь частично: сотни тысяч загрязняющих воздух автомобилей все равно остаются на дорогах. И, наконец, фабрики и заводы не смогли сократить свои выбросы; только недавно за нарушение экологических норм было оштрафовано около 500 предприятий.

Как результат, смог в Китае настолько густой, что из него можно лепить кирпичи.

Источник: nnm.me