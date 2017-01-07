Рождество в русской живописи

на Руси – великий праздник, по значимости своей уступающей только Светлой Пасхе. В вечер накануне Рождества – Сочельник – принято воздерживаться от приема пищи: "До первой звезды нельзя". По традиции, в этот день с появлением на небе первой звезды, которая символизирует Вифлеемскую, у верующих завершается четырехнедельный пост. Затем, ближе к полуночи православные идут в храм, чтобы там встретить Рождество.Праздник Рождества Христова испокон веков был источником вдохновения для русских художников, поэтов и писателей.Рождество стояло у окна и рисовало на стёклах морозные цветы, ждало, когда в доме вымоют полы, расстелют половики, затеплят лампады перед иконами и впустят Его…"Серебряная метель"…По душе ходило весёлым ветром самое прекрасное и душистое на свете слово – "Рождество". Оно пахло вьюгой и колючими хвойными лапками. –"Серебряная метель"Рождественский романсТвой Новый год по темно-синейВолне средь моря городскогоПлывет в тоске необъяснимой,Как будто жизнь начнется снова,Как будто будет свет и слава,Удачный день и вдоволь хлеба,Как будто жизнь качнется вправо,качнувшись влево.(1961)Какое блаженство, что блещут снега,Что холод окреп, а с утра моросило,Что дико и нежно сверкает фольгаНа каждом углу и в окне магазина.Пока серпантин, мишура, канительВосходят над скукою прочих имуществ,Томительность предновогодних недельтерпеть и сносить — что за дивная участь…, декабрь 1974Мой календарь полу-опалыйпунцовой цифрою зацвел;на стекла пальмы и опалымороз колдующий навел.Перистым вылился узором,лучистой выгнулся дугой,и мандаринами и боромв гостиной пахнет голубой., 23 сентября 1921, БерлинБыл вечер поздний и багровый,Звезда-предвестница взошла.Над бездной плакал голос новый -Младенца Дева родила.На голос тонкий и протяжный,Как долгий визг веретена,Пошли в смятеньи старец важный,И царь, и отрок, и жена.И было знаменье и чудо:В невозмутимой тишинеСреди толпы возник ИудаВ холодной маске, на коне.Владыки, полные заботы,Послали весть во все концы,И на губах ИскариотаУлыбку видели гонцы.(1902)Где ночь бросает якоряВ глухих созвездьях Зодиака,Сухие листья октября,Глухие вскормленники мрака,Куда летите вы? ЗачемОт древа жизни вы отпали?Вам чужд и странен Вифлеем,И яслей вы не увидали.Для вас потомства нет — увы,Бесполая владеет вами злоба,Бездетными сойдёте выВ свои повапленные гробы.И на пороге тишины,Среди беспамятства природы,Не вам, не вам обречены,А звёздам вечные народы.(1920)В этот светлый праздник -Праздник РождестваМы друг другу скажемТеплые слова.Тихо снег ложится:За окном зима,Чудо здесь свершитсяИ зажжет сердца.Пусть улыбки вашиВ этот дивный деньБудут счастьем нашимИ подарком всем.Льются звуки жизни,Счастья и добра,Озаряя мыслиСветом Рождества.(1804-1860)Звезда сияла на востоке,И из степных далеких странСедые понесли пророкиВ дань злато, смирну и ливан.Изумлены ее красою,Волхвы маститые пошлиЗа путеводною звездоюИ пали до лица земли.И предо мной, в степи безвестной,Взошла звезда твоих щедрот:Она свой луч в красе небеснойНа поздний вечер мой прольет.Но у меня для приношеньяНи злата, ни ливана нет, -Лишь с фимиамом песнопеньяПадет к стопам твоим поэт.(1887)

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com