Рождество в русской живописи
21:12. 7 января 2017 Просмотров - 87 Один комментарий Опубликовал: brahman
Рождество Христово на Руси – великий праздник, по значимости своей уступающей только Светлой Пасхе. В вечер накануне Рождества – Сочельник – принято воздерживаться от приема пищи: "До первой звезды нельзя". По традиции, в этот день с появлением на небе первой звезды, которая символизирует Вифлеемскую, у верующих завершается четырехнедельный пост. Затем, ближе к полуночи православные идут в храм, чтобы там встретить Рождество.
Праздник Рождества Христова испокон веков был источником вдохновения для русских художников, поэтов и писателей.
Рождество стояло у окна и рисовало на стёклах морозные цветы, ждало, когда в доме вымоют полы, расстелют половики, затеплят лампады перед иконами и впустят Его… - Василий Акимович Никифоров-Волгин "Серебряная метель"
Анатолий Анатольевич Коробкин – Перед Рождеством. Холст, масло, 80х60. 2011 г.
…По душе ходило весёлым ветром самое прекрасное и душистое на свете слово – "Рождество". Оно пахло вьюгой и колючими хвойными лапками. – Василий Акимович Никифоров-Волгин "Серебряная метель"
Генрих Матвеевич Манизер – Ёлочный торг. Холст, масло, Омский областной музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля
Борис Михайлович Кустодиев – Ёлочный торг, 1918 г. Холст, масло, 98×98.Краснодарский краевой художественный музей им. Ф.А. Коваленко, Краснодар
Александр Алексеевич Бучкури – Рождественский базар, 1906 г.
Рождественский романс
Твой Новый год по темно-синей
Волне средь моря городского
Плывет в тоске необъяснимой,
Как будто жизнь начнется снова,
Как будто будет свет и слава,
Удачный день и вдоволь хлеба,
Как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.
- Иосиф Александрович Бродский (1961)
Владимир Юрьевич Жданов – Сочельник
Виктор Лукьянов – Рождество, 2001 г.
Какое блаженство, что блещут снега,
Что холод окреп, а с утра моросило,
Что дико и нежно сверкает фольга
На каждом углу и в окне магазина.
Пока серпантин, мишура, канитель
Восходят над скукою прочих имуществ,
Томительность предновогодних недель
терпеть и сносить — что за дивная участь…
- Белла Ахмадулина, декабрь 1974
Алексей Михайлович Корин – Рождественская ёлка, 1910 г.
Александр Викторович Моравов – Рождественская ёлка, 1921 г.
Алексей Соловьев – Прогулка в Сочельник. Холст,масло, 60 x 50см. 2007 г.
Рождество
Мой календарь полу-опалый
пунцовой цифрою зацвел;
на стекла пальмы и опалы
мороз колдующий навел.
Перистым вылился узором,
лучистой выгнулся дугой,
и мандаринами и бором
в гостиной пахнет голубой.
- Владимир Набоков, 23 сентября 1921, Берлин
Сергей Михайлович Коровин (род. 1957) – Рождество
Ирина Владимировна Рыбакова – Рождество, 2009 г.
Cергей Васильевич Досекин – Подготовка к Рождеству, 1896 г.
Леонтий Никифорович Мазанов – Рождественский вечер, 1919 г.
Был вечер поздний и багровый,
Звезда-предвестница взошла.
Над бездной плакал голос новый -
Младенца Дева родила.
На голос тонкий и протяжный,
Как долгий визг веретена,
Пошли в смятеньи старец важный,
И царь, и отрок, и жена.
И было знаменье и чудо:
В невозмутимой тишине
Среди толпы возник Иуда
В холодной маске, на коне.
Владыки, полные заботы,
Послали весть во все концы,
И на губах Искариота
Улыбку видели гонцы.
- Александр Блок (1902)
Сергей Смирнов – Сочельник. Час первой звезды
Где ночь бросает якоря
В глухих созвездьях Зодиака,
Сухие листья октября,
Глухие вскормленники мрака,
Куда летите вы? Зачем
От древа жизни вы отпали?
Вам чужд и странен Вифлеем,
И яслей вы не увидали.
Для вас потомства нет — увы,
Бесполая владеет вами злоба,
Бездетными сойдёте вы
В свои повапленные гробы.
И на пороге тишины,
Среди беспамятства природы,
Не вам, не вам обречены,
А звёздам вечные народы.
- Осип Мандельштам (1920)
Юрий Николаевич Волков – Сочельник, 2000 г.
В этот светлый праздник
В этот светлый праздник -
Праздник Рождества
Мы друг другу скажем
Теплые слова.
Тихо снег ложится:
За окном зима,
Чудо здесь свершится
И зажжет сердца.
Пусть улыбки ваши
В этот дивный день
Будут счастьем нашим
И подарком всем.
Льются звуки жизни,
Счастья и добра,
Озаряя мысли
Светом Рождества.
- Хомяков Алексей Степанович (1804-1860)
Александр Алексеевич Бучкури – Катание на святках. Холст, масло
Надежда Полуян–Внукова (Украина) – У бабушки перед Рождеством
Надежда Полуян–Внукова (Украина) – Рождественский вечер
Звезда сияла на востоке,
И из степных далеких стран
Седые понесли пророки
В дань злато, смирну и ливан.
Изумлены ее красою,
Волхвы маститые пошли
За путеводною звездою
И пали до лица земли.
И предо мной, в степи безвестной,
Взошла звезда твоих щедрот:
Она свой луч в красе небесной
На поздний вечер мой прольет.
Но у меня для приношенья
Ни злата, ни ливана нет, -
Лишь с фимиамом песнопенья
Падет к стопам твоим поэт.
- Афанасий Фет (1887)
Константин Александрович Трутовский – Колядки в Малороссии, не позднее 1864 г.
Федот Васильевич Сычков – Христославы. (Дети старой деревни), 1935 г. Холст, масло, 63×83 см. Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д.Эрьзи
irastrange
Праздник Рождества Христова испокон веков был источником вдохновения для русских художников, поэтов и писателей.
Рождество стояло у окна и рисовало на стёклах морозные цветы, ждало, когда в доме вымоют полы, расстелют половики, затеплят лампады перед иконами и впустят Его… - Василий Акимович Никифоров-Волгин "Серебряная метель"
Анатолий Анатольевич Коробкин – Перед Рождеством. Холст, масло, 80х60. 2011 г.
…По душе ходило весёлым ветром самое прекрасное и душистое на свете слово – "Рождество". Оно пахло вьюгой и колючими хвойными лапками. – Василий Акимович Никифоров-Волгин "Серебряная метель"
Генрих Матвеевич Манизер – Ёлочный торг. Холст, масло, Омский областной музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля
Борис Михайлович Кустодиев – Ёлочный торг, 1918 г. Холст, масло, 98×98.Краснодарский краевой художественный музей им. Ф.А. Коваленко, Краснодар
Александр Алексеевич Бучкури – Рождественский базар, 1906 г.
Рождественский романс
Твой Новый год по темно-синей
Волне средь моря городского
Плывет в тоске необъяснимой,
Как будто жизнь начнется снова,
Как будто будет свет и слава,
Удачный день и вдоволь хлеба,
Как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.
- Иосиф Александрович Бродский (1961)
Владимир Юрьевич Жданов – Сочельник
Виктор Лукьянов – Рождество, 2001 г.
Какое блаженство, что блещут снега,
Что холод окреп, а с утра моросило,
Что дико и нежно сверкает фольга
На каждом углу и в окне магазина.
Пока серпантин, мишура, канитель
Восходят над скукою прочих имуществ,
Томительность предновогодних недель
терпеть и сносить — что за дивная участь…
- Белла Ахмадулина, декабрь 1974
Алексей Михайлович Корин – Рождественская ёлка, 1910 г.
Александр Викторович Моравов – Рождественская ёлка, 1921 г.
Алексей Соловьев – Прогулка в Сочельник. Холст,масло, 60 x 50см. 2007 г.
Рождество
Мой календарь полу-опалый
пунцовой цифрою зацвел;
на стекла пальмы и опалы
мороз колдующий навел.
Перистым вылился узором,
лучистой выгнулся дугой,
и мандаринами и бором
в гостиной пахнет голубой.
- Владимир Набоков, 23 сентября 1921, Берлин
Сергей Михайлович Коровин (род. 1957) – Рождество
Ирина Владимировна Рыбакова – Рождество, 2009 г.
Cергей Васильевич Досекин – Подготовка к Рождеству, 1896 г.
Леонтий Никифорович Мазанов – Рождественский вечер, 1919 г.
Был вечер поздний и багровый,
Звезда-предвестница взошла.
Над бездной плакал голос новый -
Младенца Дева родила.
На голос тонкий и протяжный,
Как долгий визг веретена,
Пошли в смятеньи старец важный,
И царь, и отрок, и жена.
И было знаменье и чудо:
В невозмутимой тишине
Среди толпы возник Иуда
В холодной маске, на коне.
Владыки, полные заботы,
Послали весть во все концы,
И на губах Искариота
Улыбку видели гонцы.
- Александр Блок (1902)
Сергей Смирнов – Сочельник. Час первой звезды
Где ночь бросает якоря
В глухих созвездьях Зодиака,
Сухие листья октября,
Глухие вскормленники мрака,
Куда летите вы? Зачем
От древа жизни вы отпали?
Вам чужд и странен Вифлеем,
И яслей вы не увидали.
Для вас потомства нет — увы,
Бесполая владеет вами злоба,
Бездетными сойдёте вы
В свои повапленные гробы.
И на пороге тишины,
Среди беспамятства природы,
Не вам, не вам обречены,
А звёздам вечные народы.
- Осип Мандельштам (1920)
Юрий Николаевич Волков – Сочельник, 2000 г.
В этот светлый праздник
В этот светлый праздник -
Праздник Рождества
Мы друг другу скажем
Теплые слова.
Тихо снег ложится:
За окном зима,
Чудо здесь свершится
И зажжет сердца.
Пусть улыбки ваши
В этот дивный день
Будут счастьем нашим
И подарком всем.
Льются звуки жизни,
Счастья и добра,
Озаряя мысли
Светом Рождества.
- Хомяков Алексей Степанович (1804-1860)
Александр Алексеевич Бучкури – Катание на святках. Холст, масло
Надежда Полуян–Внукова (Украина) – У бабушки перед Рождеством
Надежда Полуян–Внукова (Украина) – Рождественский вечер
Звезда сияла на востоке,
И из степных далеких стран
Седые понесли пророки
В дань злато, смирну и ливан.
Изумлены ее красою,
Волхвы маститые пошли
За путеводною звездою
И пали до лица земли.
И предо мной, в степи безвестной,
Взошла звезда твоих щедрот:
Она свой луч в красе небесной
На поздний вечер мой прольет.
Но у меня для приношенья
Ни злата, ни ливана нет, -
Лишь с фимиамом песнопенья
Падет к стопам твоим поэт.
- Афанасий Фет (1887)
Константин Александрович Трутовский – Колядки в Малороссии, не позднее 1864 г.
Федот Васильевич Сычков – Христославы. (Дети старой деревни), 1935 г. Холст, масло, 63×83 см. Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д.Эрьзи
irastrange
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Спасибо за опубликованную подборку…всё своё, родное,берущее за душу… Замечательные стихи и картины…только подразумеваю не сегодняшнее библейское,а наш старославянский Сочельник и рождение нашего Солнца…
Когда же наши РОДные художники выйдут из подполья на Свет…так много чУдных творений пылятся в загашниках музейных!Хотя сегодня в инете можно посмотреть…