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Богиня войны. Мощь русской артиллерии

19:43. 7 января 2017 Просмотров - 158 Нет комментариев Опубликовал:

С 1382 года начинается история отечественной артиллерии. Несмотря на почтенный возраст, ствольная артиллерия, которую называют "богиней войны", остается основной силой сухопутных войск. По мнению специалистов в обозримой перспективе возлагаемый на ствольную артиллерию и ракетные установки объем задач в локальных конфликтах будет только возрастать. Поскольку ее оперативность, маневренность, огневая мощь и высокая точность не зависят от времени и погодных условий.

Метки: артиллерия, Вооружённые силы России
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