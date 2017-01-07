Богиня войны. Мощь русской артиллерии

С 1382 года начинается история отечественной артиллерии. Несмотря на почтенный возраст, ствольная артиллерия, которую называют "богиней войны", остается основной силой сухопутных войск. По мнению специалистов в обозримой перспективе возлагаемый на ствольную артиллерию и ракетные установки объем задач в локальных конфликтах будет только возрастать. Поскольку ее оперативность, маневренность, огневая мощь и высокая точность не зависят от времени и погодных условий.