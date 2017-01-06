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Лед для строительства и искусства

10:18. 6 января 2017 Просмотров - 145 Нет комментариев Опубликовал:
Лед для строительства и искусства

Удивительное, воспетое творческими людьми время года — зима. Белоснежный покров прячет под собой все, что доступно в другие сезоны, и очаровывает своей неприступной красотой. Что входит в традиционный набор зимних развлечений? Лепка снеговиков, игра в снежки, катание на лыжах, санках, и прочие варианты веселого времяпрепровождения. Но человек сумел сделать так, что снег и лед встали на его сторону не только в зимних забавах: они превратились в строительный материал, из которого люди ухитряются строить довольно прочные и теплые дома. И не только их.

 

Иглу и шутовская свадьба

Логично, что впервые строить ледяные дома стали там, где нет проблем с материалом, то есть — на севере. Местные обитатели с незапамятных времен строили иглу — куполообразные жилища, сложенные из ледяных или снежных блоков. Для таких домов характерна высота около 2 метров и диаметр 2-4 метра. Обязательным является размещение входа в иглу ниже уровня пола: тогда углекислый газ выходит из “комнаты”, а вместо него обеспечивается приток кислорода. Кроме того, такая система позволяет сохранять в жилье тепло. Внутренняя “отделка” представляет собой множество шкур, которыми был устлан пол и завешаны стены. Иглу обогревалось плошками с горящим жиром. Когда пространство прогревалось, стены изнутри немного оплавлялись, но излишек тепла быстро выходил сквозь лед наружу: тем самым иглу было защищено от таяния. Благодаря такому свойству стен, которые помимо прочего впитывали излишек влаги из воздуха, в помещении всегда было сухо и поддерживалась оптимальная для человека температура. Наивные путешественники, волею судеб оказавшиеся на просторах бескрайнего Севера, почему-то решали, что иглу построить проще простого, пытались это сделать и … замерзали. Дело в том, что северяне строят иглу особым способом: для этого берутся ледяные или снежные плиты разной толщины и формы, которые укладываются по типу улиточной раковины, сужающейся к своду. Для большей прочности готовое иглу сверху поливают водой.

Но ледяной дом однажды “оказался” далеко от Севера, и выглядел совсем не так, как традиционное жилище эскимосов. В XVIII веке в Санкт-Петербурге появилось удивительное здание, возведенное специально для шутовской свадьбы. Брачующимся, коими был разжалованный в шуты дворянин Михаил Голицын и любимая калмычка Анны Иоанновны Авдотья Буженинова, был предоставлен дом из ледяных блоков, скрепленных водой. Учрежденная специально для этого “маскарадная комиссия” составила проект здания длиной 17,1 м, шириной 5,3 м, и высотой 6,4 м. Всё внутреннее убранство и утварь тоже изготовили изо льда, в том числе стол, табуретки, чашки, игральные карты, цветы и прочее, что могло понадобиться молодоженам. Голицын с женой провели в этом доме брачную ночь. Правда, к ним был приставлен караул, чтобы новобрачные грешным делом не могли удрать куда-нибудь в поисках тепла; поутру свидетели того события утверждали, что парочку едва не заморозили до смерти — в доме стоял камин с дровами, но он тоже был сделан из льда. Постройка простояла на Неве до самой весны, радуя глаз прохожих изящным видом.

 

Ледяные отели: приманка для туристов

Если бы супруги Голицыны оказались в нынешнем веке, они весьма бы удивились: их ночь в ледяном доме, которую они еле пережили, теперь называется “экстремальным досугом” и расходится на “ура”. Примером тому могут послужить ледяные отели, первый из которых появился в шведской деревушке Юккасъярви в 1990 году. Начиналось все банально: для одной из выставок было построено обычное иглу. Однако по ходу проведения выставки выяснилось, что для туристической группы не хватило места в отеле, и они попросились на ночевку в иглу. Почему бы и нет? Спрос рождает предложение, и теперь в деревне ежегодно возводится настоящий ледяной отель. Каждый год его стиль меняется, поэтому даже те туристы, которые уже бывали в Юккасъярви, с удовольствием возвращаются туда снова.

В 2006 году подобное появилось в румынских горах Фагарас. Balea Lake Ice Hotel не может похвастать большими номерами, но зато там есть ледяные скульптуры, возможность проката горнолыжного инвентаря и даже небольшая церковь для желающих заключить брак в ледяных стенах (Голицыны бы оценили).

Лапландцы зашли еще дальше: отеля им показалось мало, и они выстроили настоящую ледяную деревню! Отель, бары, дискотека, парк развлечений для детей, скульптуры и многое другое — даже мастерская с ледяными болванками, из которых желающие могут попробовать сотворить что-то свое, уникальное. На ежегодное строительство Снежной Деревни уходит более 1,5 тысяч тонн снега и около 300 тонн льда.

Природные и рукотворные музеи

Не все ледяные произведения искусства созданы человеком. Есть и такие, к авторству которых он непричастен, привлекающие внимание даже самых северных жителей — например, Кунгурская ледяная пещера, сверкающая жемчужина Пермского края. Еще с XVIII века этнографические гравюры с картой ее гротов распространялись по всей Европе, и до сих пор многие из них можно встретить в музеях. Будучи к XX веку полностью исследованной, пещера начала принимать гостей — туда потянулись экскурсионные группы, которым и по сей день предлагается 1,5 км подземных ходов из 6 существующих. Этот участок, как и местные озера, освещен таким образом, чтобы подчеркивать ледяную красоту гротов. Всего их там около 50. Лучшим временем для посещения Кунгурской пещеры считается период с февраля по апрель: в это время она поистине великолепна. Особенно выделяется грот Бриллиантовый — на исходе зимы образующиеся в нем кристаллы составляют удивительной красоты узоры.

Будучи обделен природой, Юг тоже пожелал обзавестись ледяными красотами. Благодаря этому желанию несколько лет назад в Стамбуле открылся ледяной музей. Строго говоря, он является только филиалом норвежского, но, в отличие от своего собрата, функционирует круглый год. Особую привлекательность для туристов музей представляет знойным летом, ведь там поддерживается температура в -5 градусов по Цельсию: посетителям на входе предлагается теплая одежда, а местный бар готов предоставить горячительные напитки “для сугреву”. Экспозиция представлена в трех частях: первая рассказывает о путешествии викингов в Константинополь, а еще две — о быте и природе Скандинавии. Изюминкой музея стал восьмиметровый драккар, полностью вырезанный изо льда, а вместе с ним — более 30 статуй в национальных костюмах.

Японцы тоже не уступают в оригинальности. Местный ледяной музей представляет собой аквариум, где каждый из почти 500 экземпляров заморожен в глыбе льда. Экспозиция поражает разнообразием: тут и огромные акулы, и осьминоги, и крошечные креветки, и все это богатство можно тщательно рассмотреть, не боясь, что объект осмотра качнет плавником и растворится в морской пучине. Но, предаваясь созерцанию, можно быстро замерзнуть и самим: минус 20 градусов по Цельсию не позволят долго гулять по залам “аквариума”. Собственно, он и создан-то был не для просвещения, все гораздо прозаичнее: какая-то добрая душа сочла, что от рассматривания морских обитателей у человека может разыграться аппетит, а потому он охотнее сделает заказ в местном ресторанчике, меню которого представлено по большей части морепродуктами.

На поводу у внутреннего эстета

Но это все — практическое применение льда. А как же красота? На ее защиту встают тысячи художников, которые своим материалом избрали не холст и кисть, а ледяную глыбу и топор. Немного утрирую — конечно, только топором умельцы не ограничиваются, и в ход идет все, включая паяльные лампы и новейшие лазерные технологии, благодаря которым ледяное изваяние превращается в настоящее произведение искусства.

С наступлением холодов мастера со всего мира стекаются на “ледяные” фестивали, самый большой из которых проходит на севере Китая, в Харбине. Резчики и скульпторы в ходе соревнования используют лед, взятый из протекающей здесь же реки Сунгари. Фантазию художников ничто не ограничивает, и на территории фестиваля быстро вырастают фантастические дворцы, замки, которые являются уменьшенными копиями настоящих, и памятники архитектуры. Для пущего соответствия действительности к сказочному городу добавляются улицы, фонари, и даже растения — правильная подсветка превращает творения мастеров в настоящую обитель Снежной Королевы.

С приходом весны вся эта красота начинает процесс самоликвидации и возвращается туда, откуда была “взята” — вода стекает обратно в Сунгари, тем самым избавляя организаторов от проблемы уборки экспозиции. Но на то она и сказка, чтобы никогда не заканчиваться — каждую зиму волшебный город расцветает заново.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru

Метки: Жизнь
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