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Белые каски – маска террора

14:19. 6 января 2017 Просмотров - 255 Нет комментариев Опубликовал:


Небольшой документальный фильм от Anna-News посвященный реальной подноготной "гуманитарной" организации "Белые каски".

Аннотация:

Белые каски заявляют о том, что они являются неправительственной организацией и не поддерживают связей ни с одной из вооруженных групп в Сирии. Вся их работа направлена на спасение как можно большего количества жизней простых людей. В освобожденном Алеппо съемочной группе ANNA-News удалось отыскать уникальные материалы, проливающие свет на истинную деятельность так называемых спасателей в Сирии. Подробности в нашем фильме.



PS. Плюс еще из накопившегося:

1. Жизнь в освобожденном Алеппо. Декабрь 2016 – https://janoberg.exposure.co/humans-in-liberated-aleppo
2. Курдские и иракские спецподразделения в боях за Мосул. Декабрь 2016 – https://www.youtube.com/watch?v=i4j9nnKQRZk
3. Революция в Курдистане: Опыт прямой демократии в условиях войны и кризиса – https://avtonom.org/news/revolyuciya-v-kurdistane-opyt-pryamoy-demokratii-v-usloviyah-voyny-i-krizisa
4. Возмездие за госпиталь в Алеппо – http://news-front.info/2017/01/05/vozmezdie-za-gospital-v-aleppo-roman-skomoroxov/
5. Сирийская кампания 2016. Итоги – http://cezarium.com/syria-2016/
6. Создание курдской антифашистской бригады Antifa Tabur – https://pbs.twimg.com/media/C0HtaZDW8AAQXEz.jpg
7. Шахид-мобили в боях за Мосул – https://www.youtube.com/watch?v=q963AXbvtDQ

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, война в сирии, сирия, терроризм
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