Белые каски – маска террора
14:19. 6 января 2017 Просмотров - 255 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Небольшой документальный фильм от Anna-News посвященный реальной подноготной "гуманитарной" организации "Белые каски".
Аннотация:
Белые каски заявляют о том, что они являются неправительственной организацией и не поддерживают связей ни с одной из вооруженных групп в Сирии. Вся их работа направлена на спасение как можно большего количества жизней простых людей. В освобожденном Алеппо съемочной группе ANNA-News удалось отыскать уникальные материалы, проливающие свет на истинную деятельность так называемых спасателей в Сирии. Подробности в нашем фильме.
PS. Плюс еще из накопившегося:
1. Жизнь в освобожденном Алеппо. Декабрь 2016 – https://janoberg.exposure.co/humans-in-l
2. Курдские и иракские спецподразделения в боях за Мосул. Декабрь 2016 – https://www.youtube.com/watch?v=i4j9nnKQ
3. Революция в Курдистане: Опыт прямой демократии в условиях войны и кризиса – https://avtonom.org/news/revolyuciya-v-k
4. Возмездие за госпиталь в Алеппо – http://news-front.info/2017/01/05/vozmez
5. Сирийская кампания 2016. Итоги – http://cezarium.com/syria-2016/
6. Создание курдской антифашистской бригады Antifa Tabur – https://pbs.twimg.com/media/C0HtaZDW8AAQ
7. Шахид-мобили в боях за Мосул – https://www.youtube.com/watch?v=q963AXbv
Источник: colonelcassad.livejournal.com