Белые каски – маска террора

.... Но, судя по всему, Белый дом посчитал, что оставить Турцию...основная причина. Мне кажется, в Белом доме понимают, что Россия — .... Холеные, все в бронежилетах и касках — хотя боев здесь нет, —...убирают пистолеты, снимают с себя маски и уходят. Вместо них ...