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„Все они – Класс грабительских банд”

19:55. 5 января 2017 Просмотров - 161 Нет комментариев Опубликовал:
Afficher l&quot;image d&quot;origineУдивительно, как поэт, создавший нетленные строки, вроде „отговорила роща золотая…” остро  чувствовал социальные проблемы общества, их  истоки. Посетив Америку, Есенин ещё глубже проникся презрением к миру чистогана. К обществу, где деньги – „это всё”.

Мы же, к сожалению, наши золотые рощи безжалостно вырубаем ради получения сиюминутной прибыли. Причём сносим под корень не только деревья, но вынуждены и уничтожать те основы, подрубать те нравственные и культурные корни нашего общества, которые всегда выделяли Русь, Россию в лучшую сторону по сравнению с алчным Западом.

Столетие Октябрьской революции должно заставить каждого задуматься, а правильным ли путём мы движемся? И так ли  уж нам нужен капитализм? Капитализм, который по самой своей сути совершенно античеловечен.

Так не лучше ли нам снова стать людьми? А для начала, давайте вспомним стихи нашего замечательного поэта. Стихи из его драматической поэмы с весьма и весьма характерным названием:„Страна негодяев”. Есенин знал, что говорил. А теперь и мы, увы, тоже это знаем.


Не все ли равно,
К какой роже
Капиталы текут в карман.
Мне противны и те и эти.
Все они -
Класс грабительских банд.

Места нет здесь мечтам и химерам,
Отшумела тех лет пора.
Всё курьеры, курьеры, курьеры,
Маклера, маклера, маклера.
От еврея и до китайца,
Проходимец и джентльмен,
Все в единой графе считаются
Одинаково – business men.
На цилиндры, шапо и кепи
Дождик акций свистит и льёт.
Вот где вам мировые цепи,
Вот где вам мировое жульё.
Если хочешь здесь душу выржать,
То сочтут: или глуп, или пьян.
Вот она – мировая биржа,
Вот они – подлецы всех стран.

Эти люди – гнилая рыба,
Вся Америка – жадная пасть.
Но Россия – вот это глыба!
Лишь бы только – Советская власть.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Америка, бизнес, власть, Запад, капитал, капитализм, Литература, общество, прибыль, революция, советский
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