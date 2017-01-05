



Не все ли равно,

К какой роже

Капиталы текут в карман.

Мне противны и те и эти.

Все они -

Класс грабительских банд.

Удивительно, как поэт, создавший нетленные строки, вродеостро чувствовал социальные проблемы общества, их истоки. Посетив Америку, Есенин ещё глубже прониксяк миру чистогана. К обществу, где деньги –Мы же, к сожалению, наши золотые рощи безжалостно вырубаем ради получения сиюминутной прибыли. Причём сносим под корень не только деревья, но вынуждены и уничтожать те основы, подрубать те нравственные и культурные корни нашего общества, которые всегда выделяли Русь, Россию в лучшую сторону по сравнению с алчным Западом.Столетие Октябрьской революции должно заставитьзадуматься, а правильным ли путём мы движемся? И так ли уж нам нужен капитализм? Капитализм, который по самой своей сути совершенно античеловечен.Так не лучше ли нам снова стать людьми? А для начала, давайте вспомним стихи нашего замечательного поэта. Стихи из его драматической поэмы с весьма и весьма характерным названием:. Есенин знал, что говорил. А теперь и мы, увы, тоже это знаем.

Места нет здесь мечтам и химерам,

Отшумела тех лет пора.

Всё курьеры, курьеры, курьеры,

Маклера, маклера, маклера.

От еврея и до китайца,

Проходимец и джентльмен,

Все в единой графе считаются

Одинаково – business men.

На цилиндры, шапо и кепи

Дождик акций свистит и льёт.

Вот где вам мировые цепи,

Вот где вам мировое жульё.

Если хочешь здесь душу выржать,

То сочтут: или глуп, или пьян.

Вот она – мировая биржа,

Вот они – подлецы всех стран.

Эти люди – гнилая рыба,

Вся Америка – жадная пасть.

Но Россия – вот это глыба!

Лишь бы только – Советская власть.

Источник: ss69100.livejournal.com