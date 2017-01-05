„Все они – Класс грабительских банд”
19:55. 5 января 2017 Просмотров - 161 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Удивительно, как поэт, создавший нетленные строки, вроде „отговорила роща золотая…” остро чувствовал социальные проблемы общества, их истоки. Посетив Америку, Есенин ещё глубже проникся презрением к миру чистогана. К обществу, где деньги – „это всё”.
Мы же, к сожалению, наши золотые рощи безжалостно вырубаем ради получения сиюминутной прибыли. Причём сносим под корень не только деревья, но вынуждены и уничтожать те основы, подрубать те нравственные и культурные корни нашего общества, которые всегда выделяли Русь, Россию в лучшую сторону по сравнению с алчным Западом.
Столетие Октябрьской революции должно заставить каждого задуматься, а правильным ли путём мы движемся? И так ли уж нам нужен капитализм? Капитализм, который по самой своей сути совершенно античеловечен.
Так не лучше ли нам снова стать людьми? А для начала, давайте вспомним стихи нашего замечательного поэта. Стихи из его драматической поэмы с весьма и весьма характерным названием:„Страна негодяев”. Есенин знал, что говорил. А теперь и мы, увы, тоже это знаем.
Не все ли равно,
Места нет здесь мечтам и химерам,
Эти люди – гнилая рыба,
Мы же, к сожалению, наши золотые рощи безжалостно вырубаем ради получения сиюминутной прибыли. Причём сносим под корень не только деревья, но вынуждены и уничтожать те основы, подрубать те нравственные и культурные корни нашего общества, которые всегда выделяли Русь, Россию в лучшую сторону по сравнению с алчным Западом.
Столетие Октябрьской революции должно заставить каждого задуматься, а правильным ли путём мы движемся? И так ли уж нам нужен капитализм? Капитализм, который по самой своей сути совершенно античеловечен.
Так не лучше ли нам снова стать людьми? А для начала, давайте вспомним стихи нашего замечательного поэта. Стихи из его драматической поэмы с весьма и весьма характерным названием:„Страна негодяев”. Есенин знал, что говорил. А теперь и мы, увы, тоже это знаем.
Не все ли равно,
К какой роже
Капиталы текут в карман.
Мне противны и те и эти.
Все они -
Класс грабительских банд.
Места нет здесь мечтам и химерам,
Отшумела тех лет пора.
Всё курьеры, курьеры, курьеры,
Маклера, маклера, маклера.
От еврея и до китайца,
Проходимец и джентльмен,
Все в единой графе считаются
Одинаково – business men.
На цилиндры, шапо и кепи
Дождик акций свистит и льёт.
Вот где вам мировые цепи,
Вот где вам мировое жульё.
Если хочешь здесь душу выржать,
То сочтут: или глуп, или пьян.
Вот она – мировая биржа,
Вот они – подлецы всех стран.
Эти люди – гнилая рыба,
Вся Америка – жадная пасть.
Но Россия – вот это глыба!
Лишь бы только – Советская власть.
Источник: ss69100.livejournal.com