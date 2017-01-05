Летний пионерский лагерь 1937 года

B 1923 году в стране начинают создаваться первые пионерские лагеря. В СССР функционировало до 40 тысяч пионерских лагерей, где ежегодно отдыхало около 10 миллионов детей. В 1924 г. Образовалась Всесоюзная пионерская организация, которой было присвоено имя В. И. Ленина. Возникновение детской коммунистической организации — закономерное явление, рожденное условиями и потребностями советского строя.

Типы советских пионерских лагерей — загородные, санаторные (для ослабленных и больных детей), городские (дневные), колхозные, оздоровительные, спортивные, военно-спортивные, туристские, профильные (юных техников, натуралистов, геологов и др.), лагеря труда и отдыха.

http://oppps.ru/letnij-pionerskij-lager-1937-goda.html

Источник: slavyanskaya-kultura.ru