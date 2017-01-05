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2017: Американская трагедия

16:06. 5 января 2017 Просмотров - 105 3 коммент. Опубликовал:

 

tramp

Неожиданная победа Трампа на выборах говорит о том, что мир совсем не знал Америку.

Почему, например, Владимир Путин называет США великой страной, а американский народ – великим народом? В глазах и нашего, и международного сообщества Америка –  наглый тиран и политический хам, делающий, что ему вздумается, и уверенный, что ему за это ничего не будет. Мифологемы мирового зла в последние десятилетия устойчиво связываются в первую очередь с Соединёнными Штатами. Для многих, очень многих народов Америка стала синонимом смертельного врага и точкой приложения коллективной ненависти.

Для любого действия нужен инструмент, с помощью которого осуществляется маневр. Основные государственные институты США, терроризирующие весь мир, известны. Однако по отношению к стране, в которой они находятся, их статус работает своеобразно:   

1. Военные обслуживают не интересы Америки как государства, которому грозит опасность – потому что ей никто на самом деле не угрожает, – а интересы крупного бизнеса, прежде всего нефтяного.

2. Разведка – ЦРУ, АНБ и т. д. – обслуживает интересы военных, которые обслуживают интересы глобальных коалиций. Занимается устройством госпереворотов, цветных революций и т. д., польза которых для простого населения Америки тоже по меньшей мере сомнительна.   

3. ФРС, как известно, вообще не регулируется Белым домом и конкретно к американской экономике имеет такое же отношение, как ко всем остальным. То есть считает их частью мировой экономики, а мировую – своим личным огородом для выращивания… ну, капусты...  

4. Президент, первый слуга народа и лидер нации, шагу не ступит без разрешения «мамы»! 

5. Конгресс. Следит, чтобы президент не отбился от «маминых» рук и вдруг не начал действовать в интересах населения.

Получается парадокс: все основные государственные структуры, руководящие плохим поведением США на международной сцене, самим государством под названием «Соединённые Штаты Америки» никак не контролируются и его насущные проблемы не решают. Располагаясь внутри американской государственной машины, они заставляют Америку играть роль вселенского Доктора Зло, Саурона и Волан-де-Морта в одном флаконе. При этом они совершенно не заботятся о том, нужна ли эта роль Америке как стране и тем более её населению.

Зато они очень хорошо знают, что нужно наднациональному бизнесу. А трансконтинентальные корпорации – это отнюдь не государственные структуры, а частные. И называются они мировыми, глобальными и наднациональными именно потому, что заправляют далеко не только Америкой. И по этой причине к нуждам американских граждан они имеют очень отдалённое отношение.

Выходит, что именно этим правительственным элитам до зарезу нужен имидж Америки как мирового демона.

Но из данного утверждения получается совсем неожиданный вывод: кто-то очень постарался, чтобы мы воспринимали США как врага. Хотя на самом деле они являются жертвой.

Чьей? На последнем заседании Валдайского клуба Путин называет их «элитами некоторых государств», «классом наднациональной олигархии и бюрократии, часто фактически не избираемым и не контролируемым обществом».

Очевидно, это к ним он обращался, когда спрашивал: «Вы хоть понимаете, что натворили?»

Если мы обвиняем Европу и постсоветские республики в отсутствии подлинного суверенитета, потому что ими управляют США, то в самой Америке ситуация куда трагичнее. Ею управляет вообще непонятно кто. Какие-то конспирологические ротшильды с рокфеллерами, которых в видимом и осязаемом мире как бы и нет. По существу, уже много десятилетий и даже веков чужеродный капитал назначает американское правительство, указывает мировоззренческие тренды, курс внешней политики, экономики и т. д. Получается, что в смысле несамостоятельности США дадут фору даже проданной с молотка Украине.

Однако как в такой Америке мог появиться Трамп?

Неожиданное избрание пророссийского президента в оппонирующей нам по всем статьям сверхдержаве несколько застилает наши глаза. Мы не замечаем других, странных, множащихся день ото дня фактов, не вписывающихся в концепцию мироустройства с однородной правящей верхушкой.

Например, вы никогда не задумывались, откуда и каким образом широкой общественности стали известны шокирующие факты о тайных планах предводителей всемирных коалиций? Сценарий «золотого миллиарда», информация об искусственных смертельных вирусах и рукотворных пандемиях, ГМО, ядовитых лекарствах, антиэкологичных проектах – кто посмел слить этот компромат на мировую элиту? А вы не заметили, что этот процесс начался буквально несколько лет назад?

Оранжевые перевороты, арабская весна, майдан – только совсем недавно нам стало известно, что эти якобы спонтанные выражения народного гнева на самом деле умело режиссируются вполне конкретными организациями. Ещё в конце прошлого тысячелетия мы наивно полагали, что революция бывает только тогда, когда верхи не могут, а низы не хотят. Теперь мы сплошь и рядом имеем ситуацию, когда ни низы, ни верхи вообще не знают, что у них революция. Они просто засыпают при одной власти и просыпаются при другой, более выгодной совсем не им, а тому парню.

Почему-то необеспеченность доллара золотом быстро стала непреложным фактом. Незаметно изменилось наше понимание современной экономики: не как череды естественных кризисов перепроизводства, а как стремления нескольких межконтинентальных компаний прибрать к рукам все планетарные ресурсы – прежде всего, конечно, энергетические. А мировое экономическое развитие мы сегодня осознаём как противодействие намеченных в жертву государств, несогласных идти на заклание своих экономик ради продления жизни олигархического процента.

И ведь некто не просто слил всё это в виде массы удивительных фактов, а поэтапно приучал нас к мысли о том, что этот блокбастер, пожалуй, реален. Нам предоставляли всё новые порции доказательств, записывали интервью со свидетелями и исполнителями, выпускали в эфир убедительные комментарии экспертов. Сноуден, Ассанж, WikiLeaks вещают о преступлениях транснациональных лидеров уже несколько лет. Почему же их не заставят замолчать?

Правда жизни подсказывает самый реалистичный ответ: искатели истины так смелы, потому что у них имеется непромокаемая крыша.

Всеохватность и неуклонность процесса информационных откровений говорят о том, что их источник находится внутри мировой бизнес-элиты.  

Наверное, представлять современный расклад сил как борьбу Ротшильдов против Рокфеллеров, а их вместе взятых – против каких-нибудь Варбургов неактуально. Ибо активно распространяемый компромат касается трансконтинентального бизнеса в целом, а не каких-то его отдельных отраслей и кланов. Да и международная финансовая ситуация, в частности, Скорее, царство финансового Саурона неоднородно по самой своей структуре. Почему? Да потому что такова природа вещей в нашем мире, в котором нет ничего вечного и непроницаемого.

Наверняка трезвомыслящая часть государственных элит осознаёт, что грабёж третьих стран, тем более путём установления в них власти экстремистских сил, – это весьма краткосрочное решение. И его последствия не сможет предсказать даже самая мечтательная часть ротшильдовского (рокфеллеровского) клана. Тем более что эти страны уже преподнесли им сюрприз в виде Владимира Путина, которого никак не должно было быть в ельцинской России, но который всё же случился. Между прочим, одно лишь это невероятное, с точки зрения глобального бизнеса, событие должно было навести олигархов на мысль, что в их королевстве что-то неладно, и расчёты их не совсем верны.

Понимая, что курс, которым следует трансконтинентальный ротшильдо-рокфеллеровский «Титаник», уже вывел их на айсберг, эта наиболее адекватная фракция в рядах властелинов колец была вынуждена искать альтернативное решение. Соглашения с Россией и другими странами по ту сторону фронта, даже самые тайные и скрытные, в первую очередь предполагали отказ от мировой гегемонии, золотого миллиарда, игр с террористами и прочего бреда выживших из ума старцев-миллиардеров. Для этого их античеловеческие программы должны быть разоблачены и обрисованы широкой публике в самых чёрных красках.

А что же Трамп?

А что, наднациональные кланы в такой ситуации могли поставить Хиллари? И как бы они при ней могли уползти с трона и расчистить место для развивающихся экономик? Из двух мигреней они выбрали ту, которая хотя бы лечится таблетками.

В таком контексте, Brexit Великобритании имеет гораздо большее значение, чем кажется на первый взгляд. Её выход из Евросоюза означает выход англосаксонской страны – исторической родины мирового капитала – из геополитического союза глобальных бизнес-корпораций. Впервые государство, входящее в «золотую четвёрку» (США – Канада – Австралия – Великобритания), проявило такое неподчинение. Это чревато разрушением не только ЕС. Из трансконтинентального здания вытащили один из краеугольных камней. Когда оно рухнет – вопрос особый, но его устойчивость теперь сильно повреждена.

Конечно, это сильно упрощённый вариант. Нельзя сказать, что представители консервативной части глобального бизнеса молча терпят унижение. Вовсе нет. Обладая неограниченным доступом к деньгами, которые они сами же печатают, и имея в своём распоряжении такой мощный инструмент, как мировой терроризм, они огрызаются терактами и экономическими диверсиями. Они тщательно мониторят общественные процессы в чужих странах и выискивают поводы для недовольства населения, чтобы затеять процесс неконституционной смены власти.

Один из вариантов, который они пытаются провести в жизнь, – всемирный экономический коллапс. Есть предположение, что резкое падение цен на нефть, начавшееся одновременно с установлением преступного режима в Киеве и расширением запрещённого в России «Исламского государства», было частью этого сценария. Его конечным намерением было полное разорение нефтяных держав (первой на очереди была, конечно, Россия) и переход их энергоресурсов под контроль мировых нефтяных компаний. 

Косвенно это подтверждается резким креном Саудовской Аравии в сторону России как раз в 2014-2015 годах. Ибо наивно было бы предполагать, что ближневосточный «весенний» костёр, разожжённый США, каким-то чудом не достигнет границ КСА – мирового нефтяного лидера. Видно, до арабских принцев дошло вовремя…

Но, думается, при наличии отступников в собственных рядах истерика истасканных старцев, не догоняющих правды жизни, долго не продлится. Уход США из-под власти мировой олигархии и их вхождение в число обычных членов международного сообщества означает, что глобальные коалиции будут лишены места постоянной дислокации. Ибо одно дело – прикрываться законодательными и исполнительными механизмами реально существующей страны, и совсем другое – зависать где-то в виртуальном пространстве.

Итак, судя по всему, мы сможем наблюдать:

1) размежевание США как обычного государства и Америки как инструмента для реализации намерений глобальных элит. Построить первое будет одной из скрытых целей Трампа – и проблем у него, надо полагать, будет не меньше, чем у нас в пост-ельцинские 2000-е;

2) постепенное разрушение самого конгломерата транснациональных компаний, перераспределение ресурсов и сфер влияния внутри него, выход из-под его власти отдельных компаний и т. д.;

3) агонию упирающегося глобального капитала (только не надо наивно думать, что она закончится в 2017-м!), который в отчаянии может ещё натворить множество бед, и его безуспешные попытки вернуть угасающее величие;

4) неожиданные уступки третьим странам, с целью долгожданной стабилизации мировой финансовой ситуации;

5) гибель «Исламского государства» (запрещённого в России) – ибо как же оно может выжить, если его подпитка прекратится по крайней мере наполовину;

6) полную растерянность Европы, окончательно попутавшей берега. Кстати, очень соблазнительный вариант для межокеанского гегемона – попытаться вернуться на историческую родину, сделав своей цитаделью, скажем, Германию вместо США.  

С одной стороны, Теодор Драйзер был прав. Зацикленность на обогащении ведёт сначала к преступлению, а затем к прекращению существования. С другой стороны, ни одно государство не может существовать без функционирования в нём созидательных, творческих сил. Тем более такая огромная и, безусловно, сильная страна, как Соединённые Штаты Америки.

Поэтому Путин постоянно обращается к той части США, которая в состоянии его услышать и вести конструктивный диалог. Конечно, будет очень самонадеянным утверждать, будто приход Трампа к власти – это российская инициатива. Скорее, изменения в американском обществе и в настроениях верхушки пресловутых глобальных коопераций были вовремя просчитаны. И позиция российского правительства была скорректирована с учётом наших интересов. 

В общем, недаром российский президент популярен за границей чуть ли не больше, чем у себя дома. Ибо многие мировые лидеры сейчас прилагают значительные усилия, чтобы не позволить международным элитам прибрать к рукам свои страны.

Но выдернуть из-под их власти Америку может только Путин.

http://yulia-brazh.livejournal.com/42976.html

Метки: выборы в США, мировая закулиса, Путин, Трамп
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3 коммент.»

  • 7724 5102
    слободан 5 января 2017 в 16:24 Ссылка Пометить
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    - – - ” Но выдернуть из-под их власти Америку может только Путин. ” – -
    – -
    Вырвать хотя бы Россию из- под ИХ власти!!
    Второе – Разве Трампу не известно где ОНИ=They окопались? Думаю знает.
    Выиграть у них можно только ударив по ихним верхам на ихней пирамиде.
    А так…просто опять убиваться в драке с их ТЕНЬЮ

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  • 11515 7528
    Ликвидатор 5 января 2017 в 16:37 Ссылка Пометить
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    Власть в США захватили не “плохие парни”, а инопланетные монстры. И все американцы обслуживали именно их. Трамп – это восстание американцев против тварей.
    А бизнес, евреи, корпоратократия и прочее – нижний обслуживающий левел этой пирамиды. Верхушку её обычно не называют.
    Так что Юля – житель матрицы.

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  • 11515 7528
    Ликвидатор 5 января 2017 в 16:40 Ссылка Пометить
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    “Неожиданное избрание пророссийского президента ”
    она ещё и дура..
    Трамп – просто за белых людей. Разных стран.

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