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В российском школьном учебнике Великой Отечественной войне отведено 14% от описания 2-ой Мировой

10:02. 4 января 2017 Просмотров - 152 2 коммент. Опубликовал:

Прочитал учебник истории сына..., и ужаснулся!Это ужас, товарищи…..

Предисловие. Мой младший обычный подросток. Но любит почитать исторические книги, в том числе, и про В.О.В. (Бондарева, Быкова и т.д.). Он читает мало, с моей точки зрения, но смотрит на все критически.

Началось с того, что подошел сын и спросил – "Почему в НАШЕМ учебнике истории занижается роль Советского Союза в Победе? Я не понял, взял его учебник и завис…..

Открыл учебник "Всеобщая история. Новейшая история", в котором так называемые авторы О.С Сороко-Цюпа и А.О Сороко-Цюпа (наверное отцы и дети).

Так вот в 9-м классе изучается вся история 20го и 21 века. На 304 стр. на вторую мировую войну отводится 19 страниц (135-153 стр.).

Из этих 19 страниц

- 2 страницы – Канун войны, начало, поражение Франции

- 1,5 страницы – Великая Отечественная Война , включая фотографию Г.К.Жукова., до лета 1942 года. На этом по мнению так называемых авторов В.О.В. закончилась. Из этих полутора страниц полстраницы – критика И.В.Сталина.

- 6 страниц – коренной перелом во второй мировой войне, не в В.О.В., а в мировой(!!!!). Это полстраницы про Сталинградскую битву и битву на Курской дуге. Остальные 5,5 стр. это про Перл-Харбор (с фотографиями), фотографии с биографиями Черчиля и Эйзенхауэра, фото Тегеранской конференции, создание антигитлеровской коалиции, движение сопротивления

5 страниц – завершающий период второй мировой войны. Полстраницы про советско-германский фронт и потом про успехи войск антигитлеровской коалиции, конференции разные и про капитуляцию Японии.

2,5 страницы – итоги 2 М.В. – общие слова

1 стр. – заявление Черчиля, гос.секретаря США Ачисона, премьера Японии….

1,5 стр. – подведем итоги. Бла-бла-бла о грандиозных успехах антигитлеровской коалиции……

Я не знаю, кого мы растим, но как сказал кто-то из умных "народ, забывающий свою историю не имеет будущего". Нет самых главных сражений, нет фамилий Гастелло, Талалихин, Космодемьянская и.т.д. Нет сути Подвига Советского Народа-Победителя – против нас был вся объединенная Европа с ресурсами многократно наши превышающими.

Обратите внимание, как скрупулезно все страны берегут крупицы своей истории, и только у нас отечественной истории уделяется меньше внимания, чем зарубежной.

Если наши дети все 25 лет после развала СССР учили такую историю, то теперь понятно откуда у нас такое поколение и такая страна….

У меня всё, можете пинать….

Ссылка на учебник

http://shcolara.ru/download/2607.html

Источник
***
От себя добавлю. Проверил, а действительно ли всё так, как описано. Скачал рекомендованный файл, но он с расширением .exe, поэтому раскрывать его не стал.

Однако отыскал на другом сайте учебник этих авторов.


И вы только посмотрите на оглавление!

Вы где-нибудь видите слово „Отечественная”? Или „СССР”? Представляете, какой силы мина замедленного действия заложена в сознание наших детей?

В другом учебнике этих же мерзавцев авторов (а может и в рассматриваемом, но уже на другом сайте) тема начала Великой Отечественной войны совмещена в одном параграфе с… „военными действиями на других театрах мировой войны”!

Из 1501 слова этого параграфа собственно первому периоду Великой Отечественной войны посвящено 217 слов. Или 14,5% от общего объёма текста.

82 слова хватило для описания военных действий, начиная с битвы под Москвой и заканчивая Сталинградской битвой. Восемьдесят два слова.

А собственно о битве за Сталинград сказано дословно следующее:

Осенью 1942 г. они вышли к Сталинграду (ныне Волгоград) и Кавказу. На этих рубежах их наступление было остановлено.”

18 слов. Оцените.

Следующий параграф текста подонков Сороко-Цюпа озаглавлен так:„§ 20. КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ В ВОЙНЕ”. В нём 2202 слова. Собственно Великой Отечественной войне посвящено 314 слова. Иначе – 14,3%. Налицо очевидный заказ: информация об СССР не должна превышать 15 процентов от общего объёма. Причём в эти 314 слов авторы умудрились вписать черезвычайно важный с их точки зрения факт, что после Сталинградской битвы в Германии был объявлен 3-х дневный траур.

Понятно, что о мужестве, героизме советских солдат и работников тыла в тексте ни полслова. Слово „Сталин” упомянуто всего один раз:„.Сталин обещал своим союзникам после окончания войны в Европе вступить в войну против Японии.” Будто и не было у нас Верховного Главнокомандующего…

Теперь уже не удивляет и следующее резюме сороко-цюпских ублюдков:

Поворот в ходе войны. С конца 1942 г. силы антифашистской коалиции перешли в контрнаступление. Произошел коренной перелом в ходе войны, который завершился полным разгромом агрессоров.”

*
В общем, налицо очевидная подрывная деятельность подонков от истории. Деятельность, направленная на подрыв устойчивости России. За подобное следовало бы эту мразь, сатанинскую мразь сороко-цюпов, посадить на кол. На осиновый.

Лично у меня рука бы не дрогнула.

П.С. Цензорам и жалобщикам обратить внимание на полное отсутствие экстремизма, ибо употреблено сослагательное наклонение, что относит сказанное в область воображаемого, а не реального.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: война, история, мразь, отечество, сатанизм, школа
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