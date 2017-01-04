В российском школьном учебнике Великой Отечественной войне отведено 14% от описания 2-ой Мировой

Это ужас, товарищи….. Предисловие. Мой младший обычный подросток. Но любит почитать исторические книги, в том числе, и про В.О.В. (Бондарева, Быкова и т.д.). Он читает мало, с моей точки зрения, но смотрит на все критически. Началось с того, что подошел сын и спросил – "Почему в НАШЕМ учебнике истории занижается роль Советского Союза в Победе? Я не понял, взял его учебник и завис….. Открыл учебник "Всеобщая история. Новейшая история", в котором так называемые авторы О.С Сороко-Цюпа и А.О Сороко-Цюпа (наверное отцы и дети). Так вот в 9-м классе изучается вся история 20го и 21 века. На 304 стр. на вторую мировую войну отводится 19 страниц (135-153 стр.). Из этих 19 страниц

- 2 страницы – Канун войны, начало, поражение Франции - 1,5 страницы – Великая Отечественная Война , включая фотографию Г.К.Жукова., до лета 1942 года. На этом по мнению так называемых авторов В.О.В. закончилась. Из этих полутора страниц полстраницы – критика И.В.Сталина. - 6 страниц – коренной перелом во второй мировой войне , не в В.О.В., а в мировой(!!!!). Это полстраницы про Сталинградскую битву и битву на Курской дуге. Остальные 5,5 стр. это про Перл-Харбор (с фотографиями), фотографии с биографиями Черчиля и Эйзенхауэра, фото Тегеранской конференции, создание антигитлеровской коалиции, движение сопротивления 5 страниц – завершающий период второй мировой войны. Полстраницы про советско-германский фронт и потом про успехи войск антигитлеровской коалиции, конференции разные и про капитуляцию Японии. 2,5 страницы – итоги 2 М.В. – общие слова 1 стр. – заявление Черчиля, гос.секретаря США Ачисона, премьера Японии…. 1,5 стр. – подведем итоги. Бла-бла-бла о грандиозных успехах антигитлеровской коалиции…… Я не знаю, кого мы растим, но как сказал кто-то из умных "народ, забывающий свою историю не имеет будущего". Нет самых главных сражений, нет фамилий Гастелло, Талалихин, Космодемьянская и.т.д. Нет сути Подвига Советского Народа-Победителя – против нас был вся объединенная Европа с ресурсами многократно наши превышающими. Обратите внимание, как скрупулезно все страны берегут крупицы своей истории, и только у нас отечественной истории уделяется меньше внимания, чем зарубежной. Если наши дети все 25 лет после развала СССР учили такую историю, то теперь понятно откуда у нас такое поколение и такая страна…. У меня всё, можете пинать…. Ссылка на учебник http://shcolara.ru/download/2607.ht ml Источник

***

*

От себя добавлю. Проверил, а действительно ли всё так, как описано. Скачал рекомендованный файл, но он с расширением .exe, поэтому раскрывать его не стал.Однако отыскал на другом сайте учебник этих авторов.И вы только посмотрите на оглавление!Вы где-нибудь видите слово „Отечественная”? Или „СССР”? Представляете, какой силы мина замедленного действия заложена в сознание наших детей?В другом учебнике этих же мерзавцев авторов (а может и в рассматриваемом, но уже на другом сайте) тема начала Великой Отечественной войны совмещена в одном параграфе с… „Из 1501 слова этого параграфа собственно первому периоду Великой Отечественной войны посвящено 217 слов. Или 14,5% от общего объёма текста.82 слова хватило для описания военных действий, начиная с битвы под Москвой и заканчивая Сталинградской битвой. Восемьдесят два слова.А собственно о битве за Сталинград сказано дословно следующее:.”18 слов. Оцените.Следующий параграф текста подонков Сороко-Цюпа озаглавлен так:„. В нём 2202 слова. Собственно Великой Отечественной войне посвящено 314 слова. Иначе – 14,3%. Налицо очевидный заказ: информация об СССР не должна превышать 15 процентов от общего объёма. Причём в эти 314 слов авторы умудрились вписать черезвычайно важный с их точки зрения факт, что после Сталинградской битвы в Германии был объявлен 3-х дневный траур.Понятно, что о мужестве, героизме советских солдат и работников тыла в тексте ни полслова. Слово „Сталин” упомянуто всего один раз:„.” Будто и не было у нас Верховного Главнокомандующего…Теперь уже не удивляет и следующее резюме сороко-цюпских ублюдков:.”В общем, налицо очевидная подрывная деятельность подонков от истории.За подобное следовало бы эту мразь, сатанинскую мразь сороко-цюпов, посадить на кол. На осиновый.Лично у меня рука бы не дрогнула.П.С. Цензорам и жалобщикам обратить внимание на полное отсутствие экстремизма, ибо употреблено сослагательное наклонение, что относит сказанное в область воображаемого, а не реального.

Источник: ss69100.livejournal.com