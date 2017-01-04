Празднование Нового года в Кремле – как символ детского счастья

Источник: Государственный центральный музей современной истории России

Искрящийся снег, мерцающие огоньки, разноцветные шары на елке и, конечно же, ожидание волшебства – все это переполняет нас, когда приближается Новый год. Этот праздник делает нас всех немного детьми. Неотъемлемой составляющей встречи Нового года является поход с ребенком на елку – традиционное советское новогоднее представление. Сейчас подобных мероприятий великое множество, но по-прежнему главной елкой страны остается новогоднее представление в Кремле. В его подготовке и проведении участвует около 1,5 тыс. человек, используются самые современные спецэффекты, а роли исполняют талантливые артисты.

Первая елка в Кремле была проведена в 1954 г. Для начала – небольшая предыстория. Появление праздника «Новый год» традиционно связывают с именем секретаря компартии Украины П. П. Постышева, получив одобрение И.В. Сталина, 28 декабря 1935 г. опубликовал в «Правде» открытое письмо с предложением праздновать Новый года. На следующий день вышло постановление ЦК ВЛКСМ, в котором рекомендовалось организовать новогодние елки – «веселые и без занудства», с песнями и самодеятельностью. И вскоре по всей стране были проведены праздники для детей.

В 1936 г. появился декрет Совета народных комиссаров о публичном праздновании Нового года. И хотя 1 января только в 1947 г. стал выходным днем, с самого начала Новый год был важным общественным праздником для детей, одним из элементов создания образа счастливого советского детства.

Конечно, среди прочих елок должна была быть главная – её стали проводить в Колонном зале Дома союзов. Приглашения на нее получали отличники, дети передовиков производства, а также профсоюзных и партийных деятелей, и попасть туда было великой честью. Официальными организаторами мероприятия были советские профсоюзы. Главная елка страны поражала затейливостью декораций и богатыми подарками. Дети должны были приходить в костюмах красноармейцев, стахановцев, летчиков и т. п. Дед Мороз появлялся на празднике с Курсом истории ВКП(б) в руках, а неотъемлемой составляющей сценария представления было вплетение в сюжет цитат из Ленина и Сталина, а также хвалебные речи в их адрес. Елочку же зажигали после выстрела игрушечного крейсера «Аврора».

На первых елках в роли Деда Мороза выступал знаменитый советский конферансье М. Н. Гаркави. Тогда же рядом с ним появилась и Снегурочка. Как фольклорный персонаж она была известна и ранее – ещё в языческой мифологии. В новое время о ней вспомнили благодаря пьесе А. Н. Островского «Снегурочка» и одноименной опере Н. А. Римского-Корсакова. Она не была связана с Рождеством, её появление стало оригинальным изобретением советского времени. Благодаря Льву Кассилю и Сергею Михалкову очень быстро сложился устоявшийся сценарий проведения советской новогодней елки. Новогодние истории разыгрывались на сцене без Деда Мороза, затем Снегурочка предлагала его позвать, что с удовольствием и делали дети. Он появлялся не сразу, а потом вместе с детьми просил елку зажечься. После того как она наконец загоралась, из его огромного мешка появлялись одинаковые бумажные пакеты с подарками, в которых было печенье, конфеты и орехи. Героями новогоднего представления, кроме сказочных персонажей, были красноармейцы, отличники производства и т. п.

В 1945 г. главная елка отличалась особым размахом. Желание организаторов продемонстрировать людям, что победа уже на пороге, а тяготы военного времени уходят в прошлое, подвигло их устроить грандиозный праздник. Играл «заячий оркестр», в котором у музыкантов вместо труб были морковки; на лестнице ребят встречали ряженые, в фойе работал ещё один оркестр – кукольный. Были установлены небольшие аттракционы – качели, карусель.

После смерти Сталина главная елка страны переехала в Кремль, прежде недоступный для рядовых граждан. Новация стала отражением новой политики властей, когда начала создаваться видимость близости партийных лидеров к простому народу. Н. С. Хрущев стал появляться на различных мероприятиях, общаться с рядовыми гражданами. Посещал Хрущев и новогоднее представление для детей в Кремле, свободно гуляя по фойе в окружении ребятишек.

Поначалу на кремлевской елке мало что изменилось: все те же сценарии, те же политические тексты. С конца 1940-х гг. почти 20 лет роль Деда Мороза исполнял артист Мосэстрады С. И. Преображенский. Праздник продолжал рассматриваться как элемент политически грамотного воспитания подрастающего поколения: Дед Мороз и Снегурочка славили в стихах партийных вождей, доводя до сведения детишек новые задачи партии. Так, например, после принятия третьей Программы партии в 1961 г., обещавшей советскому человеку построение коммунизма через 20 лет, Дед Мороз – 1962 говорил: «Я – первый год из двадцати, вам в коммунизм со мной идти!»

С 1950-х гг., ещё до полета первого человека в космос, космическая тематика стала одной из доминирующих на новогоднем празднике. В фойе детей встречали одетые в скафандры артисты, а среди декораций была космическая ракета, на которой прилетал к детишкам Новый год. Не забывали организаторы и о любимице Хрущева – кукурузе: «царица полей» торжественно прогуливалась в фойе.

Сначала елка проходила в Большом Кремлевском дворце. В Георгиевском зале стояла огромная красавица-ель, вокруг которой водили хороводы и устраивали конкурсы. Кроме того, в Тайницком саду Московского Кремля для детей устраивались различные зимние развлечения: можно было покататься на санях, запряженных тройкой лошадей, а если очень повезет – и северными оленями. Также была оборудована площадка с аттракционами и ледяными горками, украшенная по-новогоднему. После открытия в 1961 г. Кремлевского дворца съездов елку стали проводить в этом здании.

Сценарий проведения кремлевской елки кардинально поменялся в 1964 г., когда для его написания были привлечены молодые сценаристы и режиссеры студенческого театра «Наш дом» Александр Курляндский, Эдуард Успенский и Аркадий Хайт. Сейчас фамилии будущих создателей «Ну, погоди!», «Крокодила Гены», «Простоквашино», передачи «Радионяня», авторов текстов песен кота Леопольда знакомы и взрослому, и ребенку. На этих произведениях выросло не одно поколение детей. Вместо выстрелов «Авроры» и политических речевок молодые авторы предложили пионерам путешествие в сказку, где главной действующей силой стало волшебство. Сказочные персонажи – Дед Мороз, Снегурочка, Баба-яга, Кощей Бессмертный, зайчики и медвежата – стали главными героями новогоднего спектакля. Перед началом представления показывали мультфильмы, зачастую те, что еще не транслировались по телевидению.

Роль Деда Мороза стал исполнять новый актер – А. Л. Хвыля, которого в начале 1970-х гг. сменил актер Р. С. Филиппов, исполнявший её вплоть до 1992 г. По его воспоминаниям, однажды во время представления устроители елки решили показать хронику свершений советского народа. Но на генеральной репетиции ребята освистали эти кадры, и идея была отброшена.

В позднесоветский период елка, как и раньше, оставалась весьма престижным мероприятием: каждый родитель мечтал, чтобы его ребенок получил приглашение в Кремль. На главный детский праздник страны в разные периоды – в зависимости от политической ситуации – приглашались различные почетные гости, например вьетнамские ребята или дети строителей БАМа. Как правило, на елку хотя бы раз в жизни попадал каждый московский школьник, приглашались дети и из других городов. Билеты выдавали в школе отличникам, а также родителями на работе по профсоюзной линии. В семье потом ещё долго хранилась коробочка от подарка, полученного в Кремле. Вначале они были жестяные, а потом стали делаться из пластмассы в форме Деда Мороза, одной из башен Кремля, звезды, часов. Однако наполнение оставалось неизменным: самые лучшие дефицитные шоколадные конфеты. Об этом заботился организатор праздника – профсоюзы.

Еще один любопытный момент: елка была массовым мероприятием только для детей – без всяких родителей. Для того чтобы на выходе дети не потерялись, их выводили из помещения стройными рядами и дальше на Соборной площади они ходили по большому кругу, а родители должны были выхватывать своих чад, как чемодан в аэропорту. Некоторым приходилось делать не один круг, чтобы оказаться наконец в руках мамы или папы.

Елки в Кремле проводятся и сегодня: теперь их организаторами являются Московская федерация профсоюзов, Управление делами Президента РФ, Правительство Москвы. Главная елка продолжает успешно конкурировать с многочисленными новогодними шоу.

Анна Хорошева, кандидат исторических наук

Журнал «Живая история» № 12(18) 2016 г.

Источник: nstarikov.ru