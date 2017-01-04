Первая Камчатская экспедиция

Источник: Самое интересное в истории российского флота

23 декабря 1724 года (3.01.1725 г.) — издан указ Петра I об организации Первой Камчатской экспедиции. Это был важный шаг в освоении Сибири и установлении торговых связей со странами Востока. Его ключевым аспектом стал вопрос о возможности плавания северным путем из Архангельска в Индию. В связи с этим экспедиции поручалось исследовать северные районы Тихого океана и выяснить расположение Америки. В действительности пролив между Чукоткой и Аляской был открыт ещё в 1648 году Дежнёвым, но научная общественность узнала об этом только в 1758 году.

Интересно, что характер этого документа и трактовка задач экспедиции до сих пор вызывают оживленные споры среди ученых. Некоторые называют его просто запиской или справкой, но большинство историков всё-таки считают, что документ представляет собой полноценный указ Петра I. Еще большее разнообразие в трактовке задач. Многие понимают их значительно шире, чем поиски пролива. Экспедиция, по их мнению, должна была разведать путь в Америку, которая в любом случае находилась в непосредственной близости от наших берегов, и выяснить, кто является ближайшим соседом России.

Насущная необходимость исследований

В 1721 году была успешно завершена Северная война, и появилась возможность перейти к решению важнейших государственных задач мирного развития, в том числе к исследованию восточных границ России и северной части Тихого океана. В связи с этим и был издан указ о подготовке Первой Камчатской экспедиции. Кроме указа, Петр I лично написал инструкцию её командиру, в которой четко определил цели, пути их достижения и желаемый результат.

Таким образом, перед экспедицией стояли не только самые актуальные научные, но и важнейшие государственные задачи — уточнение границ Российской империи и присоединение к ней вновь открытых земель. При этом предписывалось самое ласковое обращение с народами и племенами, поступающими в подданство России. Экспедиция продолжалась пять лет, но морской поход длился всего полтора месяца. Остальное время ушло на переезд из Петербурга на Камчатку и обратно, строительство кораблей, заготовку провианта и строительных материалов.

К этому времени в мировой литературе накопилось много недостоверных сведений об этом регионе. На западноевропейских картах пролив между Чукоткой и Аляской существовал с 1566 года. Существовал он и на многих российских картах, но они не располагали доказательной базой, поскольку были составлены на основании старых чертежей и расспросов местных жителей. Для получения достоверных данных необходимо было провести основательное изучение северной части Тихого океана.

Замыслы Петра I

В инструкции Петр I указал, что кораблю экспедиции надлежит следовать от Камчатки вдоль земли, которая идет на север, и по его предположению она уже была частью Америки. Далее до ближайших европейских владений в Америке, высадиться на берег, взять письменные свидетельства и нанести это место на карту или идти до встречи с каким-либо европейским кораблем, который мог бы дать информацию о достигнутых экспедицией землях. В инструкции не упоминалось о поиске пути в Индию или пролива между Азией и Америкой.

Главой экспедиции был назначен датчанин капитан 1 ранга Витус Беринг (1681 — 1741 гг.). В 1704 году он был принят на русскую службу и вскоре стал одним из лучших командиров линейных кораблей. Беринг принимал деятельное участие в военных действиях против шведов и неоднократно выполнял ответственные поручения. В целом это был умный и мужественный офицер. Вместе с тем он не проявлял достаточной решительности в трудные моменты. Интересно, что сам он в документах подписывался как Витезь Беринг, наши официально именовали его Витес, а в обиходе просто Иван Иванович.



Алексей Чириков

Рисунок В.Н. Ефимова Рисунок В.Н. Ефимова

Помощниками Беринга были назначены лейтенанты датчанин Мартын Шпанберг и Алексей Чириков. Шпанберг характеризовался как опытный моряк и деятельный офицер, но он не имел образования, зачастую был груб и склонен к стяжательству. В противоположность ему, Чириков обладал глубокими знаниями в области навигации и был отличным моряком. Он понимал огромное научное и государственное значение экспедиции и самоотверженно работал для достижения успеха. Большой вклад в работу экспедиции внесли гардемарин П.А. Чаплин, мореход К. Мошков, корабельные мастера и матросы.

Трудности сухопутного участка пути

Первый отряд экспедиции под командой Чирикова вышел в путь 24 января 1725 года. Прямо из Петербурга везли пушки, ядра, якоря, паруса и канаты, большое количество инструментов и различного оборудования. В пути обоз постоянно возрастал. Из Якутска, например, только одного продовольствия везли 6 тыс. пудов. Сухопутный маршрут экспедиции до Охотска пролегал через Вологду, Тобольск, Илимск и Якутск, в общей сложности 9 тыс. километров.

Особенно трудно было преодолеть участок свыше 1000 км между Якутском и Охотском. Тяжелые грузы отправили на судах под командой Шпанберга. По рекам дошли только до середины пути, а затем грянули морозы. Дальше грузы везли на нартах людьми. Но нарты застревали, и их приходилось оставлять. В помощь отряду Беринг выслал людей из Охотска. Им пришлось преодолевать горы, болота и совершенно дикие места. По дороге ели павших лошадей, сыромятные сумы и другие кожаные вещи и только в начале января 1727 г. прибыли в Охотск. Оставленные нарты с грузом собирали уже в мае.



Маршрут Первой Камчатской экспедиции

Не легче был и переход основного отряда. Из взятых в Якутске 663 лошадей около 270 пали или замерзли в пути. На лошадь клали до 80 кг груза, а люди зимой везли на нартах до 80—100 кг. Многие возчики убежали, а некоторые погибли. В Охотском остроге, который в то время состоял всего из 10 дворов, приходилось сооружать избы и амбары, строить и снаряжать суда.

На построенном здесь небольшом судне «Фортуна» и отремонтированной ладье экспедиция 22 августа 1727 г. вышла из Охотска. Через две недели суда пришли в Большерецк. Далее надо было продолжать путь в Нижне-Камча́тск, но Беринг не решился идти туда морем. Тяжелые грузы вновь отправили по рекам на судах под командой Шпанберга. Но дойти до цели ему опять не удалось. Реки замерзли, и продолжить путь можно было только зимой на собаках. Беринг с остальными членами экспедиции и обозом совершил этот переход в январе 1728 года в условиях сильных морозов и снежных бурь.

Здесь, как и на переходе от Якутска до Охотска, для транспортировки грузов было привлечено много местных жителей. Все понимали, что это подвергает их семьи смертельной опасности, поскольку мужчины лишались возможности заготовить продукты питания на зиму, но такова в то время была цена великих географических открытий.

В Нижне-Камчатск Беринг прибыл 11 марта 1728 года, и сразу же заложил бот «Св. Гавриил». Судно имело длину 18,3, ширину 6,1 и осадку 2,3 м. Его оснастили и оборудовали в строгом соответствии с регламентом, чтобы оно достойно представляло Российский военно-морской флот. Такое требовательное и уважительное отношение к соблюдению всех правил и традиций при постройке военного судна наблюдалось у нас всегда, начиная с первого корабля «Орел», (подробности читайте здесь). Экипаж «Св. Гавриила» состоял из 44 человек. Решение Беринга идти в Нижне-Камчатск не морем, а на собаках исключило возможность закладки судна осенью и существенно отодвинуло выход в море. Такая задержка сократила время плавания у северных берегов и снизила результативность экспедиции.

Поход вокруг Чукотки

«Св. Гавриил» вышел в море 14 июля 1728 года. Утром 17 июля – первое географическое открытие: остров Карагинский. Затем моряки прошли вдоль берега Анадырского залива, открыли залив Креста и бухту Провидения, а перед входом в пролив (Берингов) открыли остров Святого Лаврентия. Затем берег скрылся далеко на юге. Плыли ещё два дня на север, дошли до 67°18’48» с. ш., но земли не обнаружили. Фактически они уже прошли пролив между материками, и находились в Чукотском море, но моряки об этом не знали. С момента выхода из Ново-Камчатска прошло 34 дня.



Бот «Св. Гавриил» в море

С картины Е.В. Войшвилло С картины Е.В. Войшвилло

Настало время принимать решение, куда плыть дальше. Чириков предложил направиться на запад, до устья Колымы. Однако Беринг был уверен, что он уже дал ответ на второй пункт инструкции Петра I (поскольку стало ясно, что Америка не сходится с Азией). В связи с этим отпал и третий пункт инструкции (доехать до ближайших европейских владений в Америке), так как неизвестно, на каком расстоянии располагается Америка. Поэтому Беринг посчитал свою задачу выполненной и 15 августа приказал возвращаться.

На обратном пути мореплаватели открыли остров Святого Диомида и 2 сентября бросили якорь в устье реки Камчатка. На следующий год Беринг вышел в море 5 июня 1729 г. и пошел к востоку для поиска Америки. Встретив большие трудности и не обнаружив земли, он повернул на юг и, зайдя в Большерецк, 23 июля 1729 года прибыл в Охотск. Первая Камчатская экспедиция была успешно завершена. Позднее обширные исследования в северной части Тихого океана провела экспедиция под руководством Фердинанда Врангеля.

Итоги экспедиции

В Петербурге Беринг представил отчет об экспедиции и приложил к нему карту. На ней был обозначен пролив между Азией и Америкой, но при этом была сделана пометка, что северный берег Азиатского материка к востоку от Колымы нанесен по старым картам. На основании этого Адмиралтейств-коллегия и Сенат усомнились в открытии пролива между материками. Отказавшись от предложения Чирикова дойти до Колымы, Беринг заслужил упреки современников и потомков в том, что он не справился с поставленными ему задачами.

Тем не менее, Адмиралтейств-коллегия и Сенат высоко оценили заслуги экспедиции, наградив Беринга и его спутников. Положительную оценку деятельности Беринга можно видеть и в том, что в 1732 г. он был назначен начальником гораздо более масштабной Второй Камчатской экспедиции. После этого было ещё много экспедиций, географических исследований и открытий, а завершилось освоение дальневосточных границ научным подвигом Невельского и его соратников по Амурской экспедиции. Об этом читайте в статье Адмирал Невельской.

При написании статьи были использованы следующие материалы:

Греков В.И. Очерки из истории русских географических исследований в 1725— 1765 гг. 1960 г.

1960 г. Военная энциклопедия. Санкт-Петербург. 1912 г.

Восточная литература. Средневековые исторические источники востока и запада. Интернет-портал http://www.vostlit.info/

Брокгауз и Ефрон. Энциклопедический словарь. Санкт-Петербург. 1890—1907 гг.

Оценивая сейчас действия Беринга и его спутников, наверное, можно согласиться с мнением их современников о том, что они могли сделать больше. Но надо иметь в виду и то, что это была первая научная морская экспедиция. Россия только начинала изучение и освоение своих огромных владений. А что Вы, уважаемый читатель, думаете по этому поводу?

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Источник: nstarikov.ru