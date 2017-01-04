Эти ролики Артёма Войтенкова вам не понравятся – они о горькой правде

Мифы ХХI века. Правда и ложь о Великой войне. Отдел кадров Британской короны и трудовая книжка Адольфа Шикельгрубера. Война на 3 фронта. Кто стоял за спиной у Гитлера. Идеологический «Drang nach Osten». За кулисами Второй мировой войны. И путь к ...