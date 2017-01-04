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Эти ролики Артёма Войтенкова вам не понравятся – они о горькой правде

17:27. 4 января 2017 Просмотров - 273 3 коммент. Опубликовал:
Когда придумали Деда Мороза и Снегурочку?


Праздник новогоднего перегара

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: алкоголь, войтенков, Зомбирование, история, манипуляция, религия
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3 коммент.»

  • 1464 1180
    Мефодий 4 января 2017 в 17:49 Ссылка Пометить
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    ВОТ ЗМИЕВО СЕМЯ,КАК ЖИД,ТАК НАЧИНАЕТ РУССКИХ УЧИТЬ ИСТОРИИ.

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    Юрий Дорофеев 4 января 2017 в 18:20 Ссылка Пометить
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    Артём наверное не знает, что на Руси Колей не было никогда, а новолетие знаменуется КАЛЯДОЙ. Это Божеч-сварожеч который принёс руссам каляды дар (календарь). А вместо Деда мороза был КАРАЧУН. Запомни это.

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    ратник 4 января 2017 в 19:26 Ссылка Пометить
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    Ну и чмошник! Смотрел из любопытства, но выдержал до момента “расшифровки Николай-Коля-Колядадарь”.
    Вообщем, еврей, он и в африке еврей.

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