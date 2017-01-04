Эти ролики Артёма Войтенкова вам не понравятся – они о горькой правде
17:27. 4 января 2017 Просмотров - 273 3 коммент. Опубликовал: brahman
Когда придумали Деда Мороза и Снегурочку?
Праздник новогоднего перегара
Праздник новогоднего перегара
Источник: ss69100.livejournal.com
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ВОТ ЗМИЕВО СЕМЯ,КАК ЖИД,ТАК НАЧИНАЕТ РУССКИХ УЧИТЬ ИСТОРИИ.
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Артём наверное не знает, что на Руси Колей не было никогда, а новолетие знаменуется КАЛЯДОЙ. Это Божеч-сварожеч который принёс руссам каляды дар (календарь). А вместо Деда мороза был КАРАЧУН. Запомни это.
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Ну и чмошник! Смотрел из любопытства, но выдержал до момента “расшифровки Николай-Коля-Колядадарь”.
Вообщем, еврей, он и в африке еврей.