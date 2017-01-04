Эти корабли вызвали у американского правительства шок.Самый страшный корабль в мире

Корабли российского военно-морского флота всегда отличались хорошим вооружением. Самыми большими представителями своего класса являются атомные боевые крейсера «Орлан» проекта 1144. Всего построено 4 корабля этого класса. Стоимость такого корабля оценивается в 2 миллиарда долларов. По вооружению им нет равных.Основным оружием данных крейсеров ПКР П-700 «Гранит» — сверхзвуковые крылатые ракеты третьего поколения, обладающие пониженным профилем траектории полета к цели. При стартовой массе 7 тонн данные ракеты развивали скорость до 2,5 М и могли нести обычную боевую часть массой 750 кг или ядерный заряд-моноблок мощностью до 500 кт на расстояние до 625 км. Длина ракеты составляет — 10 метров, диаметр — 0,85 метра. 20 противокорабельных крылатых ракет «Гранит» были установлены под верхней палубой крейсера, с углом возвышения 60 градусов. Пусковые установки СМ-233 для данных ракет производились на ПО «Ленинградский металлический завод». По той причине, что ракеты «Гранит» первоначально предназначались для субмарин, перед пуском ракеты установка должна заполняться забортной водой. По опыту оперативной и боевой подготовки ВМФ, сбить «Гранит» очень сложно. Даже если поразить ПКР противоракетой, она из-за своей огромной скорости и массы может сохранить достаточный импульс, для того чтобы «достать» корабль-цель.