75% выпускников вузов, в том числе – гуманитарных, не могут назвать два произведения Пушкина

По просьбе Минобрнауки в этом году во вторых классах прошли проверочные работы по русскому языку. Большинство написали хорошо. На 4-5, но 75 процентов не справились с заданием составить из набранных слов предложение. По просьбе Минобрнауки в этом году во вторых классах прошли проверочные работы по русскому языку. Большинство написали хорошо. На 4-5, но 75 процентов не справились с заданием составить из набранных слов предложение.

- Это значит, что мы потеряли не просто любовь к чтению, а функциональное чтение. Отсюда и зубрежка, – подчеркнула министр образования и науки Ольга Васильева на форуме "Возвращение русской классики".

А вот несколько примеров того, как современные школьники знают классическую литературу. "Наташа Ростова – героиня Тургенева", "Печорин – главный герой "Мертвых душ" (еще варианты – "Отцов и детей", "кого-то из Пушкина"), "Бесов" написал Лермонтов (Некрасов, Пушкин).

На просьбу продолжить фразу из басни "Кукушка хвалит петуха за то, что…", школьники и студенты дали такие ответы : "он рано встает", "поет не очень". А когда их попросили назвать самые известные произведения Чехонте, ответы были такими: "Мцыри", "Собачье сердце".

Учитель русского языка и литературы школы 1741 Юлия Марчук не удивляется этому: "Есть проблемы с детьми, преподавателями, родителями. На каких примерах преподавать литературу? Где чеховские интеллигенты? Они же по современным представлениями неудачники!"

- Мы потеряли предметный подход. Гнались за тьюторами, новыми технологиями, а потеряли учителя-предметника, – высказала свое мнение министр образования и науки Ольга Васильева. – Есть претензии к учебникам. Одни усложнены, другие интеллектуально снижены. Мы проводим экспертизу учебников, а нужна еще апробация, которая будет проходить в лучших школах России. В этом году пройдут всероссийские проверочные работы. Когда мы объявили об этом, учителя сказали: а когда мы будем готовить учеников к ЕГЭ? Но ЕГЭ – лишь оценочная процедура.

Да, написать контрольную или проверочную работу сложно. Для этого надо трудиться. И, по словам министра, в школах должно измениться отношение к труду. И физическому, и интеллектуальному. "Каждой школе нужен шахматный кружок, музыкальный или хоровой ансамбль, бесплатный технический кружок. А в театре должны быть произведения, которые есть в школьной программе", – подчеркнула министр.

Как вернуть классическую литературу в школу? Как привить детям любовь к чтению? Ректор МГУ Виктор Садовничий считает, что стихи классиков наизусть надо учить уже в детском саду, а в школе обучать учеников осмысленному чтению.



Еще одна важная задача – синхронизация программ по гуманитарным дисциплинам.

- Школьники учат "Полтавскую битву", а по истории проходят ее через два года. Надо сделать так, чтобы эти программы совпадали, – высказал мнение ректор МГУ.

Именно по этой причине пятиклашки не понимают "Муму" Тургенева: крепостное право в школе проходят гораздо позже. И глубину стихотворения Пушкина "К Пущину" осилят далеко не все – движение декабристов по программе идет в старших классах. Садовничий считает: надо подумать над тем, чтобы объединить в высшей школе программы по русскому языку и литературе и ввести курс словесности. На этом проблемы высшей школы не заканчиваются.



В педвузах, которых, к слову, осталось в России всего 28, в программах исторических факультетов нет курса старославянских языков и древнерусской литературы. Почему нет? То, что раньше будущие историки учили за пять лет, сейчас надо выучить за четыре. Старославянский язык, между прочим, очень сложный предмет, и раньше в университетах на него отводился год. Сегодня в программах педвузов много внимания уделяют новым технологиям и методике. А вот сам предмет, которому педагоги будут учить детей, иногда уходит на второй план.



И что получается? По данным опросов, 75 процентов выпускников вузов, в том числе – гуманитарных, не могут назвать два произведения Пушкина.

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Источник: ss69100.livejournal.com