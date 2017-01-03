Главная » История, Мировоззрение

Битва при Креси или Черная легенда о рыцарстве

16:31. 3 января 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Просто отличная и весьма познавательная лекция посвященная битве при Креси – одной из ключевых битв Столетней войны между Англией и Францией.
Не то, чтобы я был таким уж ярым поклонником этого исторического периода, но прослушал с большим интересом.



PS. Что-то начитался я вчера рецензий про отечественного "Викинга", смотревшие пишут, что полная шляпа получилась, хотя трейлер даже внушал некоторые надежды.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Англия, Видео, история, средневековье, столетняя война, Франция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Андерс Брейвик поднялся против оккупантов
Источник http://via-midgard.info/
Дискуссия: Было ли нашествие монголо-татар на Русь?
Тема передачи - Было ли нашествие монголо-татар на Русь? Версии, мнения, звонки слушателей. Источник
На поле Куликовом
... когда, наутро, тучей черной Двинулась орда,Был в...иконы Сергия Радонежского «Куликовская Битва». На нём чётко видно... (утончённости) Земли имеющий отношение» или, просто, къназь – «сокровенность... украсть, ни присвоить. При достижении подобного состояния, такой...
Тартария. Часть 3: Монгольская Империя
... под названием «битва при Вальштатте». Вальштатт — немецкий вариант польского «Легницкое поле» (или «Доброе... поле»). В русской литературе часто встречается вариант «битва при Лигнице...
Тартария – правда о XVIII веке. Часть 1
...Туралинцами. 2) Большая Татария или Азиатская или Независимая, заключает земли между ... "Tartarie Independente", 1787 ...Большая Татария или Азиатская или Независимая... ...собственную Большую Татарию...Чингис-хана и Бортэ. Ещё при жизни своего отца он слыл...
Тартария. Часть 1: Русская Империя
... страна которая подчиняется царя, или императрица. Он граничит с ... торговле, и обманывать безнаказанно, при этом учитываются промышленности, естественно ленивый... Бело Русские (БелоРОСЫ или БЕЛО РУСЫ?)RUSSIANS – Российские или Русские?UKRAINIANS – УКРАИНские...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>