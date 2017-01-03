Битва при Креси или Черная легенда о рыцарстве

Просто отличная и весьма познавательная лекция посвященная битве при Креси – одной из ключевых битв Столетней войны между Англией и Францией.Не то, чтобы я был таким уж ярым поклонником этого исторического периода, но прослушал с большим интересом.PS. Что-то начитался я вчера рецензий про отечественного "Викинга", смотревшие пишут, что полная шляпа получилась, хотя трейлер даже внушал некоторые надежды.

Источник: colonelcassad.livejournal.com