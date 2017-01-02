Отвакцинены: от подлога к катастрофе. Фальсификации научных исследований [Вакцины и аутизм]

В результате были обмануты врачи по всему миру и миллионы детей получили и продолжают получать увечья.

Фильм VAХХЕD («ОТВАКЦИНЕНЫ») представляет собой тщательное научное расследование факта вопиющего подлога, совершенного Центром по Контролю за Заболеваниями США (в купе с фармацевтическими компаниями), в результате которого были обмануты врачи по всему миру и миллионы детей получили и продолжают получать увечья. Это не фильм против всех вакцин.



Фильм в настоящее время еще идет в кинотеатрах и его нет на DVD. Это премьера российской версии фильма.



Судя по отзывам, никто не остается равнодушным: все зрители эту документальную ленту либо восхваляют либо жестко критикуют.



Незадолго перед выходом этого фильма актер Роберт ДеНиро впервые публично признался, что его 18-летний сын страдает аутизмом, и поэтому Роберт лично всеми силами продвигает этот фильм в США, несмотря на давление критиков и средств массовой информации.



И в заключении, цитата от Геннадия Онищенко (2013 год):

«Путём подкупа, всяких неблаговидных действий… ряд транснациональных компаний занимались вопросами, связанными с испытанием на наших детях вакцин…». Подробнее: http://www.zolotoyvek.org

* Дополнительная информация:

Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

Золотой миллиард. Николай Левашов [Геноцид Русов]

К большому сожалению, мы живём в недружественном окружении. На нашей планете выстроена паразитическая система, которая стремится сожрать нас всех. Она при этом тоже погибнет, но нам от этого легче не будет. Нужно просыпаться...

Никогда прежде ситуация не была столь серьезной, как в связи с нынешним намерением провести принудительную вакцинацию всего населения планеты. Вирус свиного гриппа был создан в лаборатории с целью спровоцировать массовую панику и представить вакцину как единственное спасение. Проблема - Реакция - Решение. Якобы "натуральная" вакцина, о которой идет речь, содержит человеческие, свиные и птичьи гены с нескольких континентов. Проблема ГМО остаётся также актуальной, т.к. введение ГМО также направлено на уничтожение населения . Пропагандируйте использование отечественных продуктов питания, ибо импортные продукты 100%-но содержат ГМО.

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова