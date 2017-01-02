Инопланетяне ответили [Установленный контакт]

16 ноября 1974 года с помощью радиотелескопа в кратере вулкана Аресибо, в сторону созвездия Геркулеса была послана серия мощных радиосигналов. Более полутора тысяч последовательных радиоимпульсов содержали закодированную информацию о человечестве. К звездам ушло сообщение, сформированное последовательностью 1679 нулей и единиц. Адресатом стояло: созвездие Геркулеса, звездное скопление М-13. Именно там, по мнению руководителя проекта Френсиса Дрейка, могла находиться высокоразвитая внеземная цивилизация... Источник

* Дополнительная информация:

На сайте «Пища Ра» вы найдете подробнейший рассказ об артефактах и свидетельствах древнейшей истории человечества. - http://www.peshera.org

НЛО. Установленный контакт (полное интервью Левашова каналу Рен-ТВ)

По просьбе российского телеканал РЕН академик Николай Левашов дал большое пятидесятиминутное интервью на одну из самых интересных тем, волнующих практически каждого из людей, на тему НЛО.

Материал должен был войти в документальный сериал «Секретные территории. НЛО. Установленный контакт». Когда 8-го июня передача вышла в эфир, в ней на 17-й минуте удалось найти маленький пятиминутный кусочек из интервью Н.В. Левашова, который решили включить в передачу редакторы. А всю остальную уникальную информацию, которой щедро поделился академик, редакторы не сочли необходимым показывать публике. Что же, видно, правду говорят: «если бог хочет наказать человека, он лишает его разума». Важнейшая и интереснейшая информация была отвергнута невеждами в пользу досужих вымыслов и околонаучных рассуждений в угоду тем, кто сейчас «заказывает музыку»… Скачать – Архив-1 , Levashov.info

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова