Главная » История, Политика

Дропшот. Как США хотели продолжить дело Гитлера. 

11:36. 2 января 2017 Просмотров - 139 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: AfterShock
В 1949 году Пентагон принял план «Дропшот», согласно которому предусматривалось сбросить 300 атомных бомб на 100 советских городов, а затем оккупировать страну силами 164 дивизий НАТО. Операция должна была начаться 1 января 1957 года. За счёт бомбардировок хотели уничтожить до 85% советской промышленности. Массовые атаки советских городов должны были принудить СССР и его союзников к капитуляции. В войне против Советского Союза планировалось задействовать около 6 миллионов 250 тысяч человек. Разработчики ставили целью вести не только военные действия, но и психологическую войну, подчеркивая, что «психологическая война — чрезвычайно важное оружие для содействия диссидентству и предательству среди советского народа; она подорвет его мораль, будет сеять смятение и создавать дезорганизацию в стране». 

Предполагалось, что совместное с США выступят все страны НАТО. Ирландия, Испания, Швейцария, Швеция, Египет, Сирия, Ливия, Ирак, Саудовская Аравия, Йемен, Израиль, Иран, Индия и Пакистан «постараются остаться нейтральными, но присоединятся к союзникам, если подвергнутся нападению или серьезной угрозе». «Общая стратегическая концепция» плана выглядела следующим образом: «Во взаимодействии с нашими союзниками навязать военные цели Советскому Союзу, уничтожив советскую волю и способность к сопротивлению путем стратегического наступления в Западной Евразии и стратегической обороны на Дальнем Востоке. Первоначально: защитить западное полушарие; вести воздушное наступление; начать выборочное сдерживание советской мощи приблизительно в пределах зоны: Северный полюс – Гренландское море – Норвежское море – Северное море – Рейн – Альпы – о: Пиава – Адриатическое море – Крит – южная Турция – долина Тигра – Персидский залив – Гималаи – Юго-Восточная Азия – Южно-Китайское море – Восточно-Китайское море – Берингово море – Берингов пролив – Северный полюс; удержать и обеспечить важнейшие стратегические районы, базы и коммуникационные линий; вести психологическую, экономическую и подпольную войну, одновременно подвергая беспощадному давлению советской цитадель, используя все методы для максимального истощения советских военных ресурсов. В последующий период: вести координированные наступательные операции всеми видами вооруженных сил».

В первый период войны планировалось сбросить на Советский Союз свыше 300 атомных и 250 тысяч тонн обычных бомб, уничтожив до 85 процентов советской промышленности. Были детально расписаны по подавлению советской ПВО, против советских наземных, морских и воздушных сил.
Во втором периоде продолжается наступление с воздуха и изготавливается действию наземные силы НАТО – 164 дивизии, из них 69 американских. Устанавливается контроль над морскими и океанскими коммуникациями и т.д. 
На третьем этапе с запада переходят в наступление 114 дивизий НАТО, с юга (с высадкой на северо-западном побережье Черного моря) 50 дивизий, которые уничтожают Советские Вооруженные Силы в Центральной Европе. Эти действия и продолжающиеся массированные бомбардировки советских городов принуждают СССР и его союзников к капитуляции.
В войне против СССР всего задействуют до 250 дивизий – 6 миллионов 250 тысяч человек. В авиации, флоте, противовоздушной обороне, частях усиления и пр. ещё 8 миллионов человек. В общей сложности для выполнения плана «Дропшот» предусматривалось использовать силы общей численностью 20 миллионов человек.
В последний, четвертый период буквально любовно выписан в плане «Дропшот»,- «дабы обеспечить выполнение наших национальных целей, союзники должны оккупировать» Советский Союз и другие социалистические страны Европы. Общие потребности оккупационных войск определялись в 38 дивизий, то есть примерно 1 миллион человек в наземных войсках. Из них 23 дивизии несут оккупационные функции на территории Советского Союза.

дропшот1

Территория нашей страны делится на четыре «района ответственности», или оккупационные зоны: Западная часть СССР, Кавказ – Украина, Урал – Западная Сибирь – Туркестан, Восточная Сибирь – Забайкалье – Приморье. Зоны подразделялись на 22 «подрайона ответственности». Оккупационные войска распределялись по следующим городам: в Москве – две дивизии и по одной дивизии в Ленинграда, Минске, Мурманске, Горьком, Куйбышеве, Киеве, Харькове, Одессе, Севастополе, Ростове, Новороссийске, Батуми, Баку, Свердловске, Челябинске, Ташкенте, Омске, Новосибирске, Хабаровске, Владивостоке. Из пяти воздушных армий, предназначенных для оккупации всех стран социализма, четыре дислоцировались на территории СССР. В каждую армию должны были входить пять – шесть боевых групп, одна группа транспортных самолетов и одна штурмовая группа В Балтийское и Черное моря вводилось по оперативному авианосному соединению. Особо подчеркивалось, что сильное насыщение оккупационных войск авиацией «должно дать зримое доказательство мощи союзников» советским людям. Памятуя о том, что оккупантам придется выполнять карательные функции, план «Дропшот» предусматривал дополнительное обеспечение войск транспортом всех видов для придания им мобильности. Как в предшествующих планах агрессии, так и в плане «Дропшот» война против Советского Союза и оккупация носили ярко выраженный классовый характер.

Необходимость войны определялась «серьёзной угрозой безопасности США, которую… представляет характер советской системы… Никогда ещё в истории намерения и стратегические цели агрессора не определялись так ясно. На протяжении веков победа в классовой борьбе пролетариата против буржуазии определяется как средство, при помощи которого коммунизм будет господствовать над миром». «Дропшот» был переломным в американском военном планировании в том отношении, что в отличие от прежних планов, имевших в виду агрессию чисто военными средствами, в этой войне против СССР обращалось внимание на использование классовых союзников по ту сторону фронта, то есть «диссидентов». Термин становится принятым в военных планах. Конечно, штабные планировщики не строили никаких иллюзий насчет силы «диссидентов» самих по себе: «Будет труднее применять методы психологической войны к народу СССР, чем к народу Соединенных Штатов… Но психологическая война – чрезвычайно важное оружие для содействия диссидентству и предательству среди советского народа; подорвет его мораль, будет сеять смятение и создавать дезорганизацию в стране… Широкая психологическая война – одна из важнейших задач Соединенных Штатов. Основная её цель – уничтожение поддержки народами СССР и его сателлитов их нынешней системы правления и распространение среди народов СССР осознание, что свержение Политбюро в пределах реальности… Эффективного сопротивления или восстаний можно ожидать только тогда, когда западные союзники смогут предоставить материальную помощь и руководство и заверить диссидентов, что освобождение близко…»

Эти рассуждения, в сущности, являлись перифразом специальных американских исследований того времени о причинах провала похода гитлеровской Германии против нашей страны. Американские теоретики сочли что Берлин в 1941- 1945 годах упустил из виду политические аспекты, которые сформулировал ещё К. Клаузевиц, а именно: «Россия не такая страна, которую можно завоевать, то есть оккупировать… Такая страна может быть побеждена лишь внутренней слабостью и действием внутренних раздоров». Теперь американские стратеги вознамерились исправить ошибки руководителя рейха.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Полный список всех военных преступлений США
...как Мексика не хотела продавать эту территорию, некоторые лидеры США хотели захватить ее - Президент США... его неспособным к сопротивлению (план "Дропшот"), так что "демократизацию" отложили....после войны ЦРУ и корпорации США продолжали вмешиваться в выборы в ...
К 1945 г. в американских арсеналах было по крайней мере 196 атомных бомб … для русских!
... агрессивность этой державы. Хотел бы напомнить всем про план "Дропшот" , по которому... воздушных сил. Во втором периоде продолжается наступление с воздуха и изготавливается... таких кредитов, бесспорно, взаимно выгодна как США, так и Советскому Союзу».Логика...
Война с США: вчера, сегодня, завтра и ее возможные сценарии
...силам, которое лишит СССР возможности продолжать войну». Операция "Немыслимое" ...попасть под протекторат США. О плане «Дропшот» было написано... предателем. Никто не хотел уступать. И вот... такого столкновения как всегда, преувеличены. США не настолько ...
Бэкграунд, выпуск-278 за 13 октября 2012
... Где факты? Что ж – продолжим цитирование: Цитата: «9 ноября ... Фрунзе мы тоже взяли. Хотели его закрыть. Всё что ...разработан план “Дропшот”, предусматривавший выступление на стороне США всех стран НАТО...не стоило и как бы долго не продолжалось.Советский союз в...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>