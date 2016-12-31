Уникальные архивные кадры Нового года: от царских времен до СССР
Наши прабабушки и и прадедушки на коньках, сталинские елки, советское новогоднее убранство, зимние моды восьмидесятых — мы собрали исторические фото, на которых запечатлена история России, Москвы и других городов огромной страны.
Как выглядел давным-давно каток на Чистых прудах, какие очереди стояли за елочными игрушками и чем отличился социалистический Дед Мороз — в фоторепортаже, который мы составили, используя материалы сайта pastvu.com.
Каток на Девичьем поле в Москве, 1908 год. Автор — Владимир Шухов.
Каток у Смольного института в Петербурге, 1890-е. Автор — Карл Булла.
Арбатская площадь, 1909 год.
Каток на Чистых прудах. Начало XX века.
Санки на лестнице Храма Христа Спасителя, 1930 год. Фото Ильи Ильфа.
Катание на финских санях в Ленинграде. 1930 год.
1946 год, центр Москвы. Кадр кинохроники.
Елка в Доме союзов в Москве. 1946 год.
Дворец Деда Мороза в Измайловском парке. 1947 год.
Манежная площадь, конец 1940-х.
Елка в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, 1950-е.
Новогодняя ярмарка. Арбатская площадь, 1959 год.
Панорама новогодней ярмарки на Арбатской площади. 1959 год.
Горка на Театральной площади Кирова. 1960-е
Театральная площадь Кирова — «Дымковская игрушка», 1960-е.
Южно-Сахалинск, 1963 год. Автор — Иван Воробьев.
Горка в парке Горького. 1963 год. Автор — В.В. Андреев
Игрушки в универмаге, город Владимир. Автор В.Г. Улитин.
1969 год, Красноярский край, Железногорск. Новогодний городок на площади Ленина.
Елка в Кремлевском дворце съездов, 1971 год. Автор — А.С. Кононыхин
Секция елочных украшений в универмаге, Москва, 1972 год.
Катание на оленьих упряжках в Останкино. 1973 год, автор — Валерий Михайлов.
Кутузовский проспект, 1974 год. Автор — А.Бочинин.
Площадь Пятидесятилетия октября в Москве, 1977 год.
1980 год, Воронежская область, Лиски. На базарной площади работает аттракцион «Гонки по вертикальной стене». Автор — С.С. Тарасенко
Сокольники, 1980 год. Автор — А.А. Складнов.
Новогодний базар в Гостином дворе. Ленинград, 1983 год.
Дед Мороз поздравляет строителей ДК Химиков. Новгород, 1986 год. Автор — Александр Овчинников.
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Источник: www.kramola.info