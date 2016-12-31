Уникальные архивные кадры Нового года: от царских времен до СССР

Наши прабабушки и и прадедушки на коньках, сталинские елки, советское новогоднее убранство, зимние моды восьмидесятых — мы собрали исторические фото, на которых запечатлена история России, Москвы и других городов огромной страны.

Как выглядел давным-давно каток на Чистых прудах, какие очереди стояли за елочными игрушками и чем отличился социалистический Дед Мороз — в фоторепортаже, который мы составили, используя материалы сайта pastvu.com.

Каток на Девичьем поле в Москве, 1908 год. Автор — Владимир Шухов.

Каток у Смольного института в Петербурге, 1890-е. Автор — Карл Булла.

Арбатская площадь, 1909 год.

Каток на Чистых прудах. Начало XX века.

Санки на лестнице Храма Христа Спасителя, 1930 год. Фото Ильи Ильфа.

Катание на финских санях в Ленинграде. 1930 год.

1946 год, центр Москвы. Кадр кинохроники.

Елка в Доме союзов в Москве. 1946 год.

Дворец Деда Мороза в Измайловском парке. 1947 год.

Манежная площадь, конец 1940-х.

Елка в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, 1950-е.

Новогодняя ярмарка. Арбатская площадь, 1959 год.

Панорама новогодней ярмарки на Арбатской площади. 1959 год.

Горка на Театральной площади Кирова. 1960-е

Театральная площадь Кирова — «Дымковская игрушка», 1960-е.

Южно-Сахалинск, 1963 год. Автор — Иван Воробьев.

Горка в парке Горького. 1963 год. Автор — В.В. Андреев

Игрушки в универмаге, город Владимир. Автор В.Г. Улитин.

1969 год, Красноярский край, Железногорск. Новогодний городок на площади Ленина.

Елка в Кремлевском дворце съездов, 1971 год. Автор — А.С. Кононыхин

Секция елочных украшений в универмаге, Москва, 1972 год.

Катание на оленьих упряжках в Останкино. 1973 год, автор — Валерий Михайлов.

Кутузовский проспект, 1974 год. Автор — А.Бочинин.

Площадь Пятидесятилетия октября в Москве, 1977 год.

1980 год, Воронежская область, Лиски. На базарной площади работает аттракцион «Гонки по вертикальной стене». Автор — С.С. Тарасенко

Сокольники, 1980 год. Автор — А.А. Складнов.

Новогодний базар в Гостином дворе. Ленинград, 1983 год.

Дед Мороз поздравляет строителей ДК Химиков. Новгород, 1986 год. Автор — Александр Овчинников.