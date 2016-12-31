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С наступающим 2017 годом

17:18. 31 декабря 2016 Просмотров - 147 14 коммент. Опубликовал:

Уважаемые участники сообщества Ящик Пандоры, поздравляю вас с наступающим новым годом. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви к ближним и успехов на вашем пути.

История празднования нового года в ночь с 31 декабря на 1 января достаточно неоднозначна, но это не отменяет того, что в эти дни можно устроить себе и родным праздник. 

Желаю вам встретить этот праздник без алкоголя и в обществе близких людей. 

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14 коммент.»

  • 9888 6238
    Вьеха 31 декабря 2016 в 17:26 Ссылка Пометить
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    И Вам всего наилучшего, дорогой Брахман! И всем-всем-всем! Безалкогольно!

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  • 2496 1848
    Яра 31 декабря 2016 в 17:40 Ссылка Пометить
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    Поздравляю всех с наступающим 2017 !

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  • 355 147
    Вячеслав Захов 31 декабря 2016 в 17:50 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
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    Пусть Новый год, что на пороге,
    Войдет в ваш дом, как добрый друг!
    Пусть позабудут к вам дорогу
    Печаль, невзгоды и недуг!
    Пусть придут в году грядущем
    И удача, и успех!
    Пусть он будет самым лучшим,https://vk.com/photo-64179184_456239218
    Самым радостным для всех!

    Ответить
  • 1466 1254
    Борис 31 декабря 2016 в 18:04 Ссылка Пометить
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    Ребятушки, УРА!!! Всех с Новым Годом! Всем счастья, удачи, здоровья, добра и дружеского тепла!!!

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  • 7571 4997
    слободан 31 декабря 2016 в 18:12 Ссылка Пометить
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    Лишь бы в след.году,Ты,Уважаемый Брахман, не потерялся и оставался здесь НА ПОСТУ!!
    А мы уж(форумчане),порадуем сайт своими коментами!
    Всех ПОСТОВЫХ сайта, с Наступающим!!
    Всех ДЕРЖАТЕЛЕЙ сайта,с Наступающим!!

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  • 2235 1356
    Timur-1977 31 декабря 2016 в 18:17 Ссылка Пометить
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    Мира вам, люди!!! А все остальное у вас и так сбудется….

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  • 3646 1939
    Lada 31 декабря 2016 в 18:23 Ссылка Пометить
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    С Новым Годом, любимый сайт!

    Новый год пусть приласкает,
    Счастья в жизни принесет,
    Пусть надежда согревает,
    А судьба пусть бережет!

    Всех,всех,всех с 2017 годом!

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  • 1340 1165
    Алекс Сневар 31 декабря 2016 в 18:32 Ссылка Пометить
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    Счастья и любви! Берегите друг друга, остальное само приложится!
    С уважением. Сневар.

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  • 53 53
    Илья 31 декабря 2016 в 18:35 Ссылка Пометить
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    Всех с наступающим, а кому то уже и нового года! Счастья, здоровья, разума и всего всего самого наилучшего!

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  • 254 244
    pro100e.belarus 31 декабря 2016 в 18:51 Ссылка Пометить
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    Без алкоголя не получится…

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  • 330 227
    Вета 31 декабря 2016 в 18:52 Ссылка Пометить
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    Мы ждем чудес, мы верим в сказку,
    Мы дружим, любим, создаём…
    И в этот добрый зимний праздник,
    Когда горят вокруг огни,
    Когда нарядно светит елка,
    Гремят салюты каждый час,
    Пусть счастье к нам зайдет надолго,
    Пусть радость не оставит нас.
    Пускай все сбудутся желанья,
    Уйдет бесследно грусть-тоска.
    Любви, тепла, очарования,
    Чудес волшебных на века!

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  • 199 147
    Svargan 31 декабря 2016 в 18:55 Ссылка Пометить
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    Крепкого Здоровья всем и Развития, Развития и ещё много раз Развития!

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  • 7588 5014
    слободан 31 декабря 2016 в 19:14 Ссылка Пометить
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    Все кто ЗА РОССИЮ МОГУТ УЖЕ ПОДНИМАТЬ БОКАЛЫ!
    И так ОДИННАДЦАТЬ РАЗ!!!
    Гордитесь Россией!Гордитесь Предками!Гордитесь такой Большой Страной,оставленной нам нашими Предками!
    Цените Память о Прошлом и тогда никто не отберет у нас Россию!
    – - -
    Президент уже поздравляет:
    http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201612311641-fo4g.htm

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  • 2425 1454
    Додя 31 декабря 2016 в 19:15 Ссылка Пометить
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    И чтобы в этом году рубль отвязался от доллара!

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