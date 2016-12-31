С наступающим 2017 годом

Уважаемые участники сообщества Ящик Пандоры, поздравляю вас с наступающим новым годом. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви к ближним и успехов на вашем пути.

История празднования нового года в ночь с 31 декабря на 1 января достаточно неоднозначна, но это не отменяет того, что в эти дни можно устроить себе и родным праздник.

Желаю вам встретить этот праздник без алкоголя и в обществе близких людей.