С наступающим 2017 годом
17:18. 31 декабря 2016 Просмотров - 147 14 коммент. Опубликовал: brahman
Уважаемые участники сообщества Ящик Пандоры, поздравляю вас с наступающим новым годом. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви к ближним и успехов на вашем пути.
История празднования нового года в ночь с 31 декабря на 1 января достаточно неоднозначна, но это не отменяет того, что в эти дни можно устроить себе и родным праздник.
Желаю вам встретить этот праздник без алкоголя и в обществе близких людей.
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И Вам всего наилучшего, дорогой Брахман! И всем-всем-всем! Безалкогольно!
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Поздравляю всех с наступающим 2017 !
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Пусть Новый год, что на пороге,
Войдет в ваш дом, как добрый друг!
Пусть позабудут к вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!
Пусть придут в году грядущем
И удача, и успех!
Пусть он будет самым лучшим,https://vk.com/photo-64179184_456239218
Самым радостным для всех!
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Ребятушки, УРА!!! Всех с Новым Годом! Всем счастья, удачи, здоровья, добра и дружеского тепла!!!
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Лишь бы в след.году,Ты,Уважаемый Брахман, не потерялся и оставался здесь НА ПОСТУ!!
А мы уж(форумчане),порадуем сайт своими коментами!
Всех ПОСТОВЫХ сайта, с Наступающим!!
Всех ДЕРЖАТЕЛЕЙ сайта,с Наступающим!!
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Мира вам, люди!!! А все остальное у вас и так сбудется….
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С Новым Годом, любимый сайт!
Новый год пусть приласкает,
Счастья в жизни принесет,
Пусть надежда согревает,
А судьба пусть бережет!
Всех,всех,всех с 2017 годом!
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Счастья и любви! Берегите друг друга, остальное само приложится!
С уважением. Сневар.
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Всех с наступающим, а кому то уже и нового года! Счастья, здоровья, разума и всего всего самого наилучшего!
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Без алкоголя не получится…
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Мы ждем чудес, мы верим в сказку,
Мы дружим, любим, создаём…
И в этот добрый зимний праздник,
Когда горят вокруг огни,
Когда нарядно светит елка,
Гремят салюты каждый час,
Пусть счастье к нам зайдет надолго,
Пусть радость не оставит нас.
Пускай все сбудутся желанья,
Уйдет бесследно грусть-тоска.
Любви, тепла, очарования,
Чудес волшебных на века!
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Крепкого Здоровья всем и Развития, Развития и ещё много раз Развития!
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Все кто ЗА РОССИЮ МОГУТ УЖЕ ПОДНИМАТЬ БОКАЛЫ!
И так ОДИННАДЦАТЬ РАЗ!!!
Гордитесь Россией!Гордитесь Предками!Гордитесь такой Большой Страной,оставленной нам нашими Предками!
Цените Память о Прошлом и тогда никто не отберет у нас Россию!
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Президент уже поздравляет:
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201612311641-fo4g.htm
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И чтобы в этом году рубль отвязался от доллара!