Ответить нельзя игнорировать…

Госдепартамент принял решение о высылке российских дипломатов из США. 35 человек будут лишены аккредитации, вместе с семьями страну должны покинуть 92 человека. В санкционные списки включены ФСБ РФ и ГРУ Генштаба РФ.

http://www.interfax.ru/world/543707?utm_source=smi2 (30.12.2016) Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов. “Госдепартамент предпринял эти меры как часть всесторонних мер в ответ на вмешательство России в выборы США, а также систематическое преследование наших дипломатов за рубежом, случаи которого участились в течение последних четырех лет и значительно выросли за последние 12 месяцев”, – говорится в заявлении. В разделе “компании и ведомства” санкционного списка значатся ФСБ РФ и ГРУ Генштаба РФ, как отдельные объекты ограничительных мер. В санкционный список попали глава ГРУ Игорь Коробов, а также Игорь Костюков, Владимир Алексеев, Сергей Гизунов. Помимо перечисленных лиц, под санкции попали Евгений Богачев и Алексей Белан, которые разыскиваются властями США за кибермошенничество.

Узнав, что Б. Обама отбыл отдыхать на Гавайи до 20-го января я втайне надеялась, что охрана не будет выпускать его с поля для гольфа даже в туалет, чтобы он оттуда войну России не объявил, воспользовавшись мобильным телефоном кого-нибудь из обслуги отеля. Предположим, что охранники исполняли приказ добросовестно: глаз не спускали с лауреата Нобелевской премии. Не доглядели? Возможно, президентская охрана и не виновата. Кто-то из оставшихся в Вашингтоне чиновников Госдепа проявил самостоятельность и успел-таки выпустить указ в духе холодной войны…

Тут же CNN, выдала в эфир непроверенную информацию о немедленном закрытии англо-американской школы в Москве в качестве ответных мер Москвы, но они недооценили самообладание В. Путина.

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3918864?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=smi2_exchange ВАШИНГТОН, 30 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Действующая администрация США ознакомилась с заявлением президента России Владимира Путина, принявшего решение не высылать американских дипломатов в ответ на недружественные шаги Вашингтона. Правительство США оставляет это заявление российского лидера без комментариев. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента США. “Мы видели высказывания президента Путина. У нас (к этому) добавить нечего”, – заявил сотрудник американского внешнеполитического ведомства. Ранее от комментариев по данному поводу отказался и Совет национальной безопасности Белого дома.

Путин объявил, что зеркальных ответных мер не будет, и пригласил всех детей американских дипломатов на праздничные новогодние представления в Кремль…

http://www.vestifinance.ru/articles/79584 Президент России Владимир Путин не стал высылать американских дипломатов в ответ на действия президента США Барака Обамы. Западные эксперты отметили, что Владимир Путин сделал “более умный ход”, не поддавшись на провокации уходящего американского президента.

Реагировать на предновогодний демарш Госдепа предсказуемым образом было нельзя, но и оставить без ответных мер высылку наших дипломатов тоже нельзя: американцы не умеют вовремя останавливаться. Если не ответить — последуют новые санкции, гораздо более жесткие.

http://izvestia.ru/news/655472?utm_source=smi2 Выдворение из США 35 российских дипломатов представляет собой лишь часть новых санкций против России из-за приписываемого Москве вмешательства во внутренние дела страны при помощи хакерских атак, считает глава исследовательского центра Center on Global Interests в Вашингтоне Николай Злобин.

«Обсуждались разные комбинации санкций. Белый дом объявил лишь публичную часть санкций, куда входит довольно большое число российских дипломатов, закрытие нескольких российских дипломатических учреждений. Но есть еще, и Обама этого не скрывает, необъявленные санкции, о которых мы публично не знаем, и когда они будут применены, в каком объеме, Белый дом пока не заявил», — пояснил собеседник «Известий».

Не стоит забывать, что у определенных весьма влиятельных группировок в США конечной целью является развязывание войны с Россией, и только холодной они ограничиваться не собираются. Европейцы оказались не достаточно последовательными — так и норовят санкции отменить, хотя бы частично. МИД Австрии предложил уменьшить санкции:

https://russian.rt.com/inotv/2016-12-30/Glava-MID-Avstrii-nam-nuzhen Глава МИД Австрии: нам нужен перелом «санкционного тренда» В отношениях с Россией «систему наказаний необходимо заменить системой поощрений», заявил в интервью Der Spiegel министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц. По его словам, прогресс в выполнении Минских соглашений должен вознаграждаться ослаблением санкций. «Нам нужен перелом тренда», — подчеркнул дипломат.

Опасаясь отмены антироссийских санкций в Европе, Д. Маккейн под Новый год посетил Эстонию, Литву и Латвию, встретившись с руководителями государств и министрами обороны, а он, отнюдь не голубь мира.

Россия оставила за собой право на принятие ответных мер, и лучше бы нам с ответными мерами не затягивать. И, хорошо бы, ответные санкции Москвы ударили по экономическим интересам спонсоров Демократической партии США. У администрации Б. Обамы еще долгих три недели…