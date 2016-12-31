Илья Кочергин – неизвестный герой уходящего года
В уходящем году в большинстве публикаций федеральных СМИ традиционно фигурировали политики, спортсмены, артисты и различные фрики, типа Бильжо и Рынской, но настоящие выдающиеся личности, которых без сомнения можно назвать гордостью России, остались «за кадром».
Так, большинство федеральных СМИ проигнорировало победу десятиклассника из Москвы Ильи Кочергина в Цюрихе на международной олимпиаде по физике, который стал лучшим среди представителей из 90 стран мира.
Илья Кочергин прошел оба тура Олимпиады – экспериментальный и теоретический, решил пять задач и стал лучшим в мире среди ровесников в индивидуальном зачете. Физикой Илья Кочергин увлекся с седьмого класса и неоднократно выступал на математических и физических олимпиадах. После окончания школы он вне конкурса поступил в университет и продолжает там заниматься наукой. Никаких наград за свою победу он так и не получил.
Победа Ильи Кочергина так и осталась бы незамеченной на родине, если бы на эту несправедливость не отреагировали социальные сети, которые запустили флэшмоб в поддержку талантливого московского школьника, в котором пользователи рассказывают миру о его победе на международной олимпиаде.
< ![CDATA[
Источник: www.kramola.info
loading...
Мо-ло-дец!
loading...
Вот с одной стороны это хорошо, что знания парня “ТАК ВЫСОКО” оценили в соцсетях.
С другой стороны плохо, что “засветили” будущего научного гения, на которого давно спецслужбы разных стран “глаз положили”. С такими массовыми “желаниями” надо быть осторожнее. Можно и добро сотворить (привести к власти в США Трампа), а можно и сглазить парня (тьфу-тьфу-тьфу).
Илья, конечно молодец. Особенно если верит, что компания АДИДАС в скором будущем будет выпускать камуфлированные кеды для российской армии. )))
С Наступающим, РОССИЯ!!! Желаю всем больше научных независимых достижений!
loading...
Главное чтоб успех не вскружил молодую голову парню!
А “селекционеры” не обойдут его своим вниманием.Раз он “засветился” в Цюрихе,он уже на виду тех,кто заинтересован в молодых, подающих надежды – людях.
loading...
Его сейчас под опеку президента надо поставить, флэш-моб ему в помощь..