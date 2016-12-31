Год героев (ВИДЕО)

Уходящий 2016 год запомнится яркими личностями, которые уже вошли в историю: одни — в общемировом масштабе, другие — в городском.

Но объединяет их готовность помочь людям, до последнего исполнить долг, не считаясь с угрозами для себя лично. Их образы наносят на стены, полотна и одежду, их слова ушли в народ и стали девизами патриотических акций. Их пример будет вдохновлять новые поколения россиян.

Горячие точки

Антитеррористическая операция российского воинского контингента в Сирии, борьба с боевиками на Северном Кавказе, боевые действия у границ России — в Донбассе — дали истории новых героев. Их имена сегодня известны каждому россиянину.

Невозможно ранжировать подвиги по значимости, поэтому газета ВЗГЛЯД решила вспомнить их в хронологическом порядке.

17 марта в сирийской провинции Хомс, в районе Тадмора в окружение боевиков ИГИЛ* (запрещенной в России организации) попал старший лейтенант Александр Прохоренко, выполнявший задачу по наведению авиаударов по объектам террористов. Вступив в бой с превосходящими силами и осознав, что попал в ловушку, офицер вызвал огонь на себя. Он погиб, но были уничтожены и окружившие его боевики. Тело российского военного после переговоров с террористами было передано курдским формированиям и доставлено в Россию.

Александру Прохоренко было 25 лет, вдовой осталась его беременная жена Екатерина, дочь Виолетта родилась в июле. Прохоренко похоронен с воинскими почестями в родном селе Городки Оренбургской области. В день похорон в регионе был объявлен траур. Посмертно ему было присвоено звание Героя России, в его честь названы улицы в Оренбурге и Грозном, на территории Военной академии им. Маршала Василевского в Смоленске установлен его бюст. Именно в его память в амфитеатре сирийской Пальмиры состоялся концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

8 июля в окрестностях Пальмиры погибли летчики-инструкторы: командир 55-го отдельного полка армейской авиации полковник Ряфагать Хабибуллин и лейтенант Евгений Долгин. В тот вечер две группы боевиков ИГИЛ попытались атаковать город. В районе расположенного в 17 километрах от него элеватора попал в засаду отряд бойцов сирийской армии. Боевикам удалось прорвать оборону, создав угрозу для захвата господствующих высот.

Совершавшие облет сирийского Ми-25 Хабибуллин и Долгин ответили на запрос сирийского командования и атаковали террористов. Наступление боевиков было сорвано. Израсходовав боекомплект, при развороте на обратный курс огнем боевиков с земли вертолет был подбит и упал в районе, подконтрольном сирийской правительственной армии.

Погибшие летчики посмертно были удостоены высоких государственных наград. Тела Хабибуллина и Долгина с воинскими почестями были захоронены на родине — в селе Вязовый Гай Ульяновской области и поселке Соколовый Саратовской области. В честь командира экипажа Ми-25 Ряфагатя Хабибуллина были названы улица в Кореновске Краснодарского края, улица и школа на родине летчика — в селе Вязовый Гай, решается вопрос об увековечивании памяти Долгина в Саратовской области.

10 июля исламистами в окрестностях дагестанского села Сергокала был застрелен полицейский Магомед Нурбагандов. Днем ранее на него и его родственников, отдыхавших в лесу, напали пятеро боевиков. Узнав, что Магомед является сотрудником полиции, экстремисты затолкали его вместе с братом в багажник и увезли вглубь леса. Там, снимая происходящее на видео, они потребовали, чтобы Нурбагандов призвал коллег уходить из органов внутренних дел.

На это полицейский ответил: «Я скажу, работайте, братья». После чего бандиты застрелили его. Местоположение боевиков удалось обнаружить правоохранителям, в ходе спецоперации трое экстремистов были уничтожены, двое — задержаны. При осмотре тела одного из боевиков был найден телефон с записью, запечатлевшей последние минуты жизни Магомеда Нурбагандова.

Полицейский был удостоен звания Героя России посмертно. В его честь названы центральная улица родного села Сергокала, улица в Грозном. Слова «Работайте, братья» стали девизом одноименной всероссийской акции солидарности с сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащих.

У Нурбагандова остались жена и двое детей.

16 октября в Донецке погиб командир легендарного подразделения ДНР «Спарта», доброволец Арсений Павлов, известный по позывному «Моторола». Установленное диверсантами взрывное устройство сработало в шахте лифта многоэтажного дома, где Павлов жил с семьей. Проститься с погибшим командиром пришли 50 тысяч дончан.

Павлов был активным участником антимайдана в Харькове, в составе крымского ополчения возглавил оборону Семеновки. В ходе отступления ополченцев из Славянска прикрывал их со стороны Николаевки. В августе 2014-го сформировал батальон «Спарта», который участвовал в боях за донецкий аэропорт (именно его бойцы подняли флаг ДНР над старым терминалом), а также в дебальцевской операции.

Арсений Павлов еще при жизни был награжден высшими наградами ДНР — Георгиевским крестом, орденом «За воинскую доблесть» 1-й степени, был удостоен звания Героя Донецкой Народной Республики. Его памяти был посвящен первый слет молодежного военно-патриотического движения «Юнармия», прошедший в этом году в Pеспублике Коми.

У командира «Спарты» осталась вдова и трое детей.

19 декабря в Турции был убит российский посол Андрей Карлов. Дипломат открывал выставку «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Центре современного искусства в Анкаре, когда молодой человек, которого окружающие приняли за охранника, со словами «Это месть за Алеппо!» несколько раз выстрелил ему в спину.

Карлов родился в Москве в семье потомственных дипломатов. На протяжении двадцати лет работал в посольстве СССР в Северной Корее (КНДР). В 2013-м был назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Турция. Открыл Центр российской науки и культуры в Анкаре.

Президент России Владимир Путин отметил, что погибший был «блестящим дипломатом, очень интеллигентным, мягким, добрым человеком». Президентским указом Андрею Карлову посмертно присвоено звание Героя России.

25 декабря при падении в окрестностях Сочи Ту-154 погибла исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Врач сопровождала партию лекарств для университетского госпиталя Тишрин в сирийской Латакии.

Для большинства людей, сталкивавшихся с деятельностью Елизаветы Глинки, ее имя стало синонимом милосердия, доброты, спасения, которое обязательно придет даже в самых сложных обстоятельствах.

Выпускница Второго Московского государственного медицинского института им. Н. И. Пирогова, она в 1986-м эмигрировала в США, где в 1991 году получила второе образование по специальности «паллиативная медицина» в школе при Дартмутском колледже. Пять лет работала в американских хосписах, была одним из инициаторов открытия Первого московского хосписа, затем основала первый хоспис при онкологической больнице Киева. Стала одним из учредителей фонда помощи хосписам «Вера», президентом американского фонда VALE Hospice International.

В 2007 году основала фонд «Справедливая помощь», который предоставляет помощь онкологическим больным, малообеспеченным пациентам с другими диагнозами, бездомным.

Елизавета Глинка занималась сбором помощи пострадавшим от лесных пожаров, собрала 16 млн рублей, а также вещи для жителей затопленного Крымска, вывозила детей из ЛНР и ДНР, занималась организацией оказания медпомощи гражданскому населению в Сирии.

В ноябре 2012-го вошла Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России.

Имя Елизаветы Глинки планируется присвоить Республиканской детской клинической больнице в городе Грозном и отделению паллиативной помощи Второй центральной больницы Екатеринбурга.

В мирное время

Не все подвиги прошлого года попали в первые строчки новостей, но от того не стали менее ценными. Огромное количество россиян, не считаясь с риском для собственной жизни, спасали незнакомых людей из воды, огня, защищали от распоясавшихся хулиганов и грабителей.

2 января на 207-м километре трассы Оренбург — Орск в снежный затор попали около полусотни автомобилей. Среди сотрудников полиции, отправленных на помощь попавшим в снежную западню, был старший сержант ППС Медногорска Данил Максудов. Молодой человек на протяжении нескольких часов занимался вызволением из снежного плена автомобилистов, замерзшей девушке он отдал свой бушлат, ребенку — перчатки, еще одного мужчину спас, не дав затеряться в полной темноте в буран.

Работа в сложных обстоятельствах не прошла бесследно — врачам пришлось ампутировать ему мизинец и половину безымянного пальца. За геройский поступок региональная власть подарила Данилу Максудову трехкомнатную квартиру в родном Медногорске (до этого они с супругой снимали жилье), ключи герою вручал губернатор.

20 января вечером на строящемся участке Западного скоростного диаметра между Васильевским и Крестовским островами в Санкт-Петербурге случился пожар — на железобетонной колонне высотой в 150 метров загорелась деревянная обшивка. Троим монтажникам огонь отрезал путь вниз. Невзирая на опасность — между краном и опорой было расстояние в три метра, крановщица Тамара Пастухова взялась эвакуировать рабочих. В кромешной тьме, на огромной высоте, по командам, которые давали ей по рации снизу, крановщице удалось подцепить мусорный контейнер, в который сели монтажники, и опустить их вниз. Самой Пастуховой самостоятельно спуститься вниз не удалось, ей помогли спасатели.

Тамара Пастухова — уроженка Донецка, после того, как ее дом был разрушен в результате обстрела украинской армии, жила и работала в Северной столице. После геройского поступка, как сообщает РИА «Новости», российский паспорт женщине вручил лично глава ФМС Санкт-Петербурга.

3 апреля в Москве загорелось пятиэтажное ведомственное здание, на тушение вместе с другими расчетами прибыла бригада 23-летнего капитана, замначальника 14-й пожарно-спасательной части 21-го пожарно-спасательного отряда ФПС Александра Калачева. Подразделению была поставлена задача не допустить распространения возгорания на чердачное помещение, но начала рушиться кровля. Калачев велел подчиненным покинуть этаж, сам, прикрывая их, вышел последним, получив ожоги и отравление угарным газом.

Мэр столицы Сергей Собянин лично посетил его в больнице и вручил благодарность за мужественный поступок, сообщает ТАСС.

18 июня случилась трагедия на Сямозере в Карелии, которая стала одним из самых резонансных происшествий прошлого года. В шторм погибли 14 детей. После того, как каноэ со школьниками перевернулось, 14-летняя москвичка Юлия Король проплыла до берега 4 км, попутно пытаясь спасти мальчика, которого в итоге убило ударом волны о прибрежные камни. Также девочка вытащила на берег тела еще двух уже мертвых детей. После чего побежала в соседнюю деревню, откуда позвонила своей бабушке, в МЧС, скорую, а также попросила о помощи местных рыбаков, вместе с которыми отправилась на поиски.

После трагедии юная москвичка находилась в состоянии затяжной депрессии, проходила курс реабилитации. Указом президента Юлия Король была награждена медалью «За спасение погибавших», госнаграду ей вручил министр МЧС Владимир Пучков.

4 августа четырехлетняя жительница Екатеринбурга выпала из окна восьмиэтажного дома. В это время мимо проходил Александр Продовиков, который выгуливал собаку. Он увидел, как ребенок какое-то время держался за цветник, а после сорвался вниз. Александру удалось поймать падающую девочку у самой земли. Малышка Варя отделалась испугом, мужчина — тремя сломанными пальцами и пятнадцатью переломами руки.

С самого начала Продовиков избегал контактов с прессой, отвечая, что «ничего особенного не сделал».

17 августа на водах Тудозера Вологодской области перевернулась лодка с рыбаком. Очевидцами стали пятеро подростков и два педагога центра «Корабелы Прионежья». Они связались по рации со спасателями, после чего ребята оказали первую помощь пострадавшему и даже не дали утонуть его лодке. Самому младшему из «корабелов» было четыре года, остальным мальчишкам — по 13 лет.

Ребят пригласили в Совет Федерации России, где, как передает «Интерфакс», в торжественной обстановке им были вручены медали «За мужество в спасении».

7 сентября на стадионе «Маркана» в Рио-де-Жанейро состоялась торжественная церемония открытия Летних Паралимпийских игр, в которых не приняла участие сборная России. Тем не менее российский триколор на церемонии появился, его по собственной инициативе вынес белорусский спортивный чиновник Андрей Фомочкин, в прошлом мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Белорусу удалось пронести флаг России несколько десятков метров, после чего его отобрали представители Международного паралимпийского комитета. Впоследствии эта организация лишила Фомочкина аккредитации.

Жест спортивного функционера вызвал большой резонанс, особенно в России и Белоруссии, причем отклики были в массе своей положительными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что этот поступок «заслуживает восторга». Решением местных депутатов Андрей Фомочкин был избран почетным жителем Зеленоградска Калининградской области.

Спасти четвероногого

15 сентября видеорегистратор запечатлел, как котенок выкатывается на середину оживленной автотрассы. Несколько раз машинам оставался буквально десяток сантиметров, чтобы раздавить малыша. В конце концов перед котенком остановилась легковушка с брянскими номерами, хозяин которой забрал его с собой. Спасителем оказался житель Калининграда Денис Дегтярев, который затем даже озаботился поиском хозяев для животного.

7 ноября в Костроме собака, гонявшаяся по льду городского пруда за дикими утками, попала в полынью. Выбраться сам пес уже не мог. Случайные прохожие пытались помочь животному, но не решались ступить на тонкий лед. Спасательную миссию удалось осуществить мужчине-автомобилисту. В одних тренировочных штанах, ползком он приблизился к собаке, которая, запаниковав, укусила его за руку, но другой ему удалось схватить животное за шею и вытащить из воды. Пес убежал, а мужчине оказали помощь прибывшие спасатели. Свое имя костромчанин называть не стал.

1 декабря в Сети было выложено видео, в котором муж и жена спасают кота, буквально вмерзшего лапами в лед, растапливая корку горячей водой. Ролик снимался в Златоусте при температуре -35, а одним из спасителей животного был местный кузнец Сергей Булатов. Вызволенного из ледяного плена зверя назвали Семой. Удивительно, что он практически не пострадал после того, как несколько часов пролежал на улице со вмерзшими в лед лапами и хвостом.

Алексей Топоров

Деловая газета «Взгляд»

* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.