Видеоблог №96

Последний видеоблог уходящего 2016 года, как всегда состоит из ваших вопросов.

Хронометраж:

00:00 — Внешняя политика России в 2016 году.

11:46 — О ситуации в Сирии и переговорах в формате: Россия, Турция, Иран.

19:16 — Россия сильнее всех потенциальных агрессоров.

20:48 — Резолюция Европарламента о противодействии «российской пропаганде».

23:40 — Внутренняя политика России в 2016 году.

29:04 — О работе экономического блока правительства.

31:10 — Выборы в Государственную Думу и стабильность в стране.

42:38 — Об отмене идеологических платформ «Единой России».

47:25 — Война с героями Великой Отечественной войны. Кто и зачем её ведет.

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Источник: nstarikov.ru