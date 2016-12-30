Спиртоносное оружие

Почему борьба с алкоголем в России бывает не менее опасна, чем сам алкоголь

Спецоперация «Антибоярышник», которая сейчас разворачивается в ответ на массовое отравление жителей Иркутска настойкой для ванн, рискует оставить миллионы обычных россиян без жизненно важных лекарств, парфюмерии и косметики, а также нанести удар по интернет-торговле. Хотя бороться по логике надо с контрафактом — именно он унес в могилу 77 человек.

Сети магазинов парфюмерии и бытовой химии «Дрогери союз» обратились в Роспотребнадзор с письмом, в котором сообщили, что их продажи рискуют остановиться и в некоторых регионах уже остановлены из-за запрета на продажу непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 градусов.

В России, где от алкоголя ежегодно умирают около 500 тыс. человек, история с отравлением метиловым «Боярышником» вызвала бурную государственную реакцию. Но, скорее всего, лишь из-за одновременной гибели десятков людей и шума в СМИ. На самом деле это далеко не первый и, есть опасения, не последний случай в стране.

Бурная реакция в нашем случае — не синоним адекватной.

23 декабря премьер-министр поручил руководителю Роспотребнадзора приостановить продажу непищевой продукции с содержанием этилового спирта свыше 25% на срок до 30 дней. В опубликованном постановлении Роспотребнадзора сделаны исключения лишь для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.

Участники рынка в своем письме напомнили чиновникам Роспотребнадзора, что есть много товаров, которые не являются парфюмерией, но содержат этиловый спирт выше указанных в постановлении правительства 25%.

Это, например, лосьоны, тоники, дезодоранты, лаки для волос и др. Зато под запрет не попадает любимый миллионами еще советских алкоголиков одеколон «Тройной», в котором этилового спирта меньше 25% и который стоит 15 рублей. А вот популярный лосьон после бритья Gillette с содержанием спирта 69% и розничной стоимостью около 400 рублей — попадает. Хотя понятно, что у тех, кто готов пить любую жидкость, денег на такой лосьон просто нет.

Свой вклад в борьбу с «Боярышником» решили внести и парламентарии. 28 декабря сенаторы Сергей Рябухин и Виталий Шуба внесли в Госдуму законопроект о штрафах до 1 млн рублей за розничную продажу алкогольной продукции в интернете. Кроме того, сенаторы хотят изменить закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», чтобы блокировать во внесудебном порядке сайты, распространяющие информацию о розничной продаже алкоголя в интернете.

Так и представляешь себе иркутского бомжа, который ищет сайты, продающие настойку для ванн «Боярышник» или одеколон «Тройной», на своем персональном компьютере.

Как известно, люди в Иркутске погибли от контрафактного (незаконно произведенного и реализованного) «Боярышника». То есть по элементарной логике надо ужесточать меры по борьбе с контрафактом — выявлять и закрывать подпольные заводы. Вместо этого власти решили — пока на месяц — запретить продажу всей спиртосодержащей косметики-парфюмерии и напугали пенсионеров обещанием продавать корвалол с валокордином по рецептам. В итоге в московских аптеках, например, эти популярные у пенсионеров средства сегодня отпускают не больше пузырька в руки — испуганные старики побежали в аптеки закупаться впрок.

Не очень понятно, что должно измениться за этот месяц, чтобы отменить запрет. А если сделать его постоянным — непонятно, как это повлияет на рынок контрафактного алкоголя. «Паленую» водку он не затрагивает.

Примерно так же в свое время в России формировали список продуктов под эмбарго — главное, быстро, а разберемся потом. Примерно так же в свое время вводили нулевое промилле, невзирая на многочисленные аргументы экспертов, что полное отсутствие алкоголя в крови зафиксируешь не у каждого трезвенника и мера приведет лишь к росту благосостояния сотрудников ГИБДД. Примерно так же переводили время назад-вперед и т.д.

Зачем запрещать лосьон для бритья, стоящий в пять раз дороже самой дешевой бутылки водки? Зачем ограничивать продажу валокордина и йода — попробуйте выпить йод?!

Итог гигантской по масштабу операции «Антибоярышник» — в том виде, в каком она пока проводится, — вполне очевиден: магазины и аптеки в самый сезон продаж потеряют доходы, покупатели — возможность купить то, к чему они привыкли, включая те же новогодние подарки (лосьон Gillette точно из этой категории). При этом потенциальные потребители «Боярышника» всей этой антиалкогольной кампании, скорее всего, даже не заметят, наверняка найдя своим любимым пузырькам не менее опасную и доступную замену. Подпольные заводы одной чиновничьей бумажкой не запретить.

Проблема еще и в том, что российские чиновники, зачастую оторванные от реальной жизни, кажется, окончательно перестали советоваться с экспертами и участниками рынка, принимая решения, этот рынок напрямую затрагивающие. Иначе вряд ли мог бы появиться даже временный запрет на спиртосодержащие лекарства и косметику именно в таком виде.

Но есть и хорошие новости — еще одной привычкой российских бюрократов остается неумение доводить свои начинания до конца.

Так и у истории с «Боярышником» есть шанс закончиться по известной формуле «строгость законов в России скрадывалась необязательностью их исполнения».

В четверг Роспотребнадзор уже разослал в регионы письмо, в котором отчасти смягчил свой первоначальный запрет: дескать, спреи, муссы и другая продукция, имеющая аэрозольную упаковку, а также товары с консистенцией геля, пены, крема, масла (в общем, все, что нельзя выпить) продавать разрешено. Но вот вопрос насчет дорогих лосьонов все же остался — если маргиналам для употребления внутрь он не годится, почему бы не пометить в своем запрете, что он не касается продукции по цене выше самой дешевой бутылки водки? И почему бы сначала не обсудить все тонкости с экспертами и участниками рынка, а уже потом запускать документ в жизнь? Вопрос этот традиционно риторический.

Источник: nnm.me