Подобные действия не имеют ничего общего с мирной передачей полномочий при демократии
13:08. 30 декабря 2016 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В штабе Трампа прокомментировали введенные вчера санкции против ГРУ и ФСБ.
Новые санкции против России демонстрируют желание действующего президента США Барака Обамы ограничить свободу действий Дональда Трампа после инаугурации. Об этом в интервью CNN заявила бывшая глава избирательного штаба республиканца Келлиэнн Конуэй, которую он назначил своим советником.
"Скажу вам, что даже те, кто симпатизировал президенту Обаме в большинстве вопросов, говорят, что частично он поступил так, чтобы загнать в угол избранного президента Трампа", — заявила она эфире CNN. Советник Трампа также отметила, что подобные действия не имеют ничего общего с мирной передачей полномочий при демократии.
По мнению Конуэй, даже если российские хакеры причастны к взлому электронной почты Демократической партии, причина поражения Хиллари Клинтон кроется в ее провальной стратегии. "Я не думаю, что Владимир Путин удерживал ее от участия в конкурентной борьбе в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане", — добавила она.
В четверг президент Барак Обама подписал указ о расширении санкций против России, обвинив Москву в организации хакерских атак и попытке повлиять на американские выборы. Под ограничения попали российские физические лица и ведомства, в том числе ФСБ и ГРУ. В этот же день американские власти объявили персонами нон-грата 35 российских дипломатов в США и закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ. В Кремле пообещали дать адекватный ответ на санкции Вашингтона. В свою очередь Дональд Трамп не стал давать оценку действиям Обамы, а пообещал, что на следующей неделе встретится с руководителями спецслужб, чтобы получить больше информации о предполагаемых кибератаках.
http://www.mk.ru/politics/2016/12/30/sov
Так же опубликован доклад 13-ти страничный доклад ФБР посвященный "русским хакерам", на основе которого принималось решение о санкциях против ФСБ и ГРУ.
Скачать доклад на английском языке можно вот здесь https://www.us-cert.gov/sites/default/fi
Забавно, что доклад подготовило именно ФБР, так как именно директора ФБР Джеймса Коми Клинтон обвиняла в том, что он "подыграл Трампу" http://colonelcassad.livejournal.com/305
Эта забавная карикатура 2015 года напоминает, что именно Белый Дом в свое время препятствовал ФБР расследовать механизмы утечки секретной переписки с компьютера Клинтон.
Прощальный нож в спину изральиским партнерам.
Обратная эволюция мессии.
Когда проигравший храбрится и заявляет, что он бы выиграл, если бы участвовал.
Новая ближневосточная реальность после попыток насадить "демократию" на Ближнем Востоке.
Источник: colonelcassad.livejournal.com