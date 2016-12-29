Твоё Древо Жизни

...изменения, останавливается и жизнь, становясь подобной жизни раз и навсегда ...собираюсь, поэтому мне безразлично твоё мнение, тебе с ним...желания, кто окружен миллионами древ желаний и дворцами, выстроенными...! Ну это всего лишь твоё мнение, оно не истинно,...