Технологии спаивания — шампанское и дети

Видео от соратников проекта Научи хорошему с Украины.

В видеоролике показан отрывок из телешоу «Всё будет хорошо», которое вышло в эфир 27 декабря 2016 года на телеканале СТБ (Украина). Сюжет представляет собой наглядный пример внедрения деструктивной программы в сознание населения.

Зрителю демонстрируют подборку высказываний детей о том, почему взрослые употребляют шампанское на Новый год. По факту — через детей транслируется положительный образ этого явления. Без внимания остаётся главное, о чём следовало бы говорить: родители сами своим примером с помощью таких «новогодних традиций», появившихся только в середине 20-го века, приучают своих детей к алкоголю, как к чему-то радостному и праздничному.

Смотрите видео и почувствуйте цинизм алкогольного лобби и СМИ!

Трезвый Новый Год

Движение трезвости всё больше и больше разрастается в нашей стране. Этого не видно в СМИ, так как инициатива сугубо народная.

Конечно, активные молодые люди с подобной жизненной позицией не являются большинством в нашей стране, но если бы народные антиалкогольные инициативы находили отклик во властных структурах, отрезвить население России было бы совсем не сложно.

По всей стране молодёжь организует трезвые пробежки 1 января, сразу после официального праздника. На этих мероприятиях организуются конкурсы, игры, чаепития. Конечно, не у всех найдётся силы и желание для подобной активности, но встретить Новый Год трезво – под силу каждому. Тем более, что традиция встречать этот праздник с литрами алкоголя, на самом деле, имеет не такую давнюю историю. Например, традиция встречать Новый Год с бокалом шампанского ведёт свою историю всего лишь с 1956 года, когда фильм «Карнавальная ночь» закрепил этот вредный образ у абсолютного большинства советских граждан.

Россия традиционно была одной из самых трезвых стран мира. Меньше нас в Европе пила только Норвегия. Мы стояли на предпоследнем месте в мире по душевому потреблению алкоголя в течение трёх столетий с XVII до начала XX века. А до XVII века, чистый спирт на фабриках не производился.

С началом XX века душевое потребление алкоголя резко подскочило. Было меньше 3-х литров, а к 1914 году достигло неслыханного для так называемой пьяной царской России уровня в 4,7 литра (на сегодня эта цифра, по разным оценкам, составляет 12-14 литров).

В 1914 году в России накануне I-ой мировой войны был принят «сухой закон». В результате производство и потребление алкоголя в России сократилось почти до нуля — меньше 0,2 литра на человека в год, то есть меньше стакана алкоголя на человека в год.И только в 1960 году Россия превысила среднемировой уровень потребления алкоголя для 1980 года в 5 литров.

И это традиция? Нет, традиции формируются много дольше чем за какие то 45 лет! Поэтому утверждение, что в России пьянство традиционно, в корне неверно. Можно лишь сказать, что это навязанная «традиция» русскому народу и всей нашей стране.

Преимущества абсолютно трезвого праздника:

Обычному, «культурно пьющему» человеку может показаться диким не употреблять никаких алкогольных напитков во время праздников: «Что, даже бокал вина не выпить?». Но давайте перечислим те преимущества абсолютно трезвого праздника, которые ждут волевого человека с ясным первоянварским взглядом:

1. Свобода передвижения. Если у вас есть автомобиль, то вы совершенно спокойно можете перемещаться как в новогоднюю ночь, так и в последующий день, радуя своих родных и близких — детей, родителей, друзей – своим вниманием, активностью и хорошим настроением.

2. Свобода от алкогольной запрограммированности. Если у вас есть дети, которые видят на вашем примере, что веселиться можно и без алкоголя, то с детства они будут впитывать здоровый и единственно верный путь трезвости. А для вас психологический эффект от собственного отказа алкогольных праздничных возлияний будет способствовать укреплению чувства собственного достоиства и уверенности в своих силах.

3. Новый Год – праздник коллективный, и может так случится, что вы будете единственным трезвым человеком в компании. Это совсем не проблема, ведь ваши друзья празднуют с вами Новый Год не для того, чтобы напиться? А если да, то зачем вам такие друзья? В дальнейшем, видя ваш положительный пример, вашу трезвую находчивость и весёлость, всё больше и больше друзей будут менять свои взгляды на алкогольную запрограммированность, и будет совсем не плохо, если они даже будут чувствовать себя с рюмкой рядом с вами несколько ущербно. Если в новогоднюю ночь некоторые люди не получат дозу алкоголя, то ничего страшного с ними не случится, а вы можете считать это своим вкладом в продление их жизни.

4. Своим трезвым Новым Годом вы лично можете показать жирный кукиш всей алкогольной мафии, мировому правительству и прочим людоедам планеты. Пусть это будет ваш первый шаг на пути выхода из состояния стада, куда умело загоняют человечество, в том числе и алкоголем. Ну а что касается алкогольного лобби, которое зомбирует население по всем возможным каналам и всеми возможными средствами – то сам факт противостояния этой силе зомбирования, будет сам говорить за вас. Значит Вы и те, кого вы вдохновите, прежде всего люди, а не стадо, которое уничтожает себя за свои же деньги. К тому же нужно вспомнить, что сильнейшая алкогольная мафия родилась не вчера.

Приведём такой пример. «Сухой закон» был в России в 1914 году и 1985 году. Инициаторами «сухих законов» были трезвеннические народные движения. Но и противоборствующие силы были велики. Один из представителей таких сил, в 1911 году, барон Гинзбург, встревоженный ростом антиалкогольного движения, в своем кругу заявил: «От поставок водки для казенных винных лавок, от промышленного винокурения я получаю больше золота, чем от всех моих золотых приисков. Поэтому казенную продажу питий надо любой ценой сохранить и оправдать в глазах пресловутого общественного мнения».

Предпринимались даже попытки доказать, что употребление «умеренных» доз алкоголя – явление нормальное. В 1912 году они обратились к академику И.П. Павлову с просьбой дать заключение по проекту создания лаборатории для обоснования безвредности умеренного потребления алкоголя. Ученый ответил следующим письмом: «Институт, ставящий себе непременной целью открыть безвредное употребление алкоголя, по справедливости не имеет права именоваться или считаться научным… А потому кажется, что все те, кому дороги государственные средства, здоровье населения и достоинство русской науки, имеют обязанность поднять свой голос против учреждения института такого названия…».

После принятия «сухого закона» в 1985 году разразилось бесстыдное его поношение, аппелируя то к «народным традициям», то к «правам человека», искусственно создавались очереди за водкой, в них организовывались беспорядки и потасовки, это освещалось СМИ. Появились статьи, критикующие «сухой закон». В частности И. Лисочкин пишет: «…Затяжная борьба (имеется в виду борьба за трезвый образ жизни после постановления ЦК партии в мае 1985 г.), не давая никаких реальных результатов, стоила государственному бюджету более четырех Чернобылей (39 миллиардов против 8); число отравившихся суррогатами значительно превысило потери в страшной войне в Афганистане» или «… трещат ребра почтенных граждан в километровых очередях…».

Вот что отвечает академик Ф. Г. Углов, знаменитый борец за трезвость:

«Да, мы действительно недополучили в бюджет 39 миллиардов. Но это есть блестящее и великое благо для народа. У нас в год выпивается алкоголя приблизительно на 33 миллиарда рублей. За это мы расплачиваемся миллионами людей, погибающих от причин, связанных с алкоголем, и рождением 200 тысяч дефективных и умственно неполноценных детей. И если у нас не выпито этого яда на сумму, превышающую годовой доход, значит, мы сохранили более миллиона жизней и избежали рождения 250 тысяч дефективных детей. И этот факт приводит Лисочкина в ужас. Он хотел бы, чтобы план по продаже наркотического яда перевыполнялся, чтобы погибало еще больше людей — и взрослых, и детей. Его беспокоит, что 12-13 тысяч умерло от отравления суррогатами. Но ведь хорошо известно, что и без всякого ограничения продажи спиртного тысячи людей гибнут от суррогатов. При этом далеко не все знают (а Лисочкин об этом не пишет), что 40 тысяч наших сограждан погибает ежегодно только от острого отравления алкоголем. Это в четыре раза больше, чем число погибших от употребления суррогатов — а автор по этому поводу молчит. Что же касается поломанных ребер у почтенных граждан — я глубоко убежден, что ни один почтенный, уважающий себя гражданин в километровой очереди за водкой стоять не будет. А в пьяных драках ребер ломают во много раз больше. Лисочкин проливает слезу о «бедных» пьянчужках, стоящих в очереди за собственной бедой. Я же жалею несчастных уродцев, дефективных и умственно ущербных детей, которые рождаются от тех, кто стоит в километровых очередях. Если бы автор увидел этих несчастных (а их сотни тысяч!), обреченных на полуживотное, беспросветное существование в детских домах при живых родителях, он, может быть, иначе отнесся бы к тем, кто, теряя человеческое достоинство, часами выстаивает в очередях за жидкостью, которая лишает их остатков разума».



«Сухой закон» приходился по душе гражданам нашей страны. После 1985 года прибыль от трезвости в 3-4 раза превышала недобор от продажи алкогольно-табачных ядов. Тем не менее, благодаря засилью отдельных социальных групп соблюдение «сухого закона» прекратилось.

Но еще в 1975 году ВОЗ сделала вывод в том, что без законодательных (то есть запретительных) мер все виды антиалкогольной пропаганды неэффективны.

Каждый разумный человек должен знать: алкоголь несет великие материальные блага дельцам типа барона Гинзбурга, а государству и народу – только разорение и гибель. Поэтому и «сухой закон» «гинзбургам» не нужен.

Встречайте Новый Год трезво!

По материалам: kramola.info

Источник: whatisgood.ru