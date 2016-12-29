Смерть денег: датский прецедент

О расширении территории электронно-банковского концлагеря



На протяжении последних четырёх десятилетий наблюдается тенденция изменения пропорции наличных и безналичных денег в пользу вторых. Нас уверяют, что это «объективный» процесс: мол, безналичные деньги – «хорошие», а наличные – «плохие», при этом «хорошие» деньги вытесняют «плохие». А плохи наличные деньги тем, что государство не может контролировать их использование и циркуляцию. Отсюда — финансирование терроризма, коррупция, теневая экономика, уклонение от уплаты налогов и т.п. Плюс проблемы для граждан (наличные могут украсть или отнять). Плюс проблемы для центральных банков, которые отвечают за эмиссию и обращение наличных денег (высокие издержки на печать знаков, хранение запасов наличности, инкассаторские перевозки и т.п.). Уже четыре десятилетия ведётся непрерывная агитация в пользу безналичных денег.

Однако благими намерениями мостится дорога в ад. В данном случае – электронно-банковский ад. Система безналичных денег, основанная на электронных записях и электронных транзакциях банков, делает людей полностью беззащитными, когда банкиры, имевшие до этого статус хозяев денег, становятся хозяевами людей, рассчитывая стать хозяевами мира.

В начале ХХ века австрийский социалист Рудольф Гильфердинг, автор известной работы «Финансовый капитал», ввёл понятие «организованного капитализма», доказывая, что банки уже установили контроль над экономикой (он назвал новый порядок «финансовым капиталом») и начали вносить организующие начала в общественную жизнь. Гильфердингу, однако, и не снилось, какие возможности открываются перед «организованным капитализмом» («тоталитарным социализмом») в условиях полной отмены металлических денег, перехода на электронные счета и электронные расчёты.

Безналичные электронные деньги – это идеальный инструмент контроля в руках хозяев денег. В их руки стекается вся информация о держателе счёта. По мнению ряда экспертов, банки сегодня располагают порой гораздо более полными сведениями о человеке, чем спецслужбы. Впрочем, между банками и спецслужбами устанавливается тесное сотрудничество на почве обмена данными. Когда клиент будет полностью «эмансипирован» от наличных денег, из него можно вить верёвки. Можно безакцептно списать деньги со счёта (например, под видом каких-нибудь штрафных санкций), можно заблокировать счёт, можно ограничить объём и спектр операций. Всё это можно сделать в любом случае, когда хозяевам денег что-то не понравится в поведении клиента или мысли его покажутся «подозрительными».

Техника безналичных денег так продвинулась вперёд, что сегодня уже пластиковые дебетовые и кредитные карты считаются вчерашним днём. В тело человека вживляются микрочипы, которые выполняют функции карт, а также содержат все персональные данные о человеке. Это и есть то «начертание», о котором сказано в Откровении Иоанна Богослова

[«И он (зверь) сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что НИКОМУ НЕЛЬЗЯ БУДЕТ НИ ПОКУПАТЬ, НИ ПРОДАВАТЬ, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» (Откр., 13:16-17)].

Человек оказывается на электронном поводке у банкиров. США и Швеция стали первыми государствами, которые объявили о поголовной «чипизации» населения. Летом 2015 года премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил, что его страна становится третьим участником программы поголовной чипизации. По словам Ренци, уже в 2016 году микрочипы будут имплантированы всем новорождённым, а также госслужащим. Затем в течение 2017 года будет чипировано и остальное население страны. С 2018 года против тех, кто откажется от имплантации чипов, будут применяться тяжёлые санкции: начиная от штрафа в размере 3000 евро до 6 месяцев тюрьмы.

Это и есть электронный концлагерь. Возможно, итальянцы ещё сами не знают, как им повезло, что референдум 4 декабря привёл к отставке Ренци. Референдум, если не отменил, то по крайней мере заморозил реализацию программы поголовной чипизации.

В последние 2-3 года хозяева денег резко активизировали свои усилия по вытеснению наличных денег, и на то у них есть причины.

Во-первых, центральные банки ведущих стран Запада резко увеличили денежную эмиссию, деньги становятся очень дешёвыми (низкие ключевые ставки центральных банков), возник «денежный коммунизм». Для банков это серьёзная неприятность: они вынуждены понижать процентные ставки по депозитам. Кое-где процентные ставки по депозитам стали отрицательными, появилась угроза ухода денег с банковских счетов «под матрас».

Во-вторых, Запад постепенно готовится к новой волне финансового кризиса. Принимаются нормативные документы, предусматривающие, что схема спасения банков по схеме bail-out применяться больше не будет (проще говоря, банки нельзя будет спасать с помощью бюджетных средств). Будет использоваться схема bail-in, то есть почётная обязанность спасения банков ляжет на владельцев капитала банка (хозяев и инвесторов), а также клиентов — держателей денег на счетах. Схема bail-in уже была апробирована в 2013 году при спасении банков на Кипре. Спасение сопровождалось экспроприацией средств клиентов банков. А с 1 января 2016 года в Европейском союзе действует директива, которая узаконила кипрский прецедент.

Под влиянием всех этих событий деньги стали уходить из банков. В 2015 году объём наличных средств в странах ЕС вырос на 8% по сравнению с предыдущим годом, свидетельствует Евростат. Лидером по обороту наличных операций стала Италия — на долю страны приходится около 26% денежного обращения евро. Несмотря на то, что максимальный порог наличных платежей для итальянских граждан составляет не более 3 тыс. евро за одну сделку, около четверти населения обходит закон. По мнению ряда экспертов, переживаемый в настоящее время острый банковский кризис в Италии – следствие того, что граждане пластиковым картам предпочитают бумажные купюры, а банкам – матрас.

В 2016 году мы стали свидетелями важных событий, говорящих о решительном наступлении банкиров на наличные деньги. Так, в еврозоне Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о прекращении эмиссии купюры достоинством 500 евро и её постепенном изъятии из обращения. А в Индии в настоящее время проводится денежная реформа, состоящая в изъятии одних знаков и введении в обращение других, но это не просто замена: итогом реформы станет сокращение доли наличных денег, население подталкивают больше пользоваться банками и банковскими картами. Одновременно в разных странах вводят всё новые, более жёсткие нормы предельных сумм сделок по купле-продаже, которые могут оплачиваться наличными.

На этом фоне настоящей сенсацией стало сделанное несколько дней назад заявление Национального банка Дании. С 1 января 2017 года датский Центробанк прекращает выпуск наличных денежных знаков – купюр всех номиналов (датские кроны). Начинается планомерное вытеснение наличных денег из обращения. Власти рассчитывают завершить процесс к 2030 году. Кампания ведётся под флагом борьбы с «теневым» сектором экономики. Организаторы уверяют, что повысят поступление доходов в бюджет на 30%. Дополнительным аргументом прекращения выпуска наличных денег стало то, что издержки банков при работе с дебетовыми картами в два раза ниже, чем при работе с наличными деньгами.

Денежные власти Дании с гордостью заявили, что их страна является передовиком в деле «зачистки» денежного обращения от наличных знаков. С 1991 по 2015 год доля наличных операций в общем объёме платежей сократилась, как заявили представители Центробанка Дании, с 83% до 25-30%. Для сравнения: доля платежей, совершённых с помощью наличных денег, составила в 2015 году, по оценкам статистического портала Statista, в Нидерландах, Франции и Швеции примерно 40%. В таких странах, как Великобритания, Бельгия, Канада доля наличных колебалась в диапазоне от 40 до 50%. Наиболее «отсталыми» в Европе считаются Греция и Италия, где расчёты с использованием наличных денег в несколько раз превышают безналичные расчёты.

Имеются и другие оценки доли наличных в обслуживании платежей, которые несколько отличаются от данных Statista. Крупнейшая в Европе компания, которая занимается обслуживанием наличного денежного обращения, — G4S. По её оценкам, в 2015 году наличные деньги обеспечивали в целом около 60% всех платежей Европейского союза (28 государств). Впрочем, в восьми государствах доля безналичных операций превысила 50%. Самый низкий показатель доли наличных в 2015 году, по данным компании G4S, не у Дании, а у Люксембурга – 29%. Далее следуют (%): Финляндия – 36; Дания – 37; Нидерланды – 37; Швеция – 38; Франция – 44; Эстония – 44; Великобритания – 45.

Швеция, скорее всего, может последовать по стопам Дании и прекратить эмиссию наличной кроны. Пока же Швеция наступает на наличное денежное обращение на других направлениях. Например, власти Стокгольма ещё в 2014 году ввели безналичную оплату проезда в наземном транспорте. С начала этого года в Швеции предприятиям розничной торговли разрешено полностью переходить на обслуживание клиентов с помощью безнала. Некоторые банки в Швеции уже не работают с наличной валютой (кстати, ещё больше таких банков в Норвегии).

У Дании и Швеции есть особенно веское основание бороться за ликвидацию наличного денежного обращения. Их центробанки – европейские лидеры в деле понижения процентных ставок по своим депозитам. Эти ставки сегодня отрицательные, что уже отразилось на процентной политике коммерческих банков обеих стран – ставки по депозитам упали до нуля и отрицательных значений. Дело дошло до того, что некоторые датские банки стали выдавать ипотечные кредиты под отрицательный процент. Скандинавский вариант «денежного коммунизма»!

Одной из защитных реакций наиболее дальновидных граждан на ускоренное строительство электронно-банковского концлагеря стал уход в драгоценные металлы. Люди не желают находиться в цифровом гетто. Если по каким-то причинам здание цифрового гетто рухнет, мир скатится к первобытному состоянию, когда обмены смогут совершаться на основе бартера либо с использованием драгоценных металлов.



Источник: nnm.me