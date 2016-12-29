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Следователей, доказавших ложь о расстреле царской семьи, убивали одного за другим

16:54. 29 декабря 2016 Просмотров - 237 Нет комментариев Опубликовал:
Углядел у нового френда zol_dol любопытное видео. На Ютюбе комментарии под ним обескураживающие. Впрочем, сколько людей, столько и мнений.

Тут дело в другом: в поразительной череде гибели тех следователей, которые доказывали, что большевики царскую семью не расстреляли, а спасли, имитировав убийство.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: большевик, история, ложь, Россия, семья, царизм
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