«Россию могут отключить от мирового интернета»: Клименко в интервью RT

Наша страна должна быть готова к тому, что её отключат от мирового интернета.

Клименко

В 2017 году россиянам заведут электронные паспорта и дадут возможность получать рецепты и покупать лекарства через интернет. Об этом в эксклюзивном интервью RT сообщил советник президента России по интернету Герман Клименко. Он также рассказал, что Google игнорирует запросы спецслужб РФ, а российские чиновники уже заменили 30% импортного софта отечественным.

— В ноябре Минкомсвязь обнародовала проект закона о регулировании рунета. Зачем он нужен? Почему решили регулировать рунет именно сейчас?

— В законе речь идёт о защите критически важной инфраструктуры, которая должна размещаться на территории России. Например, хакеры могут проникнуть в структуры коммерческих банков и украсть деньги. Это плохо, но если они проникнут в системы Центробанка, будет большая беда. Наши западные партнёры отключили Крым от работы сервисов Google и Microsoft. Равно как и владельцы доменов, проживающие в Крыму, потеряли то, что наработали.

Наша страна должна быть готова к тому, что её отключат от мирового интернета.

Высока вероятность «тектонических сдвигов» в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения. Поэтому перед нами стоит задача — отрегулировать российский сегмент интернета, чтобы защититься от подобных сценариев. Важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети. Критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на нашей территории, чтобы никто не мог отключить. Регулирование обычных пользователей этот закон не затрагивает.

— Закон о хранении персональных данных наших пользователей на территории России принимался для этого? Кстати, проблемы с его соблюдением только у LinkedIn или у других сервисов тоже есть?

Сбор данных IT-компаниями для западных спецслужб (видео)

— Несмотря на то что закон принят, иностранные компании не выполняют требования нашего закона и российских правоохранительных органов. Например, Google систематично отвечает на 36 тысяч запросов от западных органов госбезопасности. И ни на один запрос от российских.

— Давайте продолжим тему безопасности. Обсуждаются ли какие-то решения проблемы анонимности в интернете, возможности её законодательно запретить?

— Это проблема. Например, в свете появления групп самоубийств — «групп смерти». Источник вовлечения в такие группы найти трудно, так как делают это вербовщики, которые работают через такие инструменты создания анонимности, как VPN или прокси-серверы. Чтобы был повод принять закон, который будет подобному противодействовать, нужно, чтобы проблема стала системной. Пока такие случаи злоупотребления анонимностью носят единичный характер, государство старается этого не замечать. Эта проблема стоит не только в России, но и во всём мире. Вначале анонимность была благом, когда интернет и его контент только появились. Когда же она стала возможной для широких масс, то появилась почва для злоупотреблений. Это не единственный пример употребления виртуального блага во зло. Так, создание биткоинов — это изначально хорошая идея, но сейчас её часто используют для торговли оружием и наркотиками.



— Кстати, о деньгах. В начале декабря ФСБ сообщала о планирующейся хакерской атаке на крупнейшие российские банки. Насколько они сейчас уязвимы?

— Неуязвимых решений не бывает. Изначально само хакерство возникло как возможность что-либо украсть. Раньше это была только информация, а сейчас это ещё и деньги. Сегодня не нужно грабить банки в реальном мире. Мир смирился с тем, что магазины теряют 2-3% товаров в результате краж. В банковской сфере происходит то же самое. Раньше потере денег приравнивалась потеря кошелька. Сегодня же к этому приравнивается потеря пароля, дающего доступ к онлайн-банку.

Уязвимость государственных структур и банков для кибератак (видео)

Безопасность госструктур и банков определяется с двух сторон. Это как создание защиты со стороны системы, так и усилия по собственной защите со стороны самих пользователей. Главная составляющая последнего — компьютерная грамотность людей. Есть пользователь неграмотен, если его пароль — 1234, его невозможно защитить, выстраивая защиту со стороны системы.

Статистика говорит о том, что сейчас 80% паролей пользователей — это 222333, 123456 и так далее. Хорошая новость в том, что таких паролей 10 лет назад было 90%.

Поэтому сейчас многие интернет-сервисы принуждают пользователей создавать эффективные пароли.

— Какие новшества в области госуслуг станут доступны россиянам через интернет в 2017 году?

— В России среди граждан много полных тёзок, данные которых совпадают. По этой причине в работе госорганов бывают ошибки. Например, служба судебных приставов в Сибири ищет Иванова Ивана Ивановича, так как он задолжал одному из банков. Но по ошибке списывает со счёта деньги московского Иванова Ивана Ивановича, который к первому никакого отношения не имеет.

Сейчас идёт проработка создания единого реестра граждан, с которым будут работать все органы власти. Каждый получит свой электронный паспорт с уникальным номером.

Это также даст возможность получить гораздо больше видов госуслуг по интернету, без посещения самих госструктур — экономя и время, и бумагу. Надеюсь, что это будет также сделано в 2017 году. Главный вопрос — какое ведомство станет вести этот реестр. Возможно, создадут новую структуру. Сегодня каждое федеральное ведомство ведёт собственную базу россиян.

— Известно, что ИРИ сейчас ведёт разработку сервиса, который позволит ставить диагноз по медицинским снимкам. Вообще сфера динамично развивается, уже направлен в Госдуму законопроект о телемедицине. А что с лекарствами? Легализуют ли выписку рецептов онлайн? А продажу лекарств через сеть?

— Технически в этом нет ничего сложного. Ничто мне не мешает отправить по интернету доктору результаты анализов, получить от него электронный рецепт и переправить его в аптеку, заказав лекарство. Это действительно важное направление нашей работы, поскольку в 2016 году стыдно оставлять регионы в медицинском неравенстве. Например, в московской аптеке, условно говоря, доступно пять тысяч наименований, в Туле — уже тысяча наименований. А если мы отъедем ещё дальше от Тулы, там будет 500 доступных названий препаратов. При этом сейчас люди всё равно заказывают лекарства дистанционно. Но этот достаточно большой сектор экономики находится в серой зоне.

Многие говорят, что если заказывать лекарства дистанционно, то будут доставлять контрафакт, фальшивку. Но как раз сейчас её и доставляют, ведь эта доля экономики серая, всё это некому контролировать.

Интернет и медицина (видео)

Мы решили, что пока не будет принят закон о телемедицине, мы этот вопрос отложим, чтобы не отвлекаться. Однако полагаю, что в перспективе двух ближайших лет этот вопрос будет решён. Дистанционная же торговля препаратами, которые отпускают без рецептов, полагаю, будет разрешена в 2017 году.

— А как продвигается работа по импортозамещению иностранного программного обеспечения? Уже есть результат?

— Данные Минкомсвязи, о которых я осведомлён, говорят о том, что сейчас в госструктурах и госкомпаниях установлено 70% зарубежного программного обеспечения и 30% отечественного. При этом закупается уже 60% отечественного и 40% импортного. Государство — это медленный механизм, подобный большому кораблю, которому нужно много времени, чтобы повернуть. Но сейчас он разворачивается и, на мой взгляд, достаточно неплохо.

Процесс импортозамещения иностранного программного обеспечения (видео)

— Что хотели бы пожелать россиянам на Новый год?

— Если у вас есть дети и они готовятся поступать в вуз на банкиров, переубедите их поступать на программистов. Если они хотят поступать на юристов, тоже переубедите их, пусть поступают на программистов. Конечно, если молодой человек талантлив именно в юридической или другой сфере, то пусть идёт в неё. Сейчас всё больше места в нашей жизни занимает сфера высоких технологий. Придёт интернет вещей (объединённые в единую сеть автомобиль, кофеварка, телевизор, СВЧ-печь и другие вещи, которые могут общаться между собой данными без участия человека. — RT), а после него обязательно придёт что-то другое. Профессия программиста уже стала одной из самых высокооплачиваемых и одной из самых перспективных.

Что касается экономики, я видел кризисы 1991-1993 годов, 1998-го, 2008-го. Предпринимателям желаю поймать тот момент, когда рынок начнёт расти. И мне представляется с точки зрения опыта и профессиональной интуиции, что в следующем 2017 году будет рост. Также хочу посоветовать предпринимателям перепрофилироваться. Например, в области строительства счастья найти не получится. Поэтому если вы сферу своей деятельности ещё не поменяли, то самое время сделать это в наступающем новом году.

Тем же людям, которые не хотят заниматься предпринимательством, рекомендую идти работать в государственный или бюджетный сектор, чтобы быть ближе к государству.

Источник: nnm.me