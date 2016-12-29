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Германия ускорила вывоз золота из хранилищ ФРС США

16:45. 29 декабря 2016 Просмотров - 163 Один комментарий Опубликовал:

Источник: Expert Online
Власти Германии ускорили процесс вывода золотого запаса страны из-за рубежа. За 2016 год в ФРГ из хранилищ Федерального резервного банка Нью-Йорка (входит в структуру ФРС) и ЦБ Франции было возвращено 200 тонн драгметалла, сообщает Finanz со ссылкой на немецкое издание Bild.

Это «существенно больше, чем планировалось», сообщил глава Бундесбанка Йенс Вайдман, не уточнив, с чем связана спешка. По словам Вайдмана, теперь почти половина золотого запаса ФРГ, составляющего 3,4 тысячи тонн, находится внутри страны. В 2015-м году Бундесбанк репатриировал 210 тонн, в 2014-м — 119,7 тонны, в 2013-м — 36,6 тонны.

 Решение начать вывоз золота из зарубежных хранилищ, крупнейшим из которых является хранилище Федерального резервного банка Нью-Йорка, было принято в Берлине в 2012 году. Федеральный суд аудиторов ФРГ потребовал провести проверку золотых слитков после того, как появились слухи о том, что хранящееся в ФРС золото может быть использовано американскими банками для операций на рынке.

Вслед за Германией о желании вернуть на родину хранящийся в США золотой запас объявили Нидерланды. На начало 2016 года им удалось добиться репатриации порядка 100 тонн после того, как ФРБ Нью-Йорка отказался провести аудит взятого на хранение золота. Летом 2015 года вернуть золото из хранилищ ФРС решил губернатор штата Техас Грег Эботт. Свое решение он объяснил намерением «повысить надежность запасов золота и избавить налогоплательщиков от необходимости оплачивать хранение за пределами штата».

Подписанный губернатором закон содержал специальное положение, запрещающее возможность конфискации золота властями США — по аналогии с той, что была проведена президентом Рузвельтом в 1933-м году. Тогда Актом золотого резерва всех граждан обязали сдать имеющееся у них золото в ближайший банк по месту жительства. Затем Казначейство США взяло драгметалл под свой контроль, а банкам Федрезерва выписало золотые сертификаты — обязательства вернуть слитки по первому требованию.

США являются крупнейшим в мире держателем золота с запасом более 8 тысяч тонн. Германия занимает второе место с 3,38 тысячи тонн.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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Один комментарий»

  • 4447 -69
    JDU 29 декабря 2016 в 18:38 Ссылка Пометить
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    Гитлеру тоже помогали.
    Сложилась точ. такая-же конструкция как перед ВОВ.
    Фрау Гитлер обьединила Европу ПОД Германией. Англия отвалила к Америке.
    И Германию начинают КОРМИТЬ.

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