Чёрные дни России



Тысячи трупов простых москвичей, убитых у «Белого дома» и «Останкино», тайно сжигали в крематориях несколько дней

О кровавой бойне 3-4 октября 1993 г. в Москве власти предпочитают не напоминать. Но и вытравить из людской памяти не могут. Поэтому нам 20 лет внушают, что в те дни, мол, демократы во главе с президентом Борисом ЕЛЬЦИНЫМ героически бились за свободу и гарантирующую ее Конституцию.



И одержали окончательную победу над противниками рыночных реформ: вице-президентом Александром РУЦКИМ и Председателем Верховного Совета Русланом ХАСБУЛАТОВЫМ, который якобы хотел отобрать власть у президента и править страной.



А что касается жертв – так это же были фашисты, фанатики-коммунисты, боевики и маргиналы, да и убили всего 160 человек.



«Экспресс газета» никогда не подпевала этому лживому циничному хору и стремилась донести правду о трагедии.

Два года ельцинских реформ, начавшихся в августе 1991 года, опустили всех тружеников на дно социальной жизни и возвели на пьедестал тех людей, которых знали как «теневиков», спекулянтов и аферистов. В тот первый парламент они не баллотировалось. Не видели смысла отрываться от открывшихся возможностей легального грабежа на говорильню.



Поэтому парламент 1991 года состоял не из одной партноменклатуры, а преимущественно из людей наемного труда, которых в жарких баталиях выдвигали трудовые коллективы. Словом, оказался единственным с 1917 года и по нынешнее время действительно демократическим – избранным населением без «каруселей» и подтасовок.



Большинство людей искренне верили, что демократически избранные президент и парламент, сваливший коммуниста-трепача Михаила Горбачева, изменят жизнь к лучшему. Но случилось иначе.

В августе 1993 г. ЕЛЬЦИН и ХАСБУЛАТОВ из-за грабительских реформ стали заклятыми врагами, и президент через СМИ предупредил народ: «Мы сейчас ведем артподготовку. Решающее сражение предстоит в октябре». Фото: РИА «Новости»

Причины протеста

Рожденные в начале 90-х даже не могут представить, какая лавина бед сошла на головы их родителей и бабушек-дедушек.

1 января 1992 года грянула «шоковая терапия» Егора Гайдара: введение 28-процентного налога на добавленную стоимость и либерализация цен. В считанные дни население стало нищим: сбережения превратились в пыль, зарплаты, пенсии и пособия обесценились.



Работы не было: заводы и колхозы либо встали, либо не могли платить работникам. Началось время бартера и криминального бизнеса. Россия превратилась в страну паханов и братков – все кладбища усеяли могилы подавшейся в их ряды безработной молодежи.



Уже весной само понятие созидательного труда кануло в Лету вкупе с конституционным правом его гарантированной оплаты. Советскую «уравниловку» сменило «кидалово» – бытовое и государственное. И тут, когда полстраны, надрываясь, челночило, таская на себе туда-сюда все, что надеялись перепродать и выкроить семье хоть какие-то копейки, офицеры стрелялись из-за того, что им нечем кормить детей, а работяги и пенсионеры месяцами ждали зарплату, стартовала ваучерная приватизация по Чубайсу.



Обобранному населению раздали бумажки с правом на долю собственности госпредприятий. И почти сразу проныры вроде Романа Абрамовича и подставные лица от чиновничества и криминала кинулись их скупать за бесценок. Люди «фантики» продавали, так как боялись и вовсе остаться ни с чем.

20 лет россиянам вдалбливали, что 3 – 4 октября 1993 г. власти не уничтожали людей, а просто палили по «Белому дому» балванками, целясь в окна пустых кабинетов, чтобы попугать оппозицию. Фото Владимира ВЕЛЕНГУРИНА/«Комсомольская правда»

Жизнь стала еще тяжелее. Детсады исчезали, превращаясь в офисы. Деревни пустели, скот шел на убой, плодородные поля пустовали. Такого количества беспризорных, голодных детей Россия не видела даже в войну. Многие ночевали в канализации и были подсажены на наркотики. Расцвела проституция, в том числе детская.

26 июля 1993 года Центральный банк России решил изъять из оборота купюры образца 1961 – 1992 годов. Это была, по сути, конфискационная реформа: под эгидой борьбы с инфляцией, а реально для принуждения стран СНГ отказаться от расчетов в рублях и привыкать к доллару, россиян в разгар отпусков вновь ограбили.



Цены начали расти с еще большей скоростью. Увеличившись, по явно заниженным данным официальной статистики, в 9,8 раза за год!

Академик

, большая сторонница реформ, входившая в те времена в администрацию президента Ельцина, призналась через полтора десятилетия, что только за три года шоковой терапии в России одних лишь мужчин среднего возраста скончалось 12 млн.!



Но той осенью с телеэкранов неслось: нам дали наконец свободу, а привыкший к советскому рабству русский народ не способен ею воспользоваться. Каждодневное циничное глумление настолько достало население, что его значительная часть уже реально могла восстать – лишь спичку поднеси.

Показательная казнь

Все два года парламент пытался противостоять лавине грабительских либеральных реформ, направленных на одно – легализацию «прихваченного» во время приватизации.



Жуликам мешала Конституция. Нарождающейся олигархии надо было срочно поменять основной закон России, которая объявляла землю и недра достоянием не «эффективных собственников», а всего народа и давала немалые права избранным им органам власти. Особенно Верховному Совету.



Одним из первых публично стал противиться сначала прозападным либеральным реформам, а затем и лично Ельцину его бывший соратник – глава Верховного Совета Руслан Хасбулатов.

Насмешка истории, но вокруг Хасбулатова сконцентрировались бывшие сторонники Ельцина, многие из которых его поддержали во время путча 21 августа 1991 г.



Они поняли, что под видом «демократии и реформ» Борис Николаевич устраивает геноцид собственного народа, передает страну под управление западных кредиторов и советников МВФ.

С марта 1992 г. близ Кремля ежедневно собирались ограбленные государством люди, и власть их не разгоняла – ждала, когда созреет революционная ситуация

С конца августа у Дома Советов – и я сама это видела, – сменяясь, дежурили обманутые в своих надеждах сотрудники НИИ, рабочие, бывшие колхозники, учителя, врачи, отставные офицеры, представители малого и среднего бизнеса, студенты и пенсионеры. Многие специально приехали в Москву из разных уголков униженной и обнищавшей России. Сколько их было убито 3-4 октября 1993 года – точно мы уже не узнаем.

Ясно одно: так называемый расстрел «Белого дома» – это показательная публичная казнь, хладнокровная акция устрашения всех, кто наивно считал, что народ имеет для этой власти хоть какое-то значение.

Хроника двух жутких дней

3 октября. Загоняли, как скот на бойню

14.00 На Октябрьской площади десятитысячный митинг. Сторонники парламента направились в сторону Крымского моста. Перед мостом некая группа молодых людей, шедшая с колонной, вытащила из сумок булыжники и стала метать их в милиционеров из оцепления. Те в ответ пустили в ход «Черемуху» и дубинки.



15.00 МВД получило приказ открыть огонь на поражение. Погибли 26 гражданских и два милиционера. Но гигантская колонна прорвала заграждение и перешла мост. Ликуя, люди выбрасывали в реку «трофейные» милицейские щиты и дубинки и радовались, что впереди колонны драпает перепуганная милиция. Демонстранты не заподозрили, что их конвоируют в западню. Перед оцеплением у Дома Советов милиционеры вдруг растворились, и демонстранты почти без проблем оказались у «Белого дома».



15.30 Гарнизон Дома Советов получил приказ Хасбулатова и Руцкого: не стрелять ни в коем случае.

Народ – и неверующий, и верующий – протестовал против ельцинской хунты. Но СМИ по сей день уверяют россиян, что парламент защищали только фашисты и маргиналы, а убийство их без суда и следствия – подвиг

Ельцинские подразделения начали стрельбу из мэрии – бывшего здания СЭВ. К ним с крыш гостиниц «Мир» и «Украина» присоединились снайперы израильского спецназа «Иерихон» и в гражданской одежде бойцы «Бейтар» – молодежной еврейской спортивно-военизированной организации. Целились в прохожих, женщин и детей.



Позднее бейтаровцы вышли на улицу и расстреливали защитников парламента под прикрытием БТР дивизии им. Дзержинского.

После снайперских выстрелов с крыш в спину безоружным военным Софринской бригады внутренних войск, которая в составе 350 человек прибыла на подмогу милиции, на сторону парламента по приказу командира перешли почти все ее бойцы.



До сих пор идут споры: был ли это ответ полковника

на потерю двух своих подчиненных, попавших под «дружественный огонь», или хитрость, позволившая софринцам влиться в ряды восставших в качестве «своих», а затем действовать по обстановке и выполнить поставленную задачу – спровоцировать бойню и уничтожить демонстрантов. Так или иначе, но в «Белом доме» софринским перебежчикам поверили.

Министр обороны

приказал армейским частям присоединиться к МВД. Ельцин подписал указ № 1575 и освободил армию от уголовной ответственности. 16.05 Руцкой призвал народ штурмовать мэрию и «Останкино».



Пять этажей мэрии были взяты за считанные минуты без единого выстрела. Сдались семь военнослужащих дивизии Дзержинского, майор МВД и несколько охранников. Всех отпустили. Сторонники ВС укрепились в мысли, что армия и милиция по примеру софринцев не будут стрелять в народ.

Согласно установке

, которому подчинялись все СМИ, в радио- и телеэфире не давали слова противникам Ельцина. Его распоряжение гласило: «…кроме свободы слова, есть еще вещи более важные. Прошу вас очень спокойно принять события, которые произойдут 4 октября 1993 г.».

После досмотра сдавшихся защитников БД людей отправят на стадион «Красная Пресня»: кого в распыл, кого в тюрьму или же на волю под подписку о неразглашении. Фото: РИА «Новости»

Руцкой, не слушая протесты депутатов, формирует колонны на «Останкино». До сих пор неизвестно, как на пути сторонников парламента оказались пустые грузовики с ключами в зажигании.

У телецентра начался митинг за предоставление эфира. Причем ворота грузовикам с людьми открыла охранявшая телецентр милиция. В его холлах уже находились автоматчики. Два часа они держали восставших под прицелом, никто из руководителей каналов не вышел к бастующим.

Митингующие направились к другому корпусу ТВ. И тут по оказавшимся в проеме между двух зданий людям начали стрелять из пулеметов. Все эти годы нам внушали, что огонь открыли после убийства митингующими видеоинженера, но доказано: они не имели оружия, из которого была выпущена пуля.

19.45 Телевещание прекратилось. Дорога к телецентру «Останкино» была перекрыта частями дивизии МВД на грузовиках и БТР. Обстреливали даже машины «скорой» и санитаров с носилками.



По официальным данным, тут погибли 46 человек. По полученным в ходе независимых расследований – свыше 500. В паузах между огнем живых хватали и куда-то увозили – журналистов в «Матросскую тишину». Раненых добивали. Безоружному мальчишке в казачьей одежде предварительно прострелили руки и ноги.

В годовщину кровавого октября родные тысяч погибших вышли на улицы, требуя расследования преступления. Тщетно! Фото: РИА «Новости»

4 октября. Раздевали и насиловали

00.10 В поддержку нескольким тысячам сторонников Ельцина, по призыву Егора Гайдара собравшимся у Моссовета, по Центральному телевидению буквально вопила актриса Лиля Ахеджакова: «…проклятая Конституция… Откуда эта армия? Почему она нас не защищает от этой проклятой Конституции?.. Друзья мои! Проснитесь! Не спите! Наша несчастная Родина в опасности! Нам грозят страшные вещи. Опять придут коммунисты!»



А Григорий Явлинский на канале РТР требовал: «Я призываю все силы, которые не утратили совесть и у которых не помутился разум, присоединиться к силам безопасности, к силам порядка, к силам Министерства внутренних дел и отстоять будущее».



04.30 Началось перемещение войск, техники и сил милиции к Дому Советов. За час были стянуты войска Таманской дивизии, 119-го парашютно-десантного полка, Кантемировской дивизии, дивизии Дзержинского, Смоленского ОМОНа, Тульской дивизии ВДВ.



06.50 У Дома Советов прозвучали первые выстрелы, так как сторонники парламента начали бросать в приближающиеся БТР бутылки с зажигательной смесью. Одна машина загорелась, с нее спешились добровольцы – ветераны-афганцы, выступившие на стороне Ельцина.



Они попытались укрыться за деревьями. Но тут таманцы увидели вооруженных людей в гражданской одежде, приняли их за защитников «Белого дома» и открыли стрельбу. Командиры экипажей четырех БТР внутренних войск, шедших к площади с другой стороны, сочли, что стреляют БТР оппозиции.



И начали беспорядочную пальбу. Таманцы решили, что они идут на помощь восставшим, и открыли по ним огонь. В результате этой перестрелки погибли водитель «афганского» грузовика, командир и рядовой двух БТР, многих ранили.



Следом из-за неразберихи в бой друг с другом вступили дзержинцы и десантники 119-го полка. Погибли двое, нескольких ранило. Спустя еще три часа таманцы встретили огнем два БТР дивизии внутренних войск. Общий итог – девять трупов, десятки раненых, шесть сгоревших бронетранспортеров.

Неравный бой: десятки тысяч москвичей пытались пробиться на помощь осаждённому парламенту

БТР и БМП стали расстреливать баррикады, затем двинулись на безоружных людей, всю ночь дежуривших на площади, и открыли прицельный огонь по окнам Дома Советов.

Танки Таманской дивизии начали обстрел «Белого дома». По официальным данным Министерства обороны, при его штурме израсходовано 12 танковых снарядов: 10 осколочно-фугасных и 2 подкалиберных. Руцкой приказал не вести ответный огонь, надеясь вывести из горящего здания стариков, женщин и детей.



Но его многочисленные просьбы проигнорировали. С крыш жилых домов, гостиниц «Мир» и «Украина» стреляли снайперы – и в защитников Дома Советов, в котором войска вели «зачистку», и в военных, чтобы вызвать в них ярость. Обстреливали снайперы и окна близлежащих жилых домов – чтобы жильцы не глазели и было меньше свидетелей.

На момент атаки в «Белом доме» находилось около 10 тыс. человек, в том числе женщины и дети. По данным организации «Мемориал», часть трупов, убитых в БД, была уничтожена в крематориях без оформления документов, часть тайно захоронена на одном из военных полигонов в Подмосковье.



Людей, пробиравшихся дворами к Дому Советов или от него, омоновцы убивали и насиловали в подъездах. В одну из таких ловушек в переулке Глубоком попали 60 человек. Как установил легендарный штангист Юрий Власов, всех после пыток убили, женщин перед расстрелом раздевали донага и насиловали.

Из Дома Советов вышли первые сдавшиеся.

Правительственные войска возобновили артиллерийский и автоматный обстрел.

Из Дома Советов начался массовый выход сотен людей. Они шли между двумя рядами солдат, держа руки за головой. Их загоняли в автобусы и увозили сортировать на стадион «Красная Пресня». Здесь был устроен временный концлагерь для 600 человек, отобранных из сдавшихся защитников Дома Советов.



С вечера 4 октября всю ночь людей расстреливали. Периодически кого-то отпускали. Около пяти утра расстреляли казаков. По данным депутата от Челябинской области Анатолия Бароненко, на стадионе убили около 300 человек, включая школьников и женщин-врачей, у которых от увиденного началась истерика.

Руцкой, Хасбулатов и

попросили, чтобы аккредитованные в России западноевропейские послы дали им гарантии безопасности. Спустя полчаса все трое были арестованы.

К горящему Дому Советов подъехали пожарные машины. Запах гари и обугленных тел ветер гонял по Москве всю ночь. Зачистка этажей «Белого дома» продолжалась. В нем и на улицах началось мародерство и глумление над трупами. Выстрелы в центре столицы звучали всю ночь.

Финал детектива

Наутро центр Москвы облетел слух: 75-летняя пенсионерка, ветеран войны, жившая неподалеку от краснопресненского стадиона, спасла восемь парней: рискуя жизнью, выносила раненых на себе и оттаскивала в свою квартиру. Тем же утром «Известия» опубликовали письмо группы писателей, в том числе Юрия Нагибина, Даниила Гранина и Булата Окуджавы. В нем авторы благодарили армию и милицию и называли защитников «Белого дома» фашистами и убийцами.



Окуджава признавался: «Для меня это (расстрел Дома Советов. – Е. К.) был финал детектива. Я наслаждался этим. Я терпеть не мог этих людей, и даже в таком положении никакой жалости у меня к ним совершенно не было». Под песни таких ликующих иуд Ельцин зачищал следы преступления.



Начиная с 5 октября в крематориях Николо-Архангельского и Хованского кладбищ три ночи подряд сжигали «трупы в мешках». В первом кремировали останки 200 неопознанных человек, во втором – 300. 9 октября из морга Института Склифосовского в неизвестном направлении вывезли 201 неопознанный труп.



Так во что же обошелся ельцинский мятеж? По официальным данным, за два дня погибло 146 человек. Но есть документ, который их опровергает. В официальной справке за 1993 год, подписанной зампрокурора Москвы и заместителем министра внутренних дел, упоминается более 2200 неопознанных трупов, кремированных за 1993 год в городе Москве. Для сравнения, за весь 1992 год в столице было обнаружено всего около 180 неопознанных трупов, а за 1994 год – 110.



Получается, что за пару дней в центре города было расстреляно более двух тысяч москвичей. Но перед судом из банды Ельцина до сих пор не предстал ни один человек.

Цитаты

Мы не по Конституции с Ельциным расходились, а по экономической политике. Приехали гарвардские специалисты-полудурки и навязали Ельцину так называемый критерий Вашингтонского консенсуса – те самые либеральные реформы.



Я был против. Потому что я профессиональный экономист и давно знал, что этот консенсус однажды уже потерпел крах. Вы что, говорю, с ума сошли? Я тогда с Камдессю, президентом МВФ, разговаривал. Так, знаете, что он мне ответил? «Вы еще пожалеете об этом!» Так и сказал.



Прошло 20 лет! Организация Объединенных Наций создала комиссию во главе с лауреатом Нобелевской премии Стиглисом. Он написал доклад, главный вывод которого: «Вашингтонский консенсус обрек мир… на кризис». Мировая сенсация! И ни одна б…дь, извините, у нас об этом не говорит и не вспоминает о том, что я раскритиковал эту концепцию, как только нам ее предложили! Нас хотели раздолбать и сделали это.

Руслан ХАСБУЛАТОВ, Председатель ВС РФ

В октябре 93-го ростовский ОМОН приехал в Москву. Я спрашиваю: «Почему выполняете преступный приказ?» Они отвечают: «Два му…а дерутся за власть. Один – русский, другой – чеченец. Так мы лучше русского поддержим». Поддержали не закон, а русского Бориса. Если бы вместо Хасбулатова был русский, возможно, все иначе повернулось.

Андрей ДУНАЕВ, министр внутренних дел

Допросив тысячу военнослужащих, мы получили следующие доказательства: никаких мирных переговоров в промежуток времени между событиями 3 и 4 октября не велось – был отдан приказ штурмовать немедленно… В паузе между случившимся 3-го и тем, что произошло 4 октября, никто не предупреждал людей, оставшихся в «Белом доме», о начале обстрела и штурма. Следовательно, события 4 октября надо квалифицировать как преступление, совершенное на почве мести способом, опасным для жизни многих, из низменных побуждений.

Алексей КАЗАННИК, генеральный прокурор

Я дал команду 119-му полку штурмовать. Они открыли двери, там постреляли. Ну, этих положили много… Никто их не считал просто. Много.

Павел ГРАЧЕВ, министр обороны

В зал заседаний лупили прямой наводкой, причем били фугасными снарядами, а не болванками, как утверждают сегодня. От болванок здание гореть не будет. Там были реки крови, кишки на стенах, оторванные головы. Я все это видел.

Александр РУЦКОЙ, вице-президент

Когда с каким-нибудь заданием я пробегал по зданию, меня ужасало количество крови, трупов, разорванных тел. Оторванные руки, головы. Попадает снаряд: часть человека сюда, часть туда… Когда уже рассвело, начали потихоньку спускаться на улицу. Я, когда дверь приоткрыл, чуть не потерял сознание.



Весь двор был усеян трупами, не очень часто, вроде в шахматном порядке. Трупы все в каких-то необычных положениях: кто сидит, кто на боку, у кого рука поднята, у кого нога, и все сине-желтые. Думаю, что же необычного в этой картине? А они все раздетые, все голые.

Вячеслав КОТЕЛЬНИКОВ, депутат ВС

Это фото подтверждает: у «Останкино» косили из пулёметов всех подряд, включая журналистов с камерами

Бойней управляли из посольства США

Руководителем следственной группы по возбужденным Генпрокуратурой уголовным делам – захвату московской мэрии и попытке захвата телецентра «Останкино» был Леонид ПРОШКИН.



Он хранил молчание 20 лет и не дал ни одного интервью о результатах расследования, на многих из которых до сих пор лежит гриф секретности. «Экспресс газета» оказалась первым и пока единственным изданием, которому удалось добиться от Прошкина сенсационных подробностей.

- Нужно иметь в виду, что 126 убитых и 384 раненых из официального списка – целиком на совести сторонников тогдашнего президента Бориса Ельцина, – тяжело вздыхает Прошкин. – Следствие доказало, что ни один человек не убит из оружия защитников «Белого дома».



- Защитники «Белого дома» говорят, что этой бойней управляли из посольства США.



- Ну и я говорю об этом же. Но доказательств у меня нет. Как и тому, что среди снайперов были бойцы израильского «Бейтара». Говорили и о «белых колготках» – снайпершах, засветившихся в Чечне. Но нас к этому не подпустили.



Операцию по защите «Останкино» от «мятежников» возглавлял милицейский генерал Павел Голубец. Но он был всего лишь замом по кадрам и в боевых действиях – полный пень!.. Когда выстрелом из телецентра зацепило одного из охранников Макашова, тут же у пролома на месте дверей АСК-3 раздался мощный взрыв.



Осколками ранило стоящих рядом. В это же время на первом этаже здания тоже произошел взрыв. Его приняли за выстрел из гранатомета РПГ-7В1, который был у нападавших. Ельцин в своей книге написал, что именно после этого рокового выстрела из гранатомета защитники «Останкино» вынуждены были открыть огонь по нападавшим.

Леонид ПРОШКИН

А выстрела из гранатомета не было! Мы это доказали, проведя эксперимент на полигоне дивизии им. Дзержинского при участии специалистов из МВД. Гранатомет РПГ-7В1 обладает огромной прожигающей мощностью и пробивает полуметровую бетонную стенку, а в здании АСК-3 подобных разрушений не было.



Что началось потом – просто не укладывается в голове. По людям лупили плотным огнем. Макашовцы сразу ретировались, остались случайные люди – из тех, кто примкнул к толпе: высаженные провокаторами люди из общественного транспорта, журналисты. Есть кадры: БТР ездит по кругу и стреляет.

- Следственной группе предоставили смету ущерба на сумму свыше 367 млн. рублей! Грабили войска МВД и Минобороны. Переворачивали все вверх дном, выносили все подчистую – посуду, картины, оргтехнику, телевизоры.

Та же картина была и в здании мэрии, бывшем СЭВе, где размещалось много коммерческих структур. Здание контролировал ленинградский ОМОН. Когда его бойцы уехали, следователи, зайдя в здание, увидели, что все кабинеты вскрыты. На деревянных дверях – следы омоновских ботинок, сейфы взломаны.



Но самое главное – расхитили почти тысячу стволов оружия. По всем этим фактам мы возбуждали уголовные дела. Результаты не понравились Ельцину. Все дело закрыли. Ответственности никто не понес.

Провокации в Белом доме устраивали офицеры КГБ

Вице-президент Ассоциации политических экспертов и консультантов, исполнительный секретарь Изборского клуба Александр НАГОРНЫЙ покинул «Белый дом» одним из последних.



Позже он не раз пытался анализировать события тех дней и всегда приходил к выводу, что ничего случайного тогда не было. Каждым шагом и нападающих, и защитников парламента руководили из одних кабинетов.

- Боевики «Русского национального единства» во главе с Баркашовым появились в «Белом доме» на пятый день осады. И почти все ушли в час ночи в понедельник, 4 октября, – вспоминает Александр Нагорный.



- Их поначалу не хотели пускать внутрь здания. И не пустили, если бы не имевший громадное влияние на лидеров «путча» генерал Филипп Бобков – бывший первый заместитель председателя КГБ СССР, а в то время руководитель аналитического управления холдинга АО «Группа «МОСТ», подчиненный Владимира Гусинского.



20 июля он обосновался в спецкомнате на пятом этаже в БД. А исчез оттуда 4 октября, когда события развернулись по нужному сценарию и их уже не требовалось корректировать.



Чекист Филипп БОБКОВ работал на олигархов. Фото: scienceport.ru

Баркашов и его «рыцари свастики» нужны были в «Белом доме», чтобы уломать

. Тот дважды в разговоре с Москвой требовал, чтобы не начинали штурм, иначе – никакой поддержки. И вот ему положили на стол фото людей со свастикой: ах, ты не позволяешь стрелять по дому на Пресне?! Тогда придут к власти эти и начнутся погромы!

Кстати, никто сегодня не может показать письменного приказа открыть огонь по БД.

В половине шестого утра в понедельник из БД сбежал

, начальник секретариата

, кадровый офицер КГБ, на протяжении всей осады подсовывавший шефу совсем не те тексты выступлений, что тому писали советники.



Именно его действиями объясняются многие несуразности поведения генерала, когда Руцкой трижды выступал с «козырька» «Белого дома» и трижды читал по написанному Красновым тексту призывы идти на штурм «Останкино»!

6 октября в сводке происшествий, лежавшей на столах шефа МВД

и командующего внутренними войсками

, сообщалось: «…В час ночи 5 октября на здание информационного агентства ИТАР-ТАСС совершено вооруженное нападение группой лиц в военной форме.



Рота ОМОН воздушного транспорта, вызванная на помощь охраной, нанесла удар по группе атакующих. Командовавший атакой подполковник убит. Взятый в плен раненый старший лейтенант сообщил, что принадлежит к особому подразделению, базирующемуся в Генеральном штабе.



И что в 10 часов вечера ими был получен приказ осуществить обстрел ряда объектов в Москве в целях дестабилизации политической обстановки…»

Тела погибших вывозили грузовиками

Этот кадр из сериала «Бригада» – единственный художественный фильм, где пусть и мельком, но показали результаты ельцинского мятежа. Этот кадр из сериала мы дополнили реальными воспоминаниями участника событий, водителя грузовика одного из подмосковных колхозов»: «…Около 9 часов вечера в мою машину посадили 12 человек какого-то сброда с лопатами и ломами. Въехали на стадион «Красная Пресня», и около стены они стали отбирать убитых. Их было много, и все молодые. В кузове при фонарях убитых обыскивали и раздевали.

На вопрос капитана, моего соседа по кабине: «Осмотрели, сколько?» – послышался ответ «61».После того как машина вывезла трупы за город, состоялся второй рейс. Как только мы в 1 час 30 минут подъехали к «Белому дому», вернее, к соседнему с ним дому с большой аркой, машину загнали во двор и в квадрате двора стали собирать мертвых людей.



Большинство из них были до пояса раздеты, особенно в подъездах… Когда в кузове сказали, что подобрано 42 трупа, из них 6 детей, 13 женщин и 23 мужчины, машина тронулась по кольцевой дороге».

После этого рейса водитель, по его словам, бросил грузовик и сбежал.



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