Ангелы и демоны .

ПРОШЛО несколько дней с того утра, когда разбился самолёт. Специалисты по авиационной технике молчат, как будто обо всём догадываются и им стыдно. На этом фоне нарастает вал слухов и даже показаний анонимных свидетелей. Мол, на трупах, найденных в воде, были надеты спасательные жилеты. Ещё один свидетель якобы видел, как самолёт снижался, будто совершал вынужденную посадку на воду, ударился хвостом, тот отвалился, и самолёт рассыпался. Вывод напрашивается сам: если кто­-то успел надеть спасательный жилет и самолёт шёл на вынужденную посадку на воду, у пилотов было достаточно времени сообщить на землю о нештатной ситуации. Но они молчали: значит, хвост отвалился раньше, и остальная часть фюзеляжа начала беспорядочно вращаться и падать. Крики людей могут быть зафиксированы только на «чёрном ящике».

То, что отвалился хвост, – главное, потому что «свидетель из ФСБ» будто бы видел аварийную посадку на воду в 5 часов утра, хотя в это время над Чёрным морем стоит кромешная ночная темень и рассвет наступает только в 7. Поэтому главное – знать, когда именно отвалился хвост, поскольку за сутки до этого поисковики говорили о разбросе обломков аж на 18 километров. Разгадка кроется в том, на каком расстоянии от обломков фюзеляжа найдут хвостовую часть самолёта.

Обсуждать версии происшедшего – не наше дело. Хотя можно смело предположить, что есть люди, которые знают правду. Те, например, кто отвечал за погрузку на тот злополучный рейс, – ясно же, что при перегрузе, который часто допускают в военно-транспортной авиации, на взлёте возникают критические режимы работы силовых элементов фюзеляжа. У Ту­154 это прежде всего хвостовая часть, где расположены все три двигателя. Но и это не главное. Самолёту недавно исполнилось 33 года, и к перевозке людей, чьи имена знает весь мир, можно было подойти с большей осторожностью.

И здесь придётся вновь взять на себя роль тупого зануды и напомнить о положении со строительством гражданских самолётов. Именно они используются военными для перевозки специального контингента, военачальников, членов Генштаба и руководителей военных округов, когда те совершают инспекционные поездки в войска. Сюда же относится и перевозка артистов, которые всегда рады выступить перед солдатами и офицерами в далёких и близких гарнизонах. Журналисты – само собой. И на чём же «возят» любимцев публики? До кучи можно вспомнить и принадлежащий Минобороны древний Ту­134, в котором случалось летать на базу дальней авиации в Энгельсе. Это летающий музей с неистребимыми запахами керосина, резины и дуста внутри. Погибший под Сочи борт был из той же эпохи – 33 года армейской эксплуатации.

Как известно, такими самолётами управляют опытнейшие пилоты и бортинженеры. Но и они не могут победить законы старения металла.

Трудно обвинить в таком отношении к «гражданским» собственно Министерство обороны. Там другие задачи. Да и не брать же в лизинг, как «Аэрофлот», боинги или эрбасы. Но вот что ужасно. На Казанском авиационном заводе стоят два самолёта Ту‑334. Один – участник авиасалонов, давно летает, второй нуждается лишь в доукомплектовании. Эта модель самолёта сертифицирована кем только можно.