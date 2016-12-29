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Ангелы и демоны .

13:01. 29 декабря 2016 Просмотров - 97 Нет комментариев Опубликовал:

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ПРОШЛО несколько дней с того утра, когда разбился самолёт. Специалисты по авиационной технике молчат, как будто обо всём догадываются и им стыдно. На этом фоне нарастает вал слухов и даже показаний анонимных свидетелей. Мол, на трупах, найденных в воде, были надеты спасательные жилеты. Ещё один свидетель якобы видел, как самолёт снижался, будто совершал вынужденную посадку на воду, ударился хвостом, тот отвалился, и самолёт рассыпался. Вывод напрашивается сам: если кто­-то успел надеть спасательный жилет и самолёт шёл на вынужденную посадку на воду, у пилотов было достаточно времени сообщить на землю о нештатной ситуации. Но они молчали: значит, хвост отвалился раньше, и остальная часть фюзеляжа начала беспорядочно вращаться и падать. Крики людей могут быть зафиксированы только на «чёрном ящике».

То, что отвалился хвост, – главное, потому что «свидетель из ФСБ» будто бы видел аварийную посадку на воду в 5 часов утра, хотя в это время над Чёрным морем стоит кромешная ночная темень и рассвет наступает только в 7. Поэтому главное – знать, когда именно отвалился хвост, поскольку за сутки до этого поисковики говорили о разбросе обломков аж на 18 километров. Разгадка кроется в том, на каком расстоянии от обломков фюзеляжа найдут хвостовую часть самолёта.

 

Обсуждать версии происшедшего – не наше дело. Хотя можно смело предположить, что есть люди, которые знают правду. Те, например, кто отвечал за погрузку на тот злополучный рейс, – ясно же, что при перегрузе, который часто допускают в военно-транспортной авиации, на взлёте возникают критические режимы работы силовых элементов фюзеляжа. У Ту­154 это прежде всего хвостовая часть, где расположены все три двигателя. Но и это не главное. Самолёту недавно исполнилось 33 года, и к перевозке людей, чьи имена знает весь мир, можно было подойти с большей осторожностью.

И здесь придётся вновь взять на себя роль тупого зануды и напомнить о положении со строительством гражданских самолётов. Именно они используются военными для перевозки специального контингента, военачальников, членов Генштаба и руководителей военных округов, когда те совершают инспекционные поездки в войска. Сюда же относится и перевозка артистов, которые всегда рады выступить перед солдатами и офицерами в далёких и близких  гарнизонах. Журналисты – само собой. И на чём же «возят» любимцев публики? До кучи можно вспомнить и принадлежащий Минобороны древний Ту­134, в котором случалось летать на базу дальней авиации в Энгельсе. Это летающий музей с неистребимыми запахами керосина, резины и дуста внутри. Погибший под Сочи борт был из той же эпохи – 33 года армейской эксплуатации.

Как известно, такими самолётами управляют опытнейшие пилоты и бортинженеры. Но и они не могут победить законы старения металла.

Трудно обвинить в таком отношении к «гражданским» собственно Министерство обороны. Там другие задачи. Да и не брать же в лизинг, как «Аэрофлот», боинги или эрбасы. Но вот что ужасно. На Казанском авиационном заводе стоят два самолёта Ту‑334. Один – участник авиасалонов, давно летает, второй нуждается лишь в доукомплектовании. Эта модель самолёта сертифицирована кем только можно.

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 Дальше. На Ульяновском заводе «Авиастар» также стоят неприкаянными несколько новых самолётов Ту­204СМ.

Говорят, когда высокие военные начальники, в том числе министр обороны, бывают на этих заводах, эти самолёты отгоняют к дальнему забору, чтобы никто их не видел! Инициировали похороны машин бывшие и нынешние начальники Минторга и Объединённой авиастроительной корпорации. У них на уме отвёрточная сборка канадских самолётиков и преступное очковтирательство президенту Путину, мол, скоро начнём сборку Ил­114.

Но сборку вот уже два года так и не начинают. А готовые самолёты, которые можно было бы передать в транспортную авиацию Минобороны, от всех прячут и вообще ставят на них крест. Хор имени Александрова, Доктор Лиза, журналисты и военные уже сделали бы свои дела в Сирии и благополучно вернулись на них домой.

ЭТО не просто подлость. Для справки. Военные выбрали именно Ту‑204 для заказа разведывательных бортов, летающих в рамках программы «Открытое небо». Будучи напичканными разведтехникой, они прекрасно работают в небе США и над странами НАТО в Западной Европе. На Ту­204 летает президент Путин. Один борт заказал для себя банк ВЭБ. Остальным запрещено. Проклятие, которое наслали на современные «тушки» ещё экс-министр торговли Христенко, его заместитель Мантуров и экс-начальник ОАК Погосян, так и не снято. У бывшего шоу­бизнесмена Слюсаря, который руководит сегодня авиапромом, сил для снятия проклятия нет. Вся эта публика на музейных аэропланах не летает: кто на своих личных джетах, как первый вице-премьер Шувалов, кто первым классом «Аэрофлота» за счёт государства.

Так что погибших не просто жаль. Это шок, который сегодня глушат глупыми версиями и рассказами, сколько денег отвалят семьям погибших. Как всегда. Но нам нельзя распускать сопли. Мы должны распутать до конца этот клубок из подлости и стяжательства, нити которого опутали наши авиационные КБ и заводы, связали по рукам наших инженеров и рабочих.

Погибшие в той катастрофе стали воплощением ангелов, ушедших от нас на небеса. А мы продолжим битву с демонами, чьи имена регулярно называем на страницах «АН». Им самое время уползти в свои чёрные норы, откуда они прорвались в наш прекрасный и блистательный мир.

 

 

 

 

 

 

http://argumenti.ru/politics/n571/517297

 

 

 

 

 

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