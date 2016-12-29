2017: международный год Крыма?

Четыре бывших советских республики готовы признать воссоединение Крыма с Россией. Об этом в понедельник, 26 декабря, в эфире телеканала «112 Украина» заявил лидер запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» *, депутат Верховной Рады Украины Рефат Чубаров.

«Для меня болезненно, что четыре государства бывшего Советского Союза — Армения, Белоруссия, Узбекистан и Казахстан — почти готовы признать Крым не территорией Украины. Я имел разговор в МИД Украины, я думаю, что здесь мы должны сделать какие-то очень конкретные действия как минимум с послами этих стран. Мы должны более четко и жестко обозначить свою позицию относительно недопустимости такого их поведения», — заявил Чубаров.

При этом Чубаров подчеркнул, что Крым остается не «серой», а «черной» зоной на фоне Донбасса. «Там есть ОБСЕ, там есть какие-то контакты (в Донбассе — прим. авт.), а в Крыму они (Россия — прим. авт.) никого не допускают. Мы работаем в Киеве в режиме чрезвычайной деятельности с теми членами Меджлиса, какие есть на материковой Украине», — отметил он.

На сегодняшний день официально признали Крым территорией России шесть стран. Это Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Северная Корея и Сирия. Некоторые эксперты добавляют в этот список государства, которые, не признав воссоединение Крыма с Россией формально, фактически сделали это, проголосовав против принятой 27 марта 2014 года резолюции 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, что 16 ноября Генассамблея одобрила резолюцию о якобы имевшем место нарушении прав человека в Крыму. Документ поддержали представители 73 стран, против него голосовали 23. Помимо России, это Ангола, Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Коморские острова, КНДР, Казахстан, Индия, Иран, Никарагуа, Сербия, ЮАР, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла, Эритрея, Зимбабве.

О готовности рассмотреть вопрос признания Крыма частью России в ходе своей предвыборной кампании заявлял избранный президент США Дональд Трамп.

— Ситуация в мире может измениться столь радикально, что Крым могут признать не только бывшие страны СССР, но и другие государства: Турция, страны БРИКС, — убежден политолог, руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов.

— Чубаров эти перемены чувствует и, собственно, пытается «уговорить» реальность не сбываться так быстро. Другой вопрос, что признание или не признание Крыма пока на жизнь полуострова никак не влияет. Перед Крымом стоят совсем другие задачи, которые он решает за счет того простого факта, что он является полноценным российским регионом. Размышления о мнении других государств о Крыме носят в известной степени виртуальный характер. Да, если бы Крым был бы признан, возможно, преступления, которые сегодня совершают украинские власти вместе с «меджлисовцами» и незаконными вооруженными формированиями, которые стоят у границы с Крымом, подвергая полуостров блокаде, получили бы куда более жесткую оценку. Но даже блокада наносит ущерба Украине больше, чем Крыму.

«СП»: — Белоруссия, Армения и Казахстан являются союзниками России по ОДКБ и членами ЕАЭС. Почему они не признали Крым до сих пор?

— Относительная нейтральность этих стран дает и им, и России возможность играть особую роль в международной политике. Посмотрите — Минск и Астана сегодня являются переговорной площадкой и по Донбассу, и по Сирии. А Белоруссия вообще благодаря искусному лавированию в этом вопросе между Украиной и Россией извлекает экономическую выгоду. По ряду позиций она стала ключевым поставщиком и товарным хабом для Украины. Это чистая прагматика. Если бы Белоруссия признала Крым в одностороннем порядке, это ударило бы по ее нынешнему статусу, в котором много тонкостей.

«СП»: — Как в эту «компанию» затесался Узбекистан, который не участвует в проводимых Москвой на постсоветском пространстве интеграционных проектах? Что можно ждать от нового президента этой страны? Пойдет ли он на большее сближение?

— Узбекистан — это ключевой региональный игрок. В Средней Азии ситуация непростая, и в случае обострения обстановки там помощи придется искать именно у России. Чубаров беспокоится об Узбекистане тоже превентивно: потому что эта страна была пристанищем для тысяч крымских татар. Возможное признание Крыма со стороны Узбекистана сильно заботит «меджлисовцев».

Реклама 30

«СП»: — В настоящее время официально признали Крым территорией России шесть стран. Чем, по-вашему, руководствовались власти этих держав?

— Эти страны смотрят в будущее. Россия их стратегический партнер, и Россия усиливается. С чего им в силу их давних специфических отношений с США прислушиваться к голосу Вашингтона? К тому же, некоторые из них назвали «странами-изгоями», вот они и фрондируют.

«СП»: — Возможно ли расширение списка за счет других стране, не постсоветских? Если да, то за счет каких?

— Рано или поздно Крым признают многие государства. Опять-таки, это зависит от скорости перемен в мире. Если уже и избранный президент США готов переоценить суть событий, произошедших на Украине в результате «Майдана» — а именно это ключевой момент на пути к признанию Крыма, то такие же мысли приходят в головы и других представителей западной элиты, особенно тех, которые стоят на пороге власти в Европе. Думаю, будущий президент Франции будет готов к переосмыслению ситуации после февраля 2014 года. Но главное — с большой степенью вероятности изменится дирижерская функция США в мире, из-за чего многие страны, особенно нейтральные, будут решать вопрос Крыма по собственному усмотрению. Более детально можно прогнозировать ход событий после инаугурации Трампа. Уж что он точно не будет делать, так это слушать Чубарова.

— Лидеры запрещённого в России меджлиса — профессиональные лгуны, которые до сих пор, к сожалению, остаются безнаказанными, — отмечает крымский журналист Александр Дремлюгин

— Они долгие годы наживались на трагедии собственного народа, связанной с выселением из Крыма в 1944 году. Их антисоветская, антироссийская, антинародная деятельность десятки лет поддерживалась мощным финансированием из-за рубежа, в частности, из Турции. После возвращения полуострова в Россию и изгнания меджлиса из политической жизни Крыма, эта организация практически утратила былую актуальность перед своими иностранными спонсорами. Она стала гораздо менее востребована в новых реалиях, поэтому её лидеры уже несколько лет из кожи вон лезут, чтобы окончательно не вывалиться на обочину истории и любыми способами поддерживать к себе угасающий интерес со стороны украинского политикума. Новейшая история доказала, что ради этого они готовы идти на любую ложь, манипуляции, провокации и преступления, поэтому и оценивать их заявления нужно соответствующим образом, даже когда они говорят очевидные вещи.

«СП»: — Насколько вероятно то, о чем говорит Чубаров?

— Эти страны не поддержали в ООН антироссийскую резолюцию, поэтому всё возможно. Главная проблема в том, что руководство нашей страны до сих пор не сформулировало новую серьёзную объединяющую идею для нашего региона, а реанимировать старые советские идеи, которые с удовольствием поддержало бы подавляющее большинство народов ближнего зарубежья, оно категорически не желает. Поэтому ставка вновь делается на финансово-экономическое сотрудничество, в первую очередь элит, а это, как мы уже видели на примере Украины, далеко не всегда является залогом успешного и долгосрочного партнёрства. Поэтому не стоит удивляться очередному «ножу в спину». Там, где нет идей, где всё строится исключительно вокруг денег — это обычно дело, издержки производства.

«СП»: — Какие ещё страны могли бы признать Крым? Не обязательно из числа бывших республик. Что им для этого нужно?

— Международно-правовое признание СССР растянулось на два десятилетия между двумя мировыми войнами, которые полностью перевернули картину нашего мира. Советский Союз выстоял. На мой взгляд, реальная сила нашего государства, экономическая независимость СССР послужили главной причиной его признания. Тоже самое и сейчас — будет Россия сильной и независимой, как бы это банально не звучало, Крым обязательно признают все основные международные игроки. Но для этого нужны кардинальные политэкономические изменения. Поэтому вопрос остаётся открытым. Говорю это, как человек, который за четверть века, не меняя прописки, пожил в трёх государствах. Было бы кого признавать, а остальное — уже дело техники.

«СП»: — Чубаров считает, что Украина должна сделать какие-то очень конкретные действия как минимум с послами указанных стран. «Мы должны более четко и жестко обозначить свою позицию относительно недопустимости такого их поведения». Как это будет выглядеть? Каким еще образом Киев может «поработать» с указанными странами, и какой это даст эффект?

— Вариантов «поработать» масса: международное экономическое давление, подкуп, обман, шантаж элит, санкции, угрозы дестабилизации ситуации в этих странах, госпереворот, преследования, физическое устранение политических лидеров. У Запада достаточно инструментов воздействия на наши постсоветские страны. У Запада, но не Украины, которая сама стала жертвой аналогичной «проработки». Чубаров и его меджлисовцы в этом смысле являются коллаборационистами, полицаями, озвучивающими варианты действий вышестоящего руководства. После развала Союза наши братские страны дружно вошли в чужую игру капиталистического мира, где правила не нами писаны, поэтому с нами пытаются вытворять всё, что заблагорассудится. Чтобы противостоять этому, нужны чрезвычайные усилия и воля со стороны наших лидеров и наших народов. Но методической работы по укреплению России, к сожалению, не наблюдается, только эмоциональные всплески, которые на короткой дистанции принесли промежуточный результат, а вот на большом расстоянии вряд ли помогут. При этом медленное, но верное разрушение страны продолжается, дух 1991-го года до сих пор не изгнан из коридоров власти.

«СП»: — По словам Чубарова, Крым остается не «серой», а «черной» зоной на фоне Донбасса. Действительно ли у Киева нет никаких «контактов» в Крыму?

— Думаю, специалисты спецслужб поспорили бы с этим заявлениям, поскольку до сих пор регулярно прореживают меджлисовское подполье на полуострове. К тому же во властных структурах Крымской Республики до сих сидит очень много чиновников прошлых лет, политических хамелеонов, с которыми у Чубарова и его соратников могут оставаться связи, и, соответственно, какие-то общие мутные дела. Опять же — достаточно много бывших меджлисовцев и поныне занимают руководящие посты в Крыму. Поэтому в будущем не стоит удивляться громким и скандальным арестам. Помимо этого, в Крыму из-за ряда факторов: экономического кризиса, неграмотности одних чиновников, саботажа других чиновников, чрезвычайной неэффективности и коррумпированности большинства из них — в народе растёт недовольство текущем положением дел. С каждым днём всё чаще можно услышать фразу о том, что при Украине было лучше и спокойнее.

Это серьёзная проблема. Многие люди, в том числе молодёжь, выросшая в парадигме «Дома-2», не желает разбираться в деталях, предпочитая мыслить пропагандистскими шаблонами. Бытие определяет сознание. Этими опасными тенденциями как раз и будут пытаться пользоваться наши «майданные» оппоненты, поскольку у многих наших людей, к сожалению, в виду отсутствия более высоких идей, до сих пор «Родина там, где теплее».

* Верховный суд Республики Крым признал общественное объединение «Меджлис крымско-татарского народа» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.