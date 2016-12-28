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За 10 лет потребление алкоголя в России сократилось почти вдвое

17:06. 28 декабря 2016 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

За десятилетие потребление алкоголя в России сократилось с 18 до 10 литров в год на душу населения, сообщила в эфире телеканала «Россия 24» глава Минздрава Вероника Скворцова.

По ее словам, в стране «уменьшилось и употребление алкоголя на душу населения, и потихоньку меняется культура потребления алкоголя», передает < ![CDATA[]]>РИА «Новости»< ![CDATA[]]>.

Скворцова сообщила, что 10 лет назад россияне в среднем выпивали 18 литров алкоголя в год, то теперь 10 с небольшим. При этом министр отметила, что это «тоже много», добавив, что по мнению ВОЗ, потребление алкоголя на душу населения не должно превышать 8 литров в год.

Ранее в среду Следственный комитет на фоне массового отравления в Иркутске, где от упортебления спиртосодержащего концентрата «Боярышник» погибли 77 человек, предостерег россиян от употребления суррогатного алкоголя.

По факту произошедшего в Иркутске предъявлены обвинения семерым фигурантам уголовного дела. Также возбуждено уголовное дело в отношении замминистра имущественных отношений Иркутской области Евгению Нефедову по статье «Халатность».

Источник: www.kramola.info

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