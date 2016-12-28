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В Ужгороде пес Панда 48 часов самоотверженно охранял раненую собаку Люси

17:12. 28 декабря 2016 Просмотров - 120 Нет комментариев Опубликовал:

В соцсети Фейсбук появилась удивительная история самопожертвования собаки, которую рассказал житель Ужгорода Денис Малафеев. Животные провели двое суток на железнодорожных путях у села Цегловка. Одна из собак была травмирована и не могла передвигаться.

В Ужгороде пес Панда 48 часов самоотверженно охранял раненую собаку Люси

Двум собакам пришлось провести 48 часов на железнодорожных путях возле села Цегловка у Ужгорода. Одна из собак была травмирована и не могла передвигаться. При попытках убрать раненое животное с рельсов кобель набрасывался на людей и не давал возможности оказать помощь, а когда приближался поезд, животные ложились рядом и прижимали головы к земле, передает со ссылкой на сообщение в соцсети Фейсбук местного жителя Дениса Малафеева.

В Ужгороде пес Панда 48 часов самоотверженно охранял раненую собаку Люси

“Он грел ее двое суток, чтобы она не замерзла и подвергал себя опасности каждый раз! Я не знаю как это назвать — инстинкт, любовь, дружба, преданность?”, — написал на своей странице Денис Малафеев, который и оказывал помощь собакам.

Как выяснил журналист Сергей Назаров, животные пролежали на рельсах около 48 часов, пока их не удалось доставить в приют, где им была оказана необходимая помощь.

В Ужгороде пес Панда 48 часов самоотверженно охранял раненую собаку Люси

Выяснилось, что тяжелых травм и переломов у животных нет, только ушибы и гематомы.

В Ужгороде пес Панда 48 часов самоотверженно охранял раненую собаку Люси

Отметим, после размещения трогательного поста в соцсети у собак нашелся хозяин.

Также стали известны их клички — Панда и Люси.

Источник: www.kramola.info

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