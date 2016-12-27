Офицер, который спас мир, отказался от 10 тысяч евро

Имя подполковника в отставке Станислава Петрова включено в энциклопедии. О нем так и сказано: «Предотвратил начало третьей мировой войны»

Ракеты стартовали!

Почему он не нажал кнопку

Ограничились нагоняем

Признание за рубежом

За спасение мира Петрову вручено немало наград. А в конце декабря этого года в Москве состоится торжественное мероприятие – чествование первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра. Почетным гостем туда пригласили Петрова. Немцы собирались вручить 77-летнему Станиславу Евграфовичу премию – около 10 тысяч евро. А он… отказался!- Я бывший советский военный, – рассказывает Станислав Евграфович. – Окончил в Киеве Высшее военное авиатехническое инженерное училище. По распределению попал в Подмосковье, в закрытый военный городок «Серпухов-15». Здесь работал над новой космической системой предупреждения ракетного нападения (СПРН).С американцами тогда было принято соглашение: о любом запуске в космос, военном или гражданском, заранее оповещать. За время моей работы США никогда не нарушали это правило.В ночь на 26 сентября 1983 года Петров был за пультом – выпало его дежурство. Время тогда в мире было неспокойное. Разгар холодной войны. Советским Союзом незадолго до этого был сбит южнокорейский пассажирский «Боинг-747», пилоты которого нарушили границу. Рейган публично называет СССР империей зла, пугает советской агрессией. Мир замер на пороге тревожных событий.- В ту ночь я лично вел наблюдение, – вспоминает Петров. Не отводил взгляда от монитора, на котором, как обычно, территория США, вид со спутников. В оптическом диапазоне, и в инфракрасном…И вдруг табло загорелось красными буквами: «Старт!» Это значит, что с одной из американских баз стартовала ракета. Тут же автоматически включилась и завыла сирена. Все, кто был рядом, в тревоге устремили взоры на главного за пультом – ждали реакции Петрова.- Следуя инструкции, мы стали проверять функционирование всех систем. Тридцать уровней проверки, один за другим. Вероятность – высшая! Я вспотел от напряжения, ноги стали ватными, – вспоминает Станислав Евграфович.А компьютер продолжал подавать сигналы: вторая, третья ракеты пошли с той же базы. Неужели США решили нанести удар по СССР?- Размышлять было некогда, но в голове пронеслось: ракетные атаки с одной базы не начинаются, взлетают со всех сразу, – говорит Петров.У подполковника было два варианта. Либо доложить начальству о ложной тревоге. Либо нажать тревожную кнопку. И тогда, скорее всего, началась бы третья мировая война.Сколько было на принятие окончательного решения? Ведь в этот момент дежурные уже бежали с ядерным чемоданчиком к тогдашнему главе СССР Юрию Андропову. Подполковник Петров говорит, что с момента запуска ракеты противником до принятия решения руководством Советского Союза нанести ответный удар – не более 28 минут. Лично у Петрова на принятие решения было минут 10 – 15.- Все данные с нашего компьютера дублировались вышестоящему начальству, – объясняет Петров. – Там удивлялись: почему нет подтверждения от меня? Через пару минут – звонок по правительственной связи. Поднимаю трубку и докладываю дежурному: «Информация ложная».Петров и сегодня удивляется своему решению. Ведь инструкция, которую он сам же и писал, предусматривала однозначно: нажать экстренную кнопку. Но мозг словно пронзило озарение – это система дала сбой.- Конечно, отчасти это был интуитивный вывод, – считает Петров. – Но за десятилетие, в течение которого я нянчился с этой техникой, я научился слышать каждый ее «вздох», определять любой каприз.На Западе специалисты уверены: доложи он в ту ночь о ракетном нападении США на СССР, то есть нажми на кнопку, Андропов бы ответил ракетной атакой… И тогда бы вспыхнуло полконтинента.Позже расследование установило причину сбоя системы. Оказалось, на датчики спутника попал солнечный свет, отраженный от облаков.- Мы к тому времени уже долго работали в космосе. И немножко зазнались: мол, мы все о нем знаем, – рассуждает Петров. – А то, что произошло тогда, это был именно сюрприз космоса.Руководство Петрова стояло на ушах: не знали, как объяснить ЧП.- Обсуждать огрехи системы и ставить этот вопрос в центр им не хотелось, прицепились к мелочи: я не заполнил в горящий момент боевой журнал. Я отбивался: да разве в те минуты до записей было? У меня в одной руке телефонная трубка, а в другой – микрофон. Я ведь в этот момент отдавал команды. Мне в ответ, мол: ты долж ен был все записать, – вспоминает офицер.Конечно, незаполненный журнал – только повод. А по сути, начальство не знало, как отнестись к поступку Петрова. С одной стороны, он взял на себя ответственность и спас мир от третьей мировой войны. Но с другой – нарушил инструкцию! А если бы пуск ракет США был реальным?Проверяющие пришли к мнению, что поощрять Петрова нельзя. Но и наказывать не стали. Ограничились устным нагоняем.- Писали, что вас уволили после того инцидента…- Неправда. Я сам принял решение уйти: очень напряженная, изматывающая работа. Спустя несколько лет ушел работать в научный институт. Да еще жена заболела (у нее был рак, в 1997 году супруга Станислава Евграфовича умерла. – Ред.). Потом вышел на пенсию и поселился во Фрязине, тут и живу.Долгие годы очевидцы и свидетели держали язык за зубами. Петров ни о чем не рассказывал даже жене. Лишь через 10 лет начальник Петрова, генерал-полковник Вотинцев, который, собственно, и песочил подчиненного за незаполненный боевой журнал, рассказал в интервью о том, как мир был в шаге от третьей мировой.Петрова тут же разыскали западные журналисты. Десятки изданий на разных языках описывали историю офицера. Однажды Станиславу Евграфовичу переводом прислал 500 долларов… актер Кевин Костнер. Благодарил за то, что СССР тогда не поднял в воздух ракеты…Западные журналисты старались изо всех сил. В одном журнале англичане добавили красок: мол, якобы после того, как все улеглось, русский прямо у пульта засадил пол-литра водки и уснул на 28 часов.- Глупости! – возмущается Петров. – Да кто бы позволил выпивать на рабочем месте? И вообще в Серпухов-15 спиртное не завозили даже в честь праздников, не положено по технике безопасности.Хотя не отрицает, что после той нервной ночи выспаться ему реально долго не удавалось: задергали с проверками.В России «человека мира», как прозвали Петрова западные общественники, так и не наградили. Все по той же причине – нарушил инструкцию. Мол, нельзя поощрять самоуправство.А вот на Западе Петрову вручили несколько премий. В Нью-Йорке, где находится штаб-квартира ООН, в Дрездене, в Италии…- Меня по сей день западные общественные организации достают, – признается Станислав Евграфович. – Вот позвали на мероприятие: немцы в конце декабря собираются чествовать в Москве Аденауэра, первого канцлера ФРГ. – Говорят, приезжайте, вручим премию. Но ведь Аденауэр никогда не был другом нашей страны. И мне не хочется угодить в какой-нибудь политический конфуз. Да, богатства я не скопил, живу скромно. Но не в обиде. Я – патриот. Государство регулярно платит пенсию – и на том спасибо.Сын Петрова по стопам отца не пошел: Дмитрий – наладчик технологического оборудования.- Отец живет скромно, но не бедно, – говорит Дмитрий. – Пенсия – 20 тысяч рублей. На жизнь хватает. Я живу вместе с ним. Помогаю по мере возможности.- Моей родной сестре помогал. У нее двое детей. Она жила в Краснодарском крае, потом приехала сюда с детьми – ни работы, ни жилья.- Ну, помощь никогда лишней не бывает. Но он никогда не шиковал и не собирается.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com