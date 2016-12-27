Никто не мог быть уверен, что вернется живым Трагедия происходит ежедневно, и трагедия эта — в головах чиновников

Неприятные факты выглядят следующим образом. Статистика катастроф Ту-154 за последние годы настолько пугающая, что впору задуматься о причинах подобных трагедий. Приведём лишь некоторые резонансные авиакатастрофы с участием этой модели самолётов.

В августе 2006 года произошла авиакатастрофа Ту-154М авиакомпании «Пулково». В районе Донецка самолёт пассажирского рейса из Анапы в Санкт-Петербург потерпел крушение, попав в грозовой фронт. Крушение произошло близ посёлка Сухая Балка в Константиновском районе Донецкой области. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту люди — 10 членов экипажа и 160 пассажиров. Расследование назвало причиной крушения человеческий фактор и технические моменты.

10 апреля 2010 года при заходе на посадку аэродрома Смоленск-Северный произошло крушение президентского Ту-154 воздушных сил Польши. Все находившиеся на борту пассажиры погибли. Эта трагедия лишила Польшу практически всего высшего военного командного состава, многих известных представителей общественных и религиозных организаций, а также президента страны и его супруги. В общей сложности на борту находились 96 человек, из которых 88 пассажиров и 8 членов экипажа. Причиной катастрофы назван человеческий фактор.

В первый день 2011 года произошла авиакатастрофа Ту-154 в Сургуте. Трагедия случилась в аэропорту, где самолёт рейса Сургут-Москва буксировался к взлётной полосе. Во время буксировки произошло возгорание лайнера, которое привело к тому, что самолёт сгорел полностью и разломился на две части. На борту находилось 124 человека. Тогда удалось произвести эвакуацию пассажиров и избежать масштабной трагедии. И всё же полностью избежать жертв не удалось — погибло 3 человека, а ещё 43 получили ранения разной степени тяжести. В выставленном позже отчёте причиной происшествия названа неисправность электросистемы, а также недостатки в её устройстве.

В апреле 2011 года Росавиация проводили служебную проверку на аэродроме Чкаловский, где произошло очередное ЧП с участием Ту-154. Самолет, принадлежащий Министерству обороны РФ, чуть не разбился при попытке взлёта. С огромным трудом экипажу удалось посадить воздушное судно обратно.

И это лишь немногие данные статистики по катастрофам с участием Ту-154. Разумеется, сводить всё к элементарной технической неисправности было бы слишком просто. Техническое состояние авиалайнеров Ту-154 вряд ли является причиной сочинской катастрофы, это скорее следствие более глобальных проблем, которые наблюдаются в виде коррупционных скандалов с участием военных и гражданских чиновников всех рангов.

Другими словами, когда «свой карман ближе», то ни о какой безопасности других людей думать никто не будет. Трагедия происходит ежедневно, и трагедия эта — в головах чиновников, превращающих свою работу в бизнес и с вороватым бизнесом сливающихся. Подобную безответственность со стороны тех, кто отвечает за безопасность людей, надо прямо называть настоящей причиной произошедшей в Сочи трагедии. Этот вид внутреннего терроризма становится самой главной опасностью для России.

Доктор Лиза тоже находилась в этом самолёте. Сейчас надо вспомнить её слова, которые она произнесла в Кремле: «Самое главное право — это право на жизнь». Понимаете, о чём это? Это о том, что, воруя из бюджета, любой чиновник позволяет летать старым, часто неисправным самолётам. Любой ворующий чиновник, будь то гражданский или силовик — это представитель того самого вида «внутреннего террориста», который складывает с свой карман новые самолёты, современные поликлиники, школы и детские садики, несёт разложение и ненависть в общество и государственное устройство. Именно потому слова, которые сказала Доктор Лиза, Елизавета Петровна Глинка — это слова полные смысла и трагедии: «Мы никогда не уверены в том, что мы вернёмся назад живыми».

Потому и причиной сочинской трагедией никогда нельзя назвать «техническую неисправность» — причина глубже и одновременно на виду у всех.