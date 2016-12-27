Nikkei: Путин подложил США и Японии «курильскую мину»



Москва использует переговоры о спорных территориях, чтобы вбить клин между Токио и Вашингтоном, считает Nihon Keizai Shimbun. По мнению издания, если этот «российский гамбит» окажется успешным, эффект от него почувствуют на себе все страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Источник: InoTV Москва использует переговоры о спорных территориях, чтобы вбить клин между Токио и Вашингтоном, считает Nihon Keizai Shimbun. По мнению издания, если этот «российский гамбит» окажется успешным, эффект от него почувствуют на себе все страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как могут подтвердить многие мировые лидеры, пунктуальность нельзя назвать сильной стороной Владимира Путина, пишет Nihon Keizai Shimbun. Но его опоздание на встречу с японским премьером даже для российского президента выглядит «поразительным».

Подобное начало уже не предвещало ничего хорошего для Синдзо Абэ. А после продолжавшихся два дня переговоров стало ясно, что Путин не намерен уступать и пяди в территориальном споре о судьбе Курил, который тянется с окончания Второй мировой.

По мнению издания, жесткая позиция Москвы в этом вопросе окажет влияние не только на ее отношения с Токио. Если российский лидер добьется своего, он может подорвать американо-японские связи, что скажется на безопасности всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

В 1956 году Советский Союз согласился вернуть острова Хабомаи и Шикотан, которые составляют 7% от общей спорной территории, в совместной декларации двух стран. Но это соглашение, которое вступало в силу только после подписания мирного договора, не принесло результата. Москва заморозила проект, сославшись на рост военного сотрудничества Токио с Вашингтоном.

У Абэ были причины надеяться, что на 16-й встрече с Путиным ему удастся добиться значительного прогресса. Ведь сам российский лидер ранее признавал обоснованность советско-японской декларации. Но все надежды премьера пошли прахом.

По-видимому, рассуждает издание, Москва решила, что она не вернет ни одного спорного острова до тех пор, пока Токио не выполнит её требования. Эта новая жесткая позиция стала очевидна ещё до визита Путина, когда российская сторона заявила, что возвращение даже Хабомаи и Шикотана не будет безоговорочным.

Правительства двух стран не представили подробности о предложении Путина. Однако поведение президента на совместной пресс-конференции с японским министром дало представление о двух выдвигаемых им условиях, утверждает Nikkei.

Первое очевидное условие – это масштабное экономическое сотрудничество с Японией, которое Путин энергично обсуждал на конференции. Он призвал японские компании инвестировать в Россию, выразив недовольство отсутствием прогресса в этом направлении.

Предвидя подобные ожидания, японское правительство принялось убеждать компании сотрудничать с их российскими коллегами. В результате перед и во время встречи были подписаны 82 деловых соглашения. В случае их воплощения они могут помочь в переговорах о спорных территориях. Но для оптимизма нет особых оснований, потому что Япония не может официально содействовать развитию России без подписания мирного договора.

В этих условиях принимать на себя ответственность за сотрудничество с Россией должны сами японские компании. А они уже начали высказывать сомнения, что новые соглашения принесут им какую-либо прибыль.

Второе условие, которое якобы выдвигает Путин, выполнить будет гораздо труднее. Японские и российские дипломатические источники сообщают, что Москва требует, чтобы после возвращения островов на них было запрещено развертывание американских войск.

Согласно действующему договору, Америка защищает Японию в обмен на предоставление баз её вооруженным силам. Поэтому выполнение условия Путина будет равноценно созданию мест, где американо-японское соглашение утратит свою силу. Токио «ни в коем случае не может согласиться с подобным требованием», заявил Nikkei представитель Минобороны Японии.

Пока рано судить, были ли требования Путина «блефом». Если же он настроен серьезно, то перспектива возвращения Хабомаи и Шикотана, не говоря уже о других островах, выглядит отдаленной. Даже если российский президент «блефует», это знак того, что впереди обе страны ждут долгие, «пугающие переговоры».

И все же встреча Абэ с Путиным принесла определенные плоды. Стороны договорились о режиме совместной хозяйственной деятельности на Курилах, который будет охватывать такие сферы, как рыболовство, защита окружающей среды и туризм.

«Тем не менее не ясно, поможет ли эта совместная экономическая активность в решении территориального спора теперь, когда Путин недвусмысленно дает понять, что он намерен использовать этот вопрос, дабы внести разлад в японо-американский альянс. Если российский гамбит окажется успешным, эффект от него может почувствовать вся Азия», – уверяет издание.

В худшем случае, прогнозирует Nikkei, Россия и Китай создадут союз, который постепенно лишит США военного влияния в Азии. Подобный вариант развития событий не такой надуманный, каким он может показаться с первого взгляда. Отношение Дональда Трампа к союзникам Вашингтона не отличается постоянством, а порой вообще выглядит безответственным.

Напряжение в регионе уже возрастает. Пекин стремительно наращивает военно-морское присутствие, размещая ПВО и другие системы вооружения на искусственных островах в Южно-Китайском море. Пхеньян успешно ведет разработку ядерного оружия, несмотря на запреты ООН.

«Гарантированно опаздывающий Путин не только не принес Абэ долгожданный подарок, а оставил после себя мину», – заключает Nihon Keizai Shimbun.

Источник: nstarikov.ru