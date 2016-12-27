Любимцы фортуны. Удача, случай или закономерный успех

Каждую минуту в мире тысячи мужчин обращаются к своим дамам с предложением руки и сердца. Сотни тысяч азартных игроков делают ставку в реальном или виртуальном казино. Миллионы людей сдают экзамены, устраиваются на работу, едут на важную встречу. Все эти люди мечтают об одном – чтобы им повезло. Как правило, о везении вспоминают, когда собственных усилий не хватает. Но приходится признать – парадоксальным образом в жизни одних людей все всегда складывается удачно, а у других – провал за провалом. Кого-то мы называем любимцами фортуны, кого-то – невезучими. Но чем одни отличаются от других?

Трудно представить, что в 21 веке люди до сих пор слепо верят в удачу и любыми способами пытаются ее привлечь в свою жизнь. Магические обряды на удачу сегодня одни из самых востребованных. Но существует ли удача в принципе? Что это? Слепой случай или закономерный успех? А может быть и даже не успех, а чрезвычайно опасный подарок судьбы?