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Любимцы фортуны. Удача, случай или закономерный успех

18:04. 27 декабря 2016 Просмотров - 248 Нет комментариев Опубликовал:

Каждую минуту в мире тысячи мужчин обращаются к своим дамам с предложением руки и сердца. Сотни тысяч азартных игроков делают ставку в реальном или виртуальном казино. Миллионы людей сдают экзамены, устраиваются на работу, едут на важную встречу. Все эти люди мечтают об одном – чтобы им повезло. Как правило, о везении вспоминают, когда собственных усилий не хватает. Но приходится признать – парадоксальным образом в жизни одних людей все всегда складывается удачно, а у других – провал за провалом. Кого-то мы называем любимцами фортуны, кого-то – невезучими. Но чем одни отличаются от других?
Трудно представить, что в 21 веке люди до сих пор слепо верят в удачу и любыми способами пытаются ее привлечь в свою жизнь. Магические обряды на удачу сегодня одни из самых востребованных. Но существует ли удача в принципе? Что это? Слепой случай или закономерный успех? А может быть и даже не успех, а чрезвычайно опасный подарок судьбы?

Метки: судьба, удача, фортуна
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