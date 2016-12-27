Какие потери населения за 25 лет, после развала СССР? Пора назвать вещи своими именами

Конец 2016 года выдался сложным. Рунет в трауре. Все мои знакомы потрясены крушением ТУ-154. До этого рунет негодовал по поводу убийства посла РФ в Турции, Карлова. Ещё на 2 недели раньше, аналогично возмущались подлым убийством двух медсестёр.

Годом ранее президент назвал убийство лётчика в Сирии – ударом в спину. Тогда открыто возмущались даже, те кто придерживаются демонстративно нейтральном позиции.

Это Всё очень печальные события, которых не должно было быть. Но в стране вообще-то тихо, спокойно, прикрывшись каждодневной рутиной погибает значительно больше людей. И хуже всего, что это становится почти нормой. Кто говорил, что в России нет толерантности? Смерть этих людей, стараются не замечать и негласно преподносят как «сами дураки».

Только недавно, впервые за 25 лет я услышал ”это слово” от Валентина Катасонова. Мне уже несколько лет было интересно, когда же его произнесут. И кто будет первым. И вот наконец-то произнесли.

Это – очень серьёзное обвинение. Только вдумайтесь на секунду в значение этого слова. Любые разговоры, статьи на тему геноцида Армян, голодомора на Украине – сопровождаются скандалом и истериками. А тут ну сказал и сказал… Почти тишина.

Неужели толерантность и терпимость в России дошли до такого уровня, что можно спокойно писать в газетах о геноциде и они останутся незамеченными, как ни в чём не бывало? Типа свобода слова – пусть говорит, что хочет – это ведь никого и ни на что не обязывает.

Доктор экономических наук, профессор, преподаватель МГИМО – говорит о сознательном геноциде регионов в России – в прессе и в стране почти тишина! Сообщение промелькнуло почти незаметным. За исключением нескольких сайтов и личностей, обративших на статью внимание.

Вот Константин Райкин возмутился вмешательством государства в творчество – вот это да, серьёзное обвинение.

Тему подхватили крупные СМИ. Песков прокомментировал. А рунет извергал гнев несколько месяцев. Он же это, сурьёзный вопрос поднял. Уважаемый человек, актёр театра и кино, сын не менее известного уважаемого человека. Это ж творческая личность, возмутилась! А вот доктор экономических наук, профессор, преподаватель МГИМО поднял тему и ничего… Подумаешь…

Можно ещё 25 лет делать вид, что этого не существует – Россия стала толерантной, наконец-то. И политкорректной. На улице ведь не стреляют, а всё остальное от самих людей зависит, если не дураки.

Получается, что, если ЗП маленькая – сам дурак и ничтожество, что работаешь за 15 тысяч рублей в месяц. России – несколько десятков миллионов работают за 15 тыс/мес – это как расценивать? Они все дураки, получается?

У меня с логикой вроде всё в порядке, у меня высшее математическое образование, ещё советское –

Может я ошибаюсь в рассуждениях?

Как мне говорил один преуспевающий бизнесмен –да ёлы палы – возможностей для заработка в России море! Только работай! Люди работать не хотят по нормальному. Вот в чём проблема, а не в том, что работы нет. Кризис находится в голове у каждого.

Да, в России, возможностей заработать есть много. Только хватит ли этих возможностей для десятков миллионов из регионов людей, неподготовленных для такой жёсткой реальности? НЕТ! И что теперь – отгеноцидить их? Ну а что – они ведь «работать не хотят» — у них в «голове» кризис.

Есть, же пример в истории в цивилизованном мире, как поступать с «такими». Индейцы в Северной Америке – работать не хотели – ну и чего с ними возиться? Ну значит сотню миллионов их порешили, тихо. А работать за еду, будут негры из Африки – которых завозили миллионами, на кораблях.

И, что? «Отлично» решён вопрос – нет больше индейцев тунеядцев и алкоголиков. Зато много негров – есть кому работать! Воон какую страну построили! Уууххх! Сверхдержава!

Да, я знаю, что вопрос сложный и запутанный.

Тем не менее…

В конце марта 2016 года: Песков сообщил, что между Россией и англосаксонскими СМИ идёт информационная война.

Вот точная цитата: «Сейчас мы находимся в состоянии информационной войны с законодателями моды в информационном пространстве, прежде всего с англосаксами, их СМИ».

Уаууу, ну наконец-то признали официально, – подумал я. Ан нет – показалось….

Такое ощущение, что фраза «сама» вырвалась из уст и надо было как-то выкручиваться. Вот Песков и прибавил в конце «СМИ».

Сказано очень осторожно, политкорректно, про СМИ добавлено в самом конце. На официальном уровне не подтвердили. Значит нет никакой информационной войны. Всё хорошо, всё в порядке.

Т.е. фактически официальная власть не признаёт, что идёт война, хоть и информационная.

И что идёт она последние 25 лет. Да, я понимаю не 41 год и не Сталинград, не стреляют из танков на улицах городов, не звучит воздушная тревога. Да я понимаю кое какая, но всё же работа найдётся, хоть и за 15 тыс в месяц и есть где жить, что кушать и есть много возможностей для жизни и заработка.

Тем не менее «результаты» сравнимы – последствия информационной войны (ИВ) – серьёзнее, чем от ядерной. Само по себе официальное замалчивание – является частью информационной войны – и вызывает серьёзные вопросы. Когда на улице стреляют – люди очень быстро мобилизуются на свою защиту.

Но когда 25 лет рассказывается, что всё в порядке и трудности скоро закончатся – народ тихо вымирает. И, получается, как сказал Катасонов – тихий незаметный геноцид. Только я ещё не видел, чтобы кто-то корректно подсчитал сколько людей погибло в результате такой «экономической политики».

Вы когда-нибудь задавались вопросом Сколько людей погибло за 25 лет информационной войны после развала СССР?

Когда 25 лет человеку так или иначе говорят, что он «сам дурак», не справился, что он какой-то не такой, что страна у него не такая – это сбивает с толку, вгоняет людей в депрессию, и люди сами тихо незаметно умирают, спиваются, деморализуются, без выстрелов.

Как там у Евгения Евтушенко «Дай бог, чтобы твоя страна тебя не пнула сапожищем.» 15 тысяч в месяц – это жёсткий пинок под зад, от своей страны.

Люди начинают верить, что проблема в них самих. 15 тыс рублей ЗП – означает, что ты стране не нужен. Подсознательно – это команда для человека – исчезни, умри. А подсознание очень сильная штука – оно нами управляет – когда такая «команда» приходит – она исполняется, как и любая другая.

Представьте себе, что 22 июня 1941 года Сталин бы сделал вид, что всё в порядке и сообщил людям, что войны с Германией нет – это «нашествие туристов». А если кого-то там пристрелили, разбомбили – сами дураки – не умеете с «туристами работать». Имхо, именно это и происходит последние 25 лет.

У Михаила Хазина на сайте, год назад, кто-то сравнил потери СССР во Второй мировой с уменьшением численности населения России после 1991 года. И насчитали минус 9 млн, в России за 25 лет. Странный подсчёт – сравнивать СССР, который был в 2 раза больше по численности населения и современную Россию.

Если сравнивать с СССР, то только с бывшими республиками, а ныне странами, входящих в СССР.

Численность населения Украины в 1991 году была почти 52 млн. В 2016 году почти 43 млн. Вот Вам ещё 9 млн – не вписавшихся в рынок.

Сюда же надо добавить Белоруссию, 3 Прибалтийских тигра и Молдавию. Получается ещё примерно 3 миллиона на 5 стран за 25 лет. (Данные из Википедии и предположим они верные в чём я сильно сомневаюсь.)

Получается Россия — 9млн, Украина — 9млн, 5 «Тигров» — 3млн итого минус 21 млн населения за 25 лет. Против 27 млн во Второй Мировой Войне(2МВ). БЕЗ ВЫСТРЕЛОВ! Прав Катасонов или нет?

2МВ длилась 4 года, после чего пошёл быстрый рост населения. А текущая информационная война длится уже 25 лет, конца и края ей не видно.

Чтобы быть до конца объективными надо учесть ещё и потери от «недо» рождённых граждан за этот период.

Для примера, за последние 25 лет:

– население США в 1991-249млн, 2016-324 млн – прирост 75 млн человек, 30%.

– Турция в 1983 году – 47 млн, в 2016 году -79 млн – прирост 32 млн, 68% за 33 года

– Швейцарии – 8,3 млн, а было 6,8 млн – прирост 22% — 2.5 млн людей

у Египта, Китая, Индии, Вьетнама – население почти удвоилось за 30-40 лет.

Надеюсь понятно, что не считать потенциальный прирост за 25 лет – будет не корректно?

В последние 25 лет, до распада Советского Союза – население западных республик выросло примерно на 20%, а РСФСР на 17% согласно той же Википедии. Т.е. Россия вместо +17% равному 25 млн людей – получила минус 9 млн.



Итого, только в России потери населения, умерших и недо родившихся за 25 лет – около 34 млн. Как Вам цифра? Вы всё ещё не согласны с Катасоновым?

На Украине недородилось 10.4 млн. На 5 республик-стран ещё почти 4.8 млн. Итого: 10.4+4.8 = 15.2 млн – «не родившихся детей», у многих из которых могли бы быть свои дети уже. Итого РСФСР+5 западных республик = 25 + 15 = 40 млн человек – потеря потенциального прироста за 25 лет.

Вместе умерших 21 млн и не родившихся 40 млн получается – примерно 61 млн людей – потери населения. Порядок – надеюсь, понятен!

Каким ещё словом можно назвать ЭТО? Прав Катасонов называя это геноцидом – решайте сами.

Нашу творческую интеллигенцию, во главе с Райкиным, цензУра, понимаете ли, беспокоит. Вот, что их беспокоит. Нет у них других проблем.

Ну да, кому-то супчик жидковат, а кому-то жемчуг мелковат. Знаю, знаю.

Да, цифры спорные, неточные на основании Википедии. А я не претендую на экспертность и на точность. Уверен, что эксперты насчитают ещё больше.

Я простой обыватель, с логическим мышлением – и мне видится вот такая вот картина – 61 млн потерь людей за 25 лет. Я могу быть не прав или ошибаться в своих умозаключениях – поправьте меня. Но я долго думал и считал, прежде чем написать эту статью. И знаете, что – меньше никак не получается – получается ещё больше людских потерь.

В Прибалтике, Молдавии и Украине, да и в России наверное тоже – сильно занижают официальные цифры. Есть ещё много людей с двойным гражданством, которые посчитаны 2 раза. За 25 лет более 40 млн людей из бывших республик получили Российское гражданство и не все из них переехали жить в Россию, а остались жить в республиках. Т.е. многие посчитаны дважды.

Можно добавлять смело ещё несколько миллионов. По мне цифры потерь населения, за 25 лет скорее ближе к 70-80 млн людей, чем к 60 млн.

Вы думаете это всё?

Нет и это не всё – для объективности – надо учесть ещё, сколько живых, но сломленных людей, спилось, оказалось в депрессии, серьёзно болеет, просто пребывают в безысходности и дауншифтинге, тихо где-то выгорают – которые не живут, а существуют, выпали частично или полностью из активной жизни общества. Таких наберётся ещё несколько миллионов людей.

Эти люди как бы есть, но живут в своём замкнутом мирке. Им как бы наплевать частично или полностью на всё и на себя в первую очередь. Посмотрите на глубинку и регионы. И будем честны – многие помрут в ближайшие несколько лет, даже если завтра перестанут гнобить людей.

Легко наберётся ещё десяток миллионов человек! Вот вам и «не стреляют» на улице! Вот Вам и «сами дураки»!

Информационная война – это очень, и очень, и очень серьёзно.

Это оружие эффективнее ядерного. Не важно, что она называется непонятным термином из двух слов — информационной войной, где первое слово призвано нейтрализовать значение второго слова, т.е. войны.

В последние полгода-год особенно часто встречаю людей, бизнесменов, на чьём сознании сильно отражаются результаты кризиса. Они в глубочайшей безысходности! И большинство сами оттуда не выберутся никогда. И помочь им некому! Они умрут.

Я каждый год получаю много известий о смерти от серьёзных болезней кого-то из старых знакомых в возрасте 35-70 лет, от бывших одноклассников до их родителей. А Вы разве нет?

Есть у меня знакомый бизнесмен лет 55, супер успешный в 90х. За последний год 3 раза попадал в больницу на операцию. Да, 90е он пережил и создал большой бизнес, но в текущих условиях будем честны – он ещё не долго протянет. Бизнес без него не выдержит. Что будет с людьми, с их семьями?

Да, я понимаю, что дело не только в кризисе, есть и другие сильные факторы, из-за которых люди выгорают, болеют и умирают.

Но потерь было бы ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше, если бы людям честно сказали, что происходит и помогли бы с этим справиться.

В пору писать инструкции «для выживания граждан во время экономической депрессии», потому что финансовой помощи регионам в ближайшее время не видать.

Экономические трудности в первую очередь давят на самооценку. Люди становятся менее уверенными в себе. Неуверенность в бизнесе один раз – потеря клиента. Многолетняя неуверенность = ГАРАНТИРОВАННАЯ потеря бизнеса, завода, рабочих мест, отставание технологий.

В условиях сильнейшей конкуренции – маленький спад уверенности, помноженный на много лет оказывается катастрофическим для человека, для бизнеса, для страны! Больше не надо никого бомбить – достаточно людей загнобить и со временем они сдадут свои позиции.

А Вы думаете почему о России и русских говорят, только плохое, чтобы они не сделали? Это гнобление. И как видите оно «даёт результат».

Это медленный незаметный способ вывода из конкурентной борьбы – огромного количества людей и компаний. Не должно быть никаких иллюзий о конечной цели информационной войны – полнейшая зачистка территории от людей – именно это и происходит в глубинке и бывших республиках.

Ещё раз подчеркну, я согласен, многое зависит от каждого человека лично, что надо больше работать головой, учиться, изыскивать новые силы внутри себя, новые ресурсы и возможности, которых много. Что надо продолжать идти вперёд и всё получится.

Но нет – всё-таки внешняя среда очень сильно влияет на людей! Можно делать вид, что сам дурак, если не справляешься – НО ЭТО НЕ ТАК!!! Внешняя среда и умного может превратить в дурака, если постоянно его гнобить! На это и рассчитано.

Только 1-5% людей справятся с любыми трудностями, даже если их будут гнобить. Но остальные 95% не справятся!

Называйте их как хотите – но 95% не в состоянии справиться самостоятельно. Такова природа. Им нужна помощь иначе они, за депрессуют, заболеют и будут тихо вымирать. Так что теперь с ними делать? Геноцид?

То, что произошло в 90х в России, в бывших республиках, и особенно на Украине, отчасти произошло из-за незнания своей и чужой истории. Игнорирование или непонимание того, что происходит в мире и в стране.

Настало время разобраться в том, что происходило в 90х, и в том, что происходит сейчас. Да, знаю, мало что изменится – но пора назвать вещи своими именами! Это и сделал Катасонов. Люди должны знать, что с ними происходит на самом деле. И это геноцид! Не может умереть и недо родиться столько людей, само по себе.

Люди имеют право знать правильные цифры. Потери населения:

в России от 34 млн за 25 лет,

бывшего СССР – от 61 млн за 25 лет.

Цифры примерные, оценка непрофессиональная, а реальные цифры скорее ближе к 70-80 млн людей.

PS

Мне интересно, будет ли когда-то и на официальном уровне дана оценка происходящему с формулировкой как у Катасонова? Есть у меня предчувствие, что скорее нет, чем да.

PS2

Можно уже создавать новый Бессмертный Полк – по умершим за последние 25 лет. Уверен, что многие могут взять для этого фото своих бывших одноклассников.

Автор:Руслан Бах

Источник:http://ruslanbah.ru/poteri-naseleniya-za-25-let-posle-razvala-sssr-pora-…